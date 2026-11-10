Grettell Valdez reacciona a la detención de Inés Gomez Mont y revela si aún tiene relación con ella

Un retrato de la actriz Grettel Valdez acompaña a una fotografía secundaria de la conductora Inés Gómez Mont bajo custodia. (@grettellv)

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Grettell Valdez rompió el silencio sobre su vínculo con Inés Gómez Mont y confirmó que no mantiene relación con ella desde hace años, esto tras la detención de la exconductora en Florida el pasado 30 de octubre. La actriz habló con medios de comunicación sobre el tema.

“A mí me duele infinitamente la situación, hace años que ni tengo relación con ella, lo único que le deseo son bendiciones”, declaró Valdez a distintos medios que la abordaron tras conocerse el arresto.

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Gómez Mont permaneció prófuga de la justicia mexicana durante cinco años, luego de que se giraran tres órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La amistad entre ambas se forjó en el ambiente televisivo antes del escándalo

Inés Gómez Mont y Grettell Valdez coincidieron durante años en el medio del espectáculo mexicano, donde ambas construyeron una cercanía que se mantuvo activa antes de que la conductora abandonara el país. Gómez Mont era, hasta entonces, una figura habitual en reuniones y eventos sociales con actrices y conductoras del medio.

Esa relación se cortó de forma definitiva cuando se giraron las primeras órdenes de aprehensión en contra de Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, lo que la llevó a huir de México. Desde entonces, según la propia Valdez, no volvieron a tener contacto.

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Grettel Valdez expresa preocupación por los hijos de la conductora

Más allá de la distancia que existe entre ambas, Valdez señaló que su preocupación actual se centra en los hijos de Gómez Mont, quienes enfrentan la exposición mediática derivada del arresto de su madre. “Creo que todos tenemos empatía cuando hay niños de por medio”, mencionó la actriz.

Se reporta la detención de la conductora mexicana, quien mantiene una orden de aprehensión en México por el delito de lavado de dinero

La detención de Gómez Mont llevó a los medios de comunicación a cuestionar a distintas personalidades cercanas a ella sobre su situación legal y personal. El caso reavivó el interés público en torno a quiénes mantenían vínculos reales con la conductora antes de su fuga.

Otras figuras del medio también se deslindan de la conductora

Galilea Montijo, señalada en el pasado como una de las amigas más cercanas de Gómez Mont, también se pronunció sobre el tema y negó tener información sobre el caso. “Igual que ustedes no sé nada del tema, por eso no hablo del tema, porque no sé nada y menos de política”, declaró Montijo.

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Los excompañeros de TV Azteca de Gómez Mont, por su parte, se deslindaron públicamente de ella y señalaron que llevan más de 10 años sin comunicación directa. Recordaron que la conductora dejó de colaborar en la televisora en 2008.

MÉXICO D.F. 22MARZO2007.- Los conductores del programa "Ventaneando", Atala Sarmiento, Pedro Sola, Paty Chapoy, Monica Garza e Inés Gómez Mont, recibieron un reconocimiento por los 11 años que lleva al aire. FOTO: JEFTÉ ARGUELLO/CUARTOSCURO.COM

Estos mismos excompañeros acusaron al gobierno mexicano de vincularlos con el caso con el objetivo de desprestigiar a la televisora, en un contexto donde el nombre de Gómez Mont volvió a circular de forma constante en medios tras su arresto.

El arresto reactivó el proceso legal pendiente desde 2021

Gómez Mont fue detenida por autoridades migratorias en Florida el 30 de octubre, luego de permanecer cinco años fuera del alcance de la justicia mexicana. Las órdenes de aprehensión en su contra, vigentes desde 2021, están relacionadas con un presunto desvío de recursos públicos vinculado a contratos con centros penitenciarios federales.

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La Fiscalía General de la República confirmó que, de concretarse su deportación o extradición, se buscará ejecutar de inmediato las órdenes de captura correspondientes. Por el momento, la exconductora permanece bajo custodia migratoria mientras su defensa legal continúa el proceso en tribunales estadounidenses.

Inés Gómez Mont, las penas que enfrentaría por los delitos de los que la acusa la FGR. (Anayeli Tapia/Infobae)

El caso ha puesto en el centro de atención pública a las relaciones personales y profesionales que Gómez Mont mantuvo durante años dentro del medio del espectáculo mexicano, varias de las cuales se rompieron desde que comenzaron los señalamientos legales en su contra.