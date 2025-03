¿Canelo Álvarez peleará contra Dmitry Bivol? El pugilista tapatío responde

Canelo Álvarez afirmó que le encantaría pelear nuevamente contra Bivol (AP Foto/Refugio Ruiz)

Saúl Canelo Álvarez volverá a subirse al ring el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, para trata de unificar los cinturones de las 168 libras por segunda ocasión. El campeón mexicano se medirá ante William Scull, quien expondrá su título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El día de ayer ambos pugilistas se vieron las caras por primera vez en el mítico Radio City Music Hall, donde Canelo también aprovechó para hablar de una posible revancha contra Dmitry Bivol. En entrevista con The Ring, el tapatío aseguró que le encantaría volver a enfrentar al ruso.

“¿Por qué no? (subir a 175 libras) Si la pelea tiene sentido ¿Por qué no? También me encantaría (revancha con Bivol), tiene sentido", señaló Álvarez.

El día de ayer ambos pugilistas se vieron las caras por primera vez en el mítico Radio City Music Hall (Captura YouTube TV Azteca Deportes)

Dmitry Bivol es uno de los pocos boxeadores que ha podido vencer al jalisciense, el ruso derrotó al mexicano en mayo de 2022 por decisión unánime. La otra caída que tiene Saúl en su historial, es el combate que perdió ante Floyd Mayweather Jr. en septiembre de 2013.

A esto se suma que en días pasados, Turki Alalshikh, aseveró que Álvarez tiene interés de una revancha contra Bivol y no descartó un posible combate para el 2026.

“Sí, (puede haber trilogía) si Artur la quiere y Bivol la quiere, sí. Pero también Canelo quiere la revancha con Bivol en el futuro, ya me lo dijo. Bivol también quiere esta pelea y vamos a ver que sucede”, declaró el jeque árabe para ESPN.

Dmitry Bivol es uno de los pocos boxeadores que ha podido vencer al jalisciense Foto: Reuters

¿Cuáles serían las siguientes peleas de Canelo Álvarez?

Todo parece indicar que después de la función contra William Scull, Saúl se enfrentará al invicto Terence Crawford, quien subirá hasta dos divisiones para retarlo. De ser así, esta sería la segunda pelea de cuatro que firmó Canelo con Riyadh Season (3 en Arabia Saudita y 1 en Estados Unidos).

El posible combate entre Saúl Álvarez y Bud Crawford ha generado grandes expectativas en los aficionados, ya que en los últimos años ambos pugilistas se han mantenido en lo más alto del boxeo mundial. Y es que de acuerdo con la prestigiosa revista, The Ring, Canelo ocupa el lugar número siete del mundo, mientras que el estadounidense es el tercero mejor clasificado.

Cabe señalar que en entrevista con Sky Sports, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento puntualizó que el vencedor del combate entre Chris Eubank Jr y Conor Benn podría enfrentar a Canelo a principios de 2026.

La última pelea del oriundo de Guadalajara fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se midió al boricua Edgar Berlanga en Las Vegas, Nevada. El mexicano pudo derribar al puertorriqueño en el tercer asalto y se impuso de manera categórica por decisión unánime.