Así fue la agresión contra David Faitelson en el Estadio Akron tras el Chivas vs. América (VIDEOS)

Así fue la agresión contra el periodista deportivo, David Faitelson. (Capturas de pantalla)

El periodista deportivo David Faitelson fue agredido la noche del miércoles 5 de marzo en el Estadio Akron, tras el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Chivas y América.

Mientras interactuaba con aficionados, un seguidor le lanzó un vaso con cerveza al rostro, lo que generó sorpresa y reacciones de desaprobación entre los presentes.

El incidente ocurrió cuando Faitelson salía del palco de transmisión y se dirigía hacia la zona de salida del estadio. En ese trayecto, varios seguidores lo rodearon para pedirle fotografías y autógrafos, a lo que accedió con normalidad. Sin embargo, en medio del tumulto, una persona arrojó un vaso lleno de cerveza que impactó directamente en su cara.

Mientras se tomaba fotos, aficionados agreden y le lanzan una cerveza a David Faitelson en el Estadio Akron. (X/@Diegol90Mx)

El comunicador intentó limpiarse con las manos mientras algunos asistentes reaccionaban con gritos contra el agresor, quien aprovechó la multitud para desaparecer sin ser identificado. A pesar del inconveniente, Faitelson continuó tomándose fotos con los aficionados antes de abandonar el recinto.

Entre la multitud, un seguidor del América se acercó a Faitelson y le ofreció su sudadera para que pudiera secarse el rostro. Este gesto llamó la atención, ya que el periodista ha sido históricamente crítico con el equipo azulcrema. Aun así, el comunicador agradeció el acto y accedió a tomarse una foto con el aficionado.

Faitelson salió escoltado del estadio

Así tuvieron que sacar a David Faitelson del estadio Akron ante agresiones físicas y verbales. (X/ @eliasquijadag)

Además de la agresión física, Faitelson fue insultado por varios aficionados, por lo que los ánimos se comenzaron a calentar.

Ante estos hechos, elementos de seguridad del Estadio Akron intervinieron y escoltaron a Faitelson hasta la salida del inmueble. Según videos, al menos 15 policías lo acompañaron para evitar otro incidente.

El hecho ha generado debate sobre la seguridad en los estadios y la conducta de algunos aficionados en el futbol mexicano.

¿Qué dijo tras la agresión?

Faitelson habló de los hechos más tarde y lamentó la agresión. (IG/ @david_faitelson)

Tras el episodio, Faitelson apareció más tarde en la transmisión del programa Línea de Cuatro de TUDN, donde condenó la agresión:

“Salía del estadio y bueno, habrá algún tipo de inadaptado. Yo no estoy de acuerdo que haya tirarle algo a alguien, soy amable con todas las personas, puedo tener un punto de vista diferente, polémico, me puedo equivocar pero de ninguna manera me parece correcto agredir, nada más, punto [...] La mayor parte de la gente como sucede, fue muy consiente, muy educada y yo con mucho gusto conviví con ellos”.

En su cuenta de X (antes Twitter), solo publicó un comentario final sobre el partido: “¡…Y ganó Chivas!El América se va sin gol de visitante. La eliminatoria no será sencilla en la Ciudad de los Deportes…”.

Sin embargo, los hechos se viralizaron rápidamente en esta red social y se convirtió en uno de los temas más hablados de la noche.

¿Cuánto quedó Guadalajara vs América?

Más allá de la agresión a Faitelson, el Clásico Nacional tuvo un desenlace inesperado. En un partido cerrado, Chivas venció 1-0 a América con un autogol.

El Guadalajara logró la ventaja en el partido de ida. (@Chivas)

El único tanto del encuentro llegó al minuto 77, cuando el arquero americanista Ángel Malagón despejó un centro con los puños y el balón rebotó en el rostro del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, terminando en su propia portería.

Con este resultado, Chivas tomó ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Concachampions, mientras que América quedó obligado a remontar en el partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles 12 de marzo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, con horario aún por definir.