Netflix se disculpa por la polémica de Lesslie Polinesia y el doblaje de Diana Galván: “Nos equivocamos”

Lesslie Polinesia realiza una sesión de doblaje vinculada a una producción de la plataforma Netflix.

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Netflix reconoce un error en la promoción de doblaje de “Hermanastras” y ofrece una disculpa pública a la influencer Lesslie Polinesia y a la actriz de doblaje Diana Galván tras la denuncia de suplantación de voz en el tráiler oficial de la película.

La polémica surge cuando Netflix anuncia el debut de Lesslie Polinesia como actriz de doblaje para el personaje de Margot en la cinta animada “Hermanastras” (Steps, en inglés). En el video promocional, sin embargo, la voz que se escucha no corresponde a la influencer.

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Diana Galván denuncia el uso de su voz sin autorización

Diana Galván Santos, actriz de doblaje con trayectoria en proyectos como You, The Whisper Man y People We Meet on Vacation, identifica que la voz utilizada en el promocional de “Hermanastras” es la suya. “Contexto… la voz de Margot, la rana, en este promo es mía, y este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado”, expresa la actriz en redes sociales.

Diana Galván Santos se pronunció públicamente sobre el material difundido por Netflix. (Instagram)

La denuncia se amplifica a través de la cuenta de Instagram acoso.doblaje, especializada en exponer irregularidades dentro del gremio. El perfil acusa a Netflix de “usar la voz de colegas sin permiso para evitar funas antes de tiempo” y exige a la plataforma otorgar los créditos correspondientes a Galván.

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El gremio del doblaje acusa denigración laboral

La controversia escala cuando usuarios y profesionales del doblaje señalan que la práctica denigra el trabajo actoral al contratar a un “star talent” —figura pública sin formación en la disciplina— mientras se recurre a una voz profesional para cubrir las carencias técnicas en el material promocional.

Algunos usuarios en redes sociales afirman que el cambio de voz se habría realizado con inteligencia artificial, aunque esta versión no cuenta con confirmación oficial de Netflix ni del estudio de doblaje responsable del proyecto.

“Hermanastras” marca un controversial debut de la influencer en el doblaje (YouTube / Instagram)

Ante la avalancha de críticas, la plataforma desactivó la sección de comentarios en varios de sus videos promocionales y guardó silencio durante los primeros días de la controversia, según reportaron medios especializados en entretenimiento.

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Netflix admite el error en comunicado oficial y se disculpan con Diana Galván y Lesslie Polinesia

Tras la presión pública, Netflix emite un comunicado donde reconoce la equivocación. “Al anunciar la voz de Margot, utilizamos una voz que no correspondía al doblaje final. Nos equivocamos y lo sentimos mucho: ofrecemos una sincera disculpa a Diana y a Lesslie”, señala la empresa.

El comunicado agrega: “Lamentamos que un momento tan especial para Lesslie, quien hizo un gran trabajo, no se haya vivido como merecía”. Netflix también destaca la trayectoria de Galván y expresa su intención de continuar colaborando con ella en futuros proyectos.

La influencer fue hospitalizada de emergencia credito:cuartoscuro

Netflix vuelve a subir el promocional con la voz de Lesslie Polinesia

Netflix comparte un nuevo video promocional de “Hermanastras” con la voz real de Lesslie Polinesia, luego de la disculpa pública emitida por el error que suplantó su interpretación con la de la actriz de doblaje Diana Galván en el material anterior.

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La publicación, realizada en conjunto entre las cuentas netflixlat y ppteamlesslie en Instagram, lleva el mensaje: “Ahora sí: LESSLIE como Margot en ‘Hermanastras’, que llega a Netflix este 20 de noviembre”. El video muestra a la influencer frente a un micrófono profesional pronunciando la frase “Yo soy Lesslie Polinesia” con audio original.

Netflix extiende una segunda disculpa en los comentarios

En la sección de comentarios de esta publicación, la cuenta oficial de Netflix agrega un mensaje adicional de disculpa: “Una disculpa por el error anterior, Les mando otra vez todo mi amor y admiración a Lesslie y a Diana. soy su fan.” El comentario acumula más de 6,000 “me gusta” en las primeras horas tras su publicación.

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Publicación de Netflix con el doblaje de Lesslie Polinesia

Este segundo pronunciamiento se suma al comunicado oficial previo, donde la plataforma reconoció que “al anunciar la voz de Margot, utilizamos una voz que no correspondía al doblaje final” y ofreció disculpas tanto a Lesslie Polinesia como a Diana Galván por el episodio.

Segunda controversia del gremio en semanas recientes

El episodio con “Hermanastras” se suma a otra disputa reciente dentro de la industria del doblaje latinoamericano, relacionada con la contratación de figuras públicas en papeles actorales para la película de stop-motion Wildwood: El Bosque Salvaje, producida por LAIKA Studios.

En ese proyecto, el conductor Javier Ibarreche reacciona públicamente a las críticas recibidas por el elenco de doblaje, luego de que usuarios señalaran un desempeño deficiente en comparación con actores profesionales del gremio. “Duele saberme fuera de este proyecto”, declara Ibarreche sobre la controversia que rodea a la producción.

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El público cuestionó las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y el comediante, además de impulsar una solicitud para sustituir las voces protagonistas de la cinta. (Especial)

Ambos casos reavivan el debate sobre la práctica de contratar “star talents” —celebridades e influencers sin formación en doblaje— para roles protagónicos en producciones animadas, mientras actores profesionales exigen reconocimiento y transparencia en los créditos de los proyectos donde participan.

Hermanastras llega a la plataforma el 20 de noviembre

La fecha de estreno de “Hermanastras” en Netflix queda confirmada para el 20 de noviembre, según la publicación corregida de la plataforma. La cinta, cuyo título original es Steps, sigue la historia de las hermanastras de Cenicienta tras el robo de la varita mágica del hada madrina.