¿Qué castigo podría recibir Toluca por cometer alineación indebida ante América?

Toluca cometió alineación indebida ante el América (X@TolucaFC)

Las Águilas del América se impusieron de manera contundente a los Diablos Rojos del Toluca y los derrotaron 3 goles a 0 esta tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los anotares del encuentro fueron Álvaro Fidalgo(6), Alejandro Zendejas(51) y Cristian Borja (96).

Sin embargo, durante el partido Toluca cometió alineación indebida luego de alinear a 8 jugadores extranjeros y la liga solo permite a 7. Al termino del encuentro en conferencia de prensa, Turco Mohamed aceptó la responsabilidad y aseguró que fue un error por el apresuramiento.

“La alineación indebida es responsabilidad mía, yo manejo a mi cuerpo técnico y fue error en el apresuramiento de los cambios. Fue error que puede pasar pero no nos va a pasar más. Hoy no fue una tarde donde salió todo mal, tuvimos alineación indebida y en la cancha no fuimos lo que veníamos siendo”, declaró el estratega.

¿Cuál es el castigo que da la liga por cometer alineación indebida?

El castigo por cometer alineación indebida es perder el partido tres por cero, en este caso Toluca cayó por la misma.

