PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García

PAN y PRI acusan a MC de vender su voto a Morena a cambio de blindaje para el gobernador Samuel García. (Captura de pantalla)

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El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusaron el 9 de noviembre de 2026 a Movimiento Ciudadano (MC) de haber vendido su voto a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PEF) a cambio de que Morena garantice impunidad al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien enfrenta un juicio político activo, una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación por la presunta triangulación de 7,212 millones de pesos y carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República —procesos que, según la acusación, el pacto buscaría neutralizar.

La bancada emecista justificó su voto con un acuerdo concreto: 6,500 millones de pesos etiquetados en la Comisión Nacional del Agua para la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, obras para atender la crisis de abasto de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara.

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Votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados. (CUARTOSCURO)

El vicecoordinador panista Federico Döring desmontó ese argumento desde tribuna en San Lázaro: los dos diputados federales de MC por Nuevo León acompañaron a Morena en todas las votaciones del paquete económico 2027 —Ley de Ingresos, ISR y Ley de Derechos— antes de que se anunciara cualquier acuerdo por los acueductos, lo que evidenciaría que el pacto político existía de antemano y que el agua era solo la coartada pública.

El PAN acusa un pacto por impunidad

El vicecoordinador panista Federico Döring fue más allá del argumento de los acueductos y acusó que el verdadero precio del voto de MC fue la protección legislativa para García, tanto en el Congreso federal como en el local de Nuevo León.

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(Captura de pantalla)

Döring señaló una coincidencia de fechas: el mismo jueves en que la Comisión de Presupuesto aprobó el PEF con los votos de MC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó dejar en pausa el análisis del proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, que proponía ratificar la suspensión que impide al Congreso de Nuevo León destituir a García mediante juicio político.

“El mismo jueves que se aprobó en lo general el presupuesto, iba a resolver la Corte el fondo de la controversia de si puede o no el Congreso de Nuevo León proceder legalmente en contra del delincuente de Samuel García. Misteriosísimamente, después de que Movimiento Ciudadano con el pretexto del agua puerca y el 0.06 por ciento decide vender e hipotecar su conciencia al diablo, se sacan del orden del día los dos temas, porque músico pagado toca mal son”, declaró Döring.

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El diputado panista Paulo Gonzalo Martínez López puso cifras al argumento: los 6,500 millones pactados representan el 0.06% del presupuesto total y una fracción de los 45,000 millones que, afirmó, se necesitan para resolver el déficit de infraestructura hidráulica en Jalisco. “Son unos migajeros. A MC le dieron 0.06% del Presupuesto. Por eso terminaron doblándose. Esa es su dignidad política, eso es lo que valen”, dijo.

Döring también acusó que García habría ofrecido entre 30 y 50 millones de pesos para comprar voluntades: “Quieren colocar a Samuel García en el club de Rocha Moya, de Adán Augusto, de Amílcar, y de todos los delincuentes en este país que gozan de impunidad”, afirmó desde tribuna.

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MC “se quitó la máscara”, acusa el PRI

(Captura de pantalla)

El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno acusó en redes sociales que MC “se quitó la máscara” al votar con Morena, el Partido Verde y el PT. Calificó a las cuatro fuerzas de “cómplices” por avalar un presupuesto que, dijo, abandona salud, educación, seguridad y las necesidades de estados y municipios.

“Movimiento Ciudadano podrá disfrazarse de oposición todo lo que quiera, pero sus votos dejan al descubierto de qué lado está. Son unos entregados al poder”, escribió Moreno, según su cuenta oficial.

El PRI también señaló que el presupuesto sigue destinando recursos a “obras faraónicas” mientras recorta medicamentos y abandona hospitales. “Distintos colores, la misma complicidad”, fue la frase con la que el partido resumió el voto de MC junto a la coalición gobernante, según su cuenta oficial en redes sociales.

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El coordinador priista Rubén Moreira intentó una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, argumentando que el presupuesto no contempla aumentos salariales para médicos, maestros y trabajadores del INE. La mayoría la rechazó.

MC niega el pacto

La diputada emecista Gloria Elizabeth Núñez encabezó la defensa del voto de su bancada y rechazó que el respaldo al PEF 2027 signifique un acuerdo sin condiciones. Sostuvo que el voto responde a compromisos concretos en favor de la población, no a un alineamiento político con Morena.

“Hoy tenemos la oportunidad de respaldar acuerdos, compromisos concretos que permitan atender las necesidades urgentes de la población. Por ello, reconocemos la disposición al diálogo que permitió construir acuerdos para impulsar proyectos hidráulicos”, declaró Núñez ante el Pleno.

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Su compañero de bancada Juan Zavala también negó que el voto fuera incondicional. Ambos anunciaron 200 reservas para la discusión en lo particular, que arrancó el 10 de noviembre.

El PEF 2027 se aprobó con 372 votos a favor

Votación PEF 2027. (Diputados)

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el PEF 2027 el 9 de noviembre de 2026 con 372 votos a favor y 102 en contra, luego de seis horas de debate en San Lázaro. El dictamen autoriza un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

La mayoría la formaron Morena, el Partido Verde, el PT y Movimiento Ciudadano. El PAN y el PRI votaron en bloque en contra. El PRI intentó una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, argumentando que el presupuesto no contempla aumentos salariales para médicos, maestros y trabajadores del INE. La mayoría la rechazó. El PAN presentó una segunda moción, también desechada.

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La discusión en lo particular, con más de mil 100 reservas pendientes, comenzará el martes 10 de noviembre a las 9:00 horas, tras el receso decretado por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del Partido Verde Raúl Bolaños-Cacho Cué.

El sexenio de García concluye en octubre de 2027, el mismo año en que se celebran las elecciones intermedias.