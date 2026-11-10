México

Yule Fest 2026 en La Marquesa: cuánto cuesta, cuándo es y qué actividades habrá durante el festival medieval de Navidad

El Yule Fest 2026 prepara una experiencia navideña con caballeros, criaturas fantásticas y tradiciones de invierno

Dos personas con disfraces de pelaje y máscaras con cuernos caminan junto a fogatas, antorchas y público en un sendero de bosque.
El Yule Fest 2026 reúne tradiciones medievales y nórdicas el 5 y 6 de diciembre en La Marquesa, Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Yule Fest 2026 en La Marquesa ofrecerá boletos en promoción 2x1, un campamento con cupo limitado y una programación que reúne justas a caballo, música, danzas, espectáculos de fuego y tradiciones de invierno. El encuentro se realizará durante el primer fin de semana de diciembre en el Estado de México.

El festival medieval de Navidad será el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre de 2026, de 11:00 a 19:00 horas. La entrada general en preventa cuesta MXN 450 por dos personas para una jornada, mientras que el acceso para los dos días con derecho a campamento vale MXN 900 por dos personas, más el cargo del servicio de boletería.

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La propuesta combinará referencias a la cultura medieval, el mundo vikingo y las celebraciones de Yule. También incluirá un bazar navideño, vikingo y medieval, junto con actividades para familias, visitantes con mascotas y quienes quieran instalarse en la zona de campamento.

Los boletos del Yule Fest 2026 tendrán promoción 2x1 hasta el 11 de noviembre

La preventa especial estará vigente únicamente hasta el 11 de noviembre de 2026. El boleto general de un día permitirá el acceso a una de las jornadas del encuentro y tendrá un precio de MXN 450 para dos asistentes.

La opción de dos días incluirá el ingreso durante todo el festival y el derecho a utilizar el área de campamento. Ese pase costará MXN 900 para dos personas, sin contar los cargos que pueda aplicar la plataforma de venta.

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Las niñas y los niños menores de 10 años podrán entrar sin costo. El evento también permitirá el ingreso de mascotas de forma gratuita.

El estacionamiento tendrá un costo adicional. La tarifa anunciada es de MXN 100 por un día o MXN 150 por los dos días, bajo administración de los comuneros de la zona.

El punto de referencia para llegar será El Valle del Festival Medieval. Los organizadores advirtieron que no se puede ingresar con automóvil desde las torres y que el último tramo debe hacerse a pie.

Una persona con máscara de rostro monstruoso, dos cuernos largos y un traje de pelo grisáceo levanta las manos al aire libre
La preventa con promoción 2x1 ofrece entradas para dos personas por $450 pesos hasta este 11 de noviembre. (Mundo Medieval)

Las justas a caballo y el show de Krampus estarán entre los espectáculos

La programación del Yule Fest 2026 incluirá las justas a caballo del Torneo de las Dos Coronas. El festival también sumará espectáculos de caballeros, vikingos, música medieval y presentaciones vinculadas con las tradiciones de invierno.

Uno de los personajes anunciados es Krampus, la figura mítica asociada con las celebraciones navideñas de Europa Central. La leyenda lo presenta como un ser que acompaña a San Nicolás y castiga a los niños desobedientes.

La presencia de Krampus en el festival remite a los desfiles conocidos como Krampuslauf, habituales durante la víspera de San Nicolás, el 5 de diciembre, en países como Austria, Alemania, Hungría y zonas de los Balcanes.

El encuentro tendrá además un Gran Baile de Invierno y una orquesta sinfónica navideña. La agenda contempla música folk, música medieval, danzas vikingas de Yule, danzas medievales navideñas y danzas de hadas.

Los asistentes también podrán presenciar un show de luces, una exhibición de cetrería y aves, además de un espectáculo de fuego. Las actividades se completarán con cantos y andanzas, así como con presentaciones dedicadas a las tradiciones medievales de invierno.

El programa prevé charlas sobre rituales navideños y celebraciones de Yule. Entre los elementos que serán parte de la experiencia figura el tradicional Tronco de Yule.

El Grinch aparecerá como invitado especial durante las dos jornadas. El personaje se sumará a una propuesta que busca recrear un ambiente de invierno con caballeros, hadas, vikingos y referencias a festividades antiguas.

Un hombre con armadura sobre un caballo en una pista de tierra, frente a una multitud con paraguas y un fondo de pinos
El pase con acceso a la zona de campamento cuesta $900 pesos para dos asistentes y demanda preparación ante las bajas temperaturas. (Mundo Medieval)

Yule reúne tradiciones germánicas y nórdicas ligadas al solsticio de invierno

Yule es una festividad relacionada con las tradiciones germánicas y nórdicas. Se asocia con el solsticio de invierno, que coincide con la noche más larga del año, y algunas interpretaciones paganas contemporáneas la vinculan con el renacimiento de la luz y el inicio de un nuevo ciclo.

La celebración suele aparecer vinculada a símbolos invernales, como el Tronco de Yule. El festival de La Marquesa incorporará esos elementos a través de rituales, música, danzas y espectáculos de inspiración medieval y vikinga.

Las actividades también aludirán a las Saturnales romanas, unas fiestas dedicadas a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Aquellas celebraciones incluían banquetes, intercambios de regalos y reuniones con familiares y amistades.

Aunque las Saturnales y Yule corresponden a tradiciones distintas, ambas permiten observar cómo diversas culturas marcaron el invierno con reuniones, comida, rituales y festejos colectivos. Esa combinación de referencias históricas será parte del enfoque del encuentro.

Cartel con el programa por horas del festival Yule Fest para el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 sobre un fondo claro con bordes decorados
La agenda artística contempla una orquesta sinfónica navideña, danzas vikingas, exhibiciones de cetrería y espectáculos de fuego. (Mundo Medieval)

La programación se desarrollará durante el día, pero quienes planeen acampar deberán tomar precauciones por el clima de diciembre en La Marquesa. Los organizadores recomendaron llevar ropa térmica, cobijas, sleeping bag y artículos para protegerse del frío.

El Yule Fest 2026 se realizará en dos días y reunirá actividades de acceso general, opciones de campamento, presentaciones artísticas y propuestas temáticas. La agenda apunta a visitantes interesados en la Navidad, las tradiciones invernales y las representaciones medievales.

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