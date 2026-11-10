Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó que el tráfico marítimo de drogas hacia territorio estadounidense se redujo más de un 95%, al mismo tiempo que las autoridades mexicanas realizaron el aseguramiento de casi una tonelada de la misma droga en el mar de Acapulco. El diplomático presentó ambas cifras como prueba de que la cooperación en seguridad entre los dos países “produce resultados concretos”.

“Así se ve una cooperación en materia de seguridad entre los EE. UU. y México”, agregó.

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A través de su cuenta en la red social X, Johnson escribió que cada cargamento interceptado representa menos droga llegando a las comunidades de Estados Unidos y menos recursos disponibles para los cárteles. El embajador también calificó a estas organizaciones como “cárteles y organizaciones terroristas”.

La caída del 95% en el tráfico marítimo

Johnson sumó a su mensaje un dato adicional, una reducción de más del 95% en el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos. El embajador vinculó directamente esta caída con los operativos realizados por las autoridades mexicanas en el mar.

Esta combinación de cifras, el acumulado de toneladas decomisadas y el porcentaje de reducción del tráfico, fue el eje central del mensaje del embajador.

La lectura de Johnson sobre los cárteles

En su publicación, Johnson insistió en que cada cargamento interceptado implica un doble efecto: menos droga mortal en comunidades estadounidenses y menos recursos financieros para las organizaciones criminales.

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La lectura de Johnson sobre los cárteles. Captura de pantalla

El embajador se refirió a estos grupos como “cárteles y organizaciones terroristas”, en una formulación que combina ambos términos. Estados Unidos designó previamente a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que ha sido citada en otros pronunciamientos oficiales de funcionarios estadounidenses.

Johnson no detalló en su mensaje cuáles organizaciones específicas estarían vinculadas al cargamento decomisado en Acapulco, ni ofreció datos adicionales sobre el origen o destino de la droga asegurada por la Marina mexicana.

El mensaje como símbolo de cooperación bilateral

El embajador estadounidense enmarcó ambas cifras, la reducción del tráfico marítimo y el acumulado de toneladas decomisadas, como una demostración de que la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México “produce resultados concretos”.

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Esta declaración se suma a otros pronunciamientos recientes de Johnson sobre la colaboración bilateral contra el narcotráfico. El diplomático ha utilizado su cuenta oficial en X para destacar operativos y cifras relacionadas con el combate a las drogas en territorio mexicano y sus aguas.

El dato que originó el reconocimiento

La cifra de 98 toneladas que citó Johnson fue dada a conocer originalmente por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó sobre un operativo de la Armada de México frente a las costas de Acapulco, Guerrero.

Según Harfuch, personal de la Armada, a través de la Secretaría de Marina (SEMAR), aseguró en esa operación aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor.

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El funcionario mexicano precisó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar. Según Harfuch, estos decomisos evitaron que millones de dosis de droga llegaran a las calles y pusieran en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.

La Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros jóvenes. (Semar)

Las autoridades mexicanas aclararon que el cargamento decomisado en Acapulco todavía no forma parte de ese acumulado de 98 toneladas, ya que el peso definitivo del cargamento debe confirmarse mediante el procedimiento ministerial correspondiente.

El secretario de Seguridad mexicano también señaló que estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedirles obtener recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia.

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El R2, la detención más reciente celebrada por Johnson

El reconocimiento de Johnson a los decomisos marítimos llegó justo después de que el embajador celebrara otro golpe contra el crimen organizado en México. El 9 de noviembre, Johnson destacó la detención de Rafael “N”, alias “El R2”, señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y atribuyó el resultado a la inteligencia compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

A través de su cuenta en X, el embajador sostuvo que la información proporcionada por la DEA ayudó a las autoridades mexicanas a localizar y arrestar a “R2”, a quien describió como “un líder clave de una célula del CJNG vinculada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el asesinato”. En el mismo operativo fueron detenidas otras 19 personas.

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Rafael Álvarez Ayala, identificado como “El R2”, fue detenido el domingo 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, durante una acción encabezada por la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.