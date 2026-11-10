México

Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

Johnson mantiene un patrón de pronunciamientos sobre golpes al crimen organizado. El más reciente, previo al de los decomisos marítimos, fue la detención de un líder del CJNG

Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.
Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.
Guardar

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó que el tráfico marítimo de drogas hacia territorio estadounidense se redujo más de un 95%, al mismo tiempo que las autoridades mexicanas realizaron el aseguramiento de casi una tonelada de la misma droga en el mar de Acapulco. El diplomático presentó ambas cifras como prueba de que la cooperación en seguridad entre los dos países “produce resultados concretos”.

“Así se ve una cooperación en materia de seguridad entre los EE. UU. y México”, agregó.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en la red social X, Johnson escribió que cada cargamento interceptado representa menos droga llegando a las comunidades de Estados Unidos y menos recursos disponibles para los cárteles. El embajador también calificó a estas organizaciones como “cárteles y organizaciones terroristas”.

La caída del 95% en el tráfico marítimo

Johnson sumó a su mensaje un dato adicional, una reducción de más del 95% en el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos. El embajador vinculó directamente esta caída con los operativos realizados por las autoridades mexicanas en el mar.

Esta combinación de cifras, el acumulado de toneladas decomisadas y el porcentaje de reducción del tráfico, fue el eje central del mensaje del embajador.

La lectura de Johnson sobre los cárteles

En su publicación, Johnson insistió en que cada cargamento interceptado implica un doble efecto: menos droga mortal en comunidades estadounidenses y menos recursos financieros para las organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

La lectura de Johnson sobre los cárteles. Captura de pantalla
La lectura de Johnson sobre los cárteles. Captura de pantalla

El embajador se refirió a estos grupos como “cárteles y organizaciones terroristas”, en una formulación que combina ambos términos. Estados Unidos designó previamente a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que ha sido citada en otros pronunciamientos oficiales de funcionarios estadounidenses.

Johnson no detalló en su mensaje cuáles organizaciones específicas estarían vinculadas al cargamento decomisado en Acapulco, ni ofreció datos adicionales sobre el origen o destino de la droga asegurada por la Marina mexicana.

El mensaje como símbolo de cooperación bilateral

El embajador estadounidense enmarcó ambas cifras, la reducción del tráfico marítimo y el acumulado de toneladas decomisadas, como una demostración de que la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México “produce resultados concretos”.

Esta declaración se suma a otros pronunciamientos recientes de Johnson sobre la colaboración bilateral contra el narcotráfico. El diplomático ha utilizado su cuenta oficial en X para destacar operativos y cifras relacionadas con el combate a las drogas en territorio mexicano y sus aguas.

El dato que originó el reconocimiento

La cifra de 98 toneladas que citó Johnson fue dada a conocer originalmente por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó sobre un operativo de la Armada de México frente a las costas de Acapulco, Guerrero.

Según Harfuch, personal de la Armada, a través de la Secretaría de Marina (SEMAR), aseguró en esa operación aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor.

El funcionario mexicano precisó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar. Según Harfuch, estos decomisos evitaron que millones de dosis de droga llegaran a las calles y pusieran en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros jóvenes. (Semar)

Las autoridades mexicanas aclararon que el cargamento decomisado en Acapulco todavía no forma parte de ese acumulado de 98 toneladas, ya que el peso definitivo del cargamento debe confirmarse mediante el procedimiento ministerial correspondiente.

El secretario de Seguridad mexicano también señaló que estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedirles obtener recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia.

El R2, la detención más reciente celebrada por Johnson

El reconocimiento de Johnson a los decomisos marítimos llegó justo después de que el embajador celebrara otro golpe contra el crimen organizado en México. El 9 de noviembre, Johnson destacó la detención de Rafael “N”, alias “El R2”, señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y atribuyó el resultado a la inteligencia compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG
Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

A través de su cuenta en X, el embajador sostuvo que la información proporcionada por la DEA ayudó a las autoridades mexicanas a localizar y arrestar a “R2”, a quien describió como “un líder clave de una célula del CJNG vinculada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el asesinato”. En el mismo operativo fueron detenidas otras 19 personas.

Rafael Álvarez Ayala, identificado como “El R2”, fue detenido el domingo 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, durante una acción encabezada por la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Temas Relacionados

Ronald JohnsonAcapulcoNarcotráficoIncautación de cocaínaeguridadNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Suprema Corte celebra la cancelación de la evaluación a trabajadores del Poder Judicial

Esta determinación ocurre después de protestas y suspensiones de actividades de los empleados

La Suprema Corte celebra la cancelación de la evaluación a trabajadores del Poder Judicial

¿Habrá prórroga para la Licencia de Conducir Permanente? Esta es la fecha límite para tramitarla

La dependencia capitalina permite crear una cuenta Llave CDMX en línea y, tras cubrir el pago, agendar la entrega física con documentos originales y datos biométricos en uno de sus módulos

¿Habrá prórroga para la Licencia de Conducir Permanente? Esta es la fecha límite para tramitarla

EN VIVO | manifestaciones y bloqueos hoy 9 de noviembre: Megamarcha del IMSS llega al Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | manifestaciones y bloqueos hoy 9 de noviembre: Megamarcha del IMSS llega al Zócalo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre? Fallece hombre en estación Tres Anegas del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de noviembre? Fallece hombre en estación Tres Anegas del MB

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

La Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán reunirá durante tres días postres de temporada, bebidas calientes, chocolates elaborados por productores independientes y artesanías navideñas

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Marina despliega operativo antinarco en zonas urbanas, turísticas y rurales de Sinaloa: piden a la población denunciar con código QR

Omar García Harfuch se reúne con el director de la DEA para coordinar acciones contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

Christian Nodal se tatúa el símbolo de la familia Aguilar: Pepe Aguilar explica su significado

Votación en La Mansión VIP 2: cuánto cuesta enviar un mensaje a los habitantes y cómo funciona el Super Chat

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado

Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en La Mansión VIP 2: “La que está desarreglada de la cabeza es ella”

DEPORTES

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez

Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”