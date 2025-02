Revelan la fecha en la que Porto le pagará a Cruz Azul la cláusula de Martín Anselmi

Soccer Football - Europa League - Maccabi Tel Aviv v FC Porto - Partizan Stadium, Belgrade, Serbia - January 30, 2025 FC Porto coach Martin Anselmi before the match REUTERS/Novak Djurovic

Ha pasado un mes desde la partida de Martin Anselmi de Cruz Azul quien se marchó a Porto de Portugal, en un movimiento que generó mucha polémica por la manera en que se dio su salida, ya que el cuadro luso no pagó lo correspondiente a su cláusula de rescisión.

Las cosas ya se han ido calmando en la Noria, en donde ya aceptaron la salida del entrenador argentino, aunque no de la mejor forma, ya que presentaron una demanda ante FIFA, la cual se espera se vaya solucionando con el paso de los meses, tratando de que sea una buena resulución para ellos.

Sin embargo, Porto no ha dado ni una sola parte del pago a Cruz Azul, algo que ya no espera la directiva celeste, recordando que son USD 5 millones los que adeuda la institución de los Dragones. Ante esto, ya se ha dado a conocer el momento en el que el cuadro portugues liquidará lo correspondiente por Anselmi.

De acuerdo con información del periodista César Caballero, la Maquina está dispuesta a negociar por el estratega argentino, aunque no van a aceptar una cifra menor, aunque incluso podrían aceptar el pago en meses, el punto es tener el dinero por el contrato.

Anselmi dice adiós tras estar al frente de Cruz Azul por un año. (X / Cruz Azul)

“Me han dicho que La Máquina está dispuesta a negociar el plazo de pago de Porto para la cláusula de salida de Martín Anselmi. No se van a bajar de la cifra de 5 millones de dólares y que sea a meses sin intereses, para que ya no tenga ningún tipo de pretextos el conjunto portugués. Porto de momento se aferra a su postura y dice ‘hasta que me diga la FIFA lo que debo, en ese momento te voy a pagar”, compartió Caballero.

Cabe recordar que ESPN dio a conocer que el conjunto cementero presentó una demanda ante la FIFA contra Martin Anselmi y su cuerpo técnico, por incumplimiento de contrato, ya que su vinculo estaba establecido hasta 2027. Sin embargo, el entrenador se fue sin que se hubiera concretado nada.

De la misma forma, Cruz Azul sigue enviando el cheque a Portugal, ya que legalmente siguen teniendo un contrato vigente, por lo que están obligado a seguir pagando, por lo menos hasta que se resuelva la situación. Su actual técnico es Vicente Sánchez, quien parece se quedará hasta que concluya el Clausura 2025.