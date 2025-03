David Faitelson acusa que sufrió agresión sexual en el Estadio Akron al término del Chivas vs América

Faitelson acusó que fue víctima de agresión sexual en el Estadio Akron (X/@DavidFaitelson_// @eliasquijadag)

Al término del Chivas vs América en el Estadio Akron, David Faitelson sufrió una agresión. El periodista de TUDN fue golpeado con un vaso que habría arrojado un fanático, este hecho pasó la noche del 5 de marzo, al término del partido correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf.

En redes sociales se viralizaron una serie de videos e imágenes del incidente, pues el vaso que le arrojaron llevaba líquido, por lo que el periodista terminó mojado, incluso un fanático del América le ofrece su sudadera para secarse. A pesar de que el hecho generó burlas en redes sociales, el analista compartió más detalles del bochornoso momento.

En su programa Faitelson sin censura lamentó el incidente del que fue víctima, ya que explicó que él solo estaba atendiendo a los aficionados que le pedían fotos, accedió a convivir con seguidores del América y Chivas, fue ahí cuando ocurrió el hecho y reveló que sufrió agresión sexual.

David Faitelson señaló que alguien lo tocó indebidamente al término del Chivas vs América, acusó que fue víctima de agresión sexual | Crédito: X/ @DavidFaitelson_

Pero, algo que no captaron las imágenes fue un hecho que reveló el propio periodista. Según Faitelson, no solo fue golpeado en los pasillos del Akron, sino que también fue víctima de agresión sexual, situación que denunció públicamente y que condenó.

Faitelson asegura que sufrió agresión sexual en el Akron después del Chivas vs América

En un video que compartió en su cuenta oficial de X, el analista deportivo narró lo que pasó en medio de los empujones después de recibir el golpe con un vaso. Consideró que esta segunda agresión fue más grave que el objeto que le arrojaron, por lo que sintió necesidad de compartir su versión.

“Hay un incidente que es grave […] la agresión con el vaso de cerveza no fue lo peor, lo más penoso y que me da mucha pena tener que comunicarlo, me siento en la obligación de comunicarlo... hubo un momento en el que sufrí una agresión, no se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual”, expresó.

Así fue la agresión contra el periodista deportivo, David Faitelson. (Capturas de pantalla)

Según con el testimonio de David Faitelson, alguien metió su mano y lo tocó inapropiadamente, lo que le generó mucha pena.

“Una persona metió todo su brazo, su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba y yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuve a punto de caerme, es un tema que me apena muchísimo que suceda”, aclaró.

Faitelson exigió al Estadio Akron más seguridad

David Faitelson relató cómo fue la agresión que vivió al término del Chivas vs América, exigió más seguridad en el estadio |Crédito: X/ @TUDNMEX

Tras los hechos sucedidos al término del Chivas vs América, Faitelson criticó la seguridad del Estadio Akron, una de las sedes mundialistas para la Copa de 2026. Y cuestionó el diseño del lugar para el evento de junio de 2026, por lo que consideró que la sede mundialista debe mejorarla.

“Es momento que los tres estadios que van a ser sede del mundial entiendan que tienen que colocar las condiciones propicias para que no ocurra que un periodista tenga que atravesar por una zona donde están los aficionados, después de un partido de futbol caliente, como el de anoche, hay que buscar las maneras de mejorar los estadios”