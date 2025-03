Raúl Orvañanos reprueba la agresión que sufrió David Faitelson: “No se vale”

Raúl Orvañanos lamentó la agresión que sufrió David Faitelson (Foto: Instagram/@raulorvananos)

David Faitelson fue agredido el día de ayer en los pasillos del Estadio Akron por un aficionado, quien le aventó cerveza en la cara. El hecho ocurrió después del partido entre Chivas y América mientras el periodista salía del inmueble y se tomaba fotos con algunas personas.

Luego de esto, Raúl Orvañanos reprobó el incidente catalogándolo como una agresión cobarde y que no se vale. “Se puede estar de acuerdo o no con los comentaristas, pero una agresión cobarde como la que cometieron contra David Faitelson en el Estadio Akron, lanzándole un vaso a la cara no se vale”, escribió el narradaor de Fox Sports en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, el comunicador explicó como pasaron los hechos y detalló que la agresión ocurrió cuando se dirigía a la cancha del estadio para realizar unos enlaces después del partido.

“Desde el palco de prensa íbamos a la cancha a hacer unos enlaces después del partido y para llegar de la sala de prensa a la cancha hay que pasar por una parte donde hay aficionados. Entonces estaban saliendo los aficionados, algunos me pedían una fotografía, otros me gritaban insultos, vendido, Cuauhtémoc Blanco. Yo sonreí, no pasa nada. Estoy acostumbrado, tengo la sangre fría para ese tipo de momentos. Pero en algún momento alguna persona me lanzó encima toda la bebida”, comentó el analista de TUDN para Estadio Deportes.

Otras agresiones que ha sufrido David Faitelson

Cabe señalar que no es la primera vez que Faitelson es agredido, pues en marzo de 2003 el periodista recibió un golpe por parte de Cuauhtémoc Blanco. El hecho ocurrió después del partido entre Veracruz y América en una transmisión al aire cuando David trabajaba para TV Azteca.

El año pasado, el comunicador fue vetado para la pelea de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga que se llevó a cabo el 14 de septiembre en las Vegas, Nevada. De acuerdo con lo que relató Faitelson en su programa “Faitelson sin Censura”, el veto no fue causado por el peleador mexicano, sino por Rodolfo Vargas, narrador de box en TV Azteca.

David Faitelson se ha caracterizado por ser un periodista polémico en casi toda su carrera profesional, ya que sus duras críticas para los deportistas o equipos de futbol han generado el odio y la burlas de algunas personas. Sin embargo, en su larga trayectoria como profesional ha pasado por empresas como TV Azteca, ESPN o TUDN.