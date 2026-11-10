México

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Nodal marca su piel con el símbolo de los Aguilar mientras su relación con sus padres atraviesa una crisis

Christian Nodal
Nodal le dedicó emotivas palabras a Pepe Aguilar durante su show en Aguascalientes. (CUARTOSCURO / Captura de pantalla redes)
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Christian Nodal se tatuó el fierro de herrar de la familia Aguilar en la mano, donde antes llevaba un corazón verde, en el gesto más reciente de una serie de acciones públicas que lo han vinculado con su nueva familia política en medio de un distanciamiento con sus propios padres.

El emblema que ahora lleva en la piel no es un diseño cualquiera. Es una versión estilizada del fierro de herrar que perteneció al abuelo y al padre de Pepe Aguilar, ligado al rancho El Soyate, en Tayahua, Zacatecas. Pepe lo ha descrito como una “batiseñal”: el distintivo de todo lo que forma parte de su legado, desde los caballos y el ganado hasta los discos y las marcas comerciales de la dinastía.

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Christian Nodal sonríe con un micrófono junto a Pepe Aguilar, quien viste un traje de charro, sobre un escenario
Christian Nodal se tatúa el fierro de herrar de los Aguilar en la misma mano donde antes tenía un corazón verde.

El símbolo ya había aparecido en su ofrenda de Día de Muertos

Antes del tatuaje, Nodal ya había incorporado el emblema a su vida cotidiana. El 29 de octubre, el cantante y Ángela Aguilar compartieron en Instagram imágenes de una ofrenda de Día de Muertos montada en su hogar. El elemento central del altar era una figura formada con cempasúchil que remitía directamente al símbolo de la familia Aguilar, colocada en la parte alta de la construcción, sobre una cruz negra y frente a una iluminación azul.

El gesto fue leído como una adopción voluntaria de la identidad de la dinastía. Nodal no publicó ningún texto que explicara el significado de la figura en ese contexto.

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Christian Nodal
La pareja compartió imágenes de un altar de varios niveles en el que sobresalen flores de cempasúchil, fotografías, cirios y dos calaveras monumentales. (@angela_aguilar_)

“No sé cómo separar el cariño de la admiración”

El pasado 6 de noviembre, Nodal subió al escenario junto a Pepe, Ángela, Leonardo Aguilar y Josi Cuén durante el espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos, parte del Festival Cultural de Calaveras 2026, celebrado en la Megavelaria de la Isla San Marcos, en Aguascalientes.

Frente al público y abrazado a Pepe, el sonorense habló de su suegro sin filtros: “Se habla mucho que el ‘Pepeyoncé’ está muy grande el cabrón, pero nadie habla de su corazón y si el cabrón está grandote, del corazón ya ni les digo”. Pepe Aguilar respondió tomando la cabeza de su yerno y dándole un beso en la frente ante los gritos del público.

Horas después del concierto, Nodal publicó en Instagram una fotografía junto al padre de Ángela con un mensaje que fue más lejos que el agradecimiento habitual. “No sé cómo separar el cariño de la admiración. ¡Qué showazo y qué público tan chingón tienes aquí en Aguascalientes!”, escribió. Luego añadió: “Gracias por todo, Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”.

Pepe Aguilar no tardó en responder. Retomó la publicación de su yerno en sus propias historias y contestó con una sola frase: “¡Se te quiere bien, yerno!”.

Pepe Aguilar viste un traje negro bordado e inclina su rostro sobre la frente de Christian Nodal, quien sostiene un micrófono y sonríe
El sonorense ha acumulado gestos de pertenencia hacia su familia política mientras enfrenta fricciones con sus padres biológicos. (Instagram: El Forajido)

La otra cara: el alejamiento de sus padres biológicos

El contraste con la situación familiar de Nodal es difícil de ignorar ante la audiencia. El cantante sonorense atraviesa desde hace meses fricciones con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, originadas en la administración de su carrera. Su padre ha sido el titular de los derechos del nombre “Christian Nodal” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En abril de 2026, el cantante solicitó ante ese organismo el registro de “El Forajido” como marca para servicios de entretenimiento, después de declarar públicamente: “No soy dueño ni de mi nombre”.

Reportes periodísticos han señalado exigencias de altos porcentajes de su fortuna a cambio de su libertad laboral. Aunque su padre ha intentado mitigar los rumores ante la prensa con la frase “la familia es una cosa y el negocio es otra”, sus padres no estuvieron presentes en su concierto en la Plaza de Toros México. El propio cantante hizo alusiones públicas sobre “traiciones” de personas muy cercanas. En esos momentos, Nodal optó por acercarse a sus abuelos maternos.

El patrón que emerge de las últimas semanas es consistente: mientras el vínculo con sus padres biológicos atraviesa una crisis documentada, el intérprete de “Botella tras botella” ha convertido cada aparición pública junto a los Aguilar en una declaración de pertenencia. El tatuaje del fierro de herrar de El Soyate es, en ese contexto, el gesto más permanente de todos.

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