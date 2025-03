Reportero tiene momento gracioso con paloma durante transmisión en vivo

El reportero César Caballero vivió un cómico momento con uina paloma. Foto: X, fer_esquivel22

La televisión en vivo puede regalar momentos inolvidables, debido a que no existe la posibilidad de repetir la toma o no hay un guión establecido, en donde las transmisiones de partidos de futbol no queda excentas, como le ocurrió a un reportero de ESPN, quien vivió un divertido momento con una paloma.

El reportero de la cadena deportivo, César Caballero vivió un momento cómico previo al encuentro entre Atlético San Luis y Juárez, justo cuando se encontraba en la cobertura en vivo, mismo que fue compartido de inmediato a través de redes sociales.

La situación se presentó mientras Caballero se encontraba esperando un enlace en la transmisión del partido de la Jornada 11 de la Liga Mx, justo cuando una paloma se paró sobre su cabeza. En un primer momento, el reportero no se dio cuenta de lo que había ocurrido, por lo que actuó con calma, sin embargo, instantes después se toco el cabello, percatandose de que el ave se encontraba posando sobre él.

Al darse cuenta de lo que ocurría, César Caballero se inclinó hacia adelante, para lograr que la paloma volara, aunque se puede ver el gesto de terror en su cara, además de que se puede percibir como grita, aún cuando el video que fue compartido no cuenta con sonido.

Fue la cuenta oficial de ESPN la que presentó el video, siendo curioso que entre tantos lugares que había en el Estadio Alfonso Lastras fuera en la cabeza del periodista donde poso, además de que fue precisamente cuando se encontraba grabando la cámara.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, ya que los internautas no dejaron pasar el momento, quedando grabado dentro de los momentos divertidos que nos regala la Liga Mx en cada uno de sus encuentros.

Animales en el futbol mexicano

Aunque no es tan común, durante los encuentros de la primera división mexicana se han presentado varios animales en el terreno del juego, siendo recordado por ejemplo el tlacuache que invadió el campo de juego durante un partido de Veracruz, mismo que detuvo el partido por algunos momentos.

De la misma forma estuvo “Tunita”, una perrita que se coló en un juego de Atlético de San Luis, algo que llevó a que el equipo la adoptara ante el buen recibimiento que tuvo por parte de la afición.