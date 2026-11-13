México

Mujer estadounidense causa terror al acudir a tienda de abarrotes y pedir una ‘pistola’, pero de silicón

La confusión ocurrió cuando la mujer intentó comprar un producto de papelería y terminó provocando carcajadas en redes

La grabación se viralizó luego de que la protagonista realizara una ceremonia frente a un vehículo estacionado.

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Una confusión durante una compra cotidiana terminó provocando un momento de tensión y posteriormente muchas risas en redes sociales. Una mujer estadounidense que vive en México acudió a una tienda de abarrotes para comprar un artículo de papelería, pero la manera en que formuló su petición hizo pensar, por unos segundos, que estaba buscando un arma de fuego.

El episodio quedó registrado en un video compartido por la creadora de contenido conocida como madredehuarache, quien suele publicar situaciones de su vida en México. La grabación muestra el momento en que la mujer se acerca al mostrador y solicita una “arma”, sin aclarar de inmediato que se refería a una pistola de pegamento.

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La expresión tomó por sorpresa al comerciante, quien tuvo que procesar lo que acababa de escuchar. En una tienda de este tipo, pedir una pistola puede tener distintos significados, pero la palabra “arma” suele asociarse directamente con un objeto utilizado para disparar, por lo que la petición provocó una reacción de desconcierto.

<b>La confusión por una pistola de pegamento</b>

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El momento comenzó cuando la mujer llegó al establecimiento con la intención de conseguir una herramienta para realizar alguna actividad manual. En México, este producto suele conocerse como pistola de silicón o pistola de pegamento, mientras que también existen alternativas como el Resistol para distintas tareas escolares y domésticas.

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Sin embargo, la creadora de contenido utilizó una palabra que cambió por completo el sentido de su solicitud: “arma”. La diferencia entre lo que quería comprar y lo que el vendedor pudo imaginar generó uno de los momentos más comentados de la grabación.

La situación se volvió todavía más incómoda por las pausas que hizo la mujer mientras explicaba lo que necesitaba. El comerciante parecía esperar una aclaración antes de responder, pues no tenía certeza de qué tipo de artículo estaba solicitando la clienta.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Finalmente, cuando ella precisó que buscaba un producto para pegar y mencionó el Resistol, el malentendido quedó resuelto. El vendedor pudo entender que no estaba frente a una petición relacionada con armas de fuego, sino ante una compra habitual en cualquier papelería o establecimiento que comercialice artículos escolares.

Aunque no se trató de una situación de peligro real, la reacción del hombre y la manera en que se desarrolló el intercambio hicieron que el clip consiguiera una amplia difusión.

<b>Video supera casi dos millones de reproducciones y desata comentarios</b>

La publicación acumuló cerca de dos millones de reproducciones y provocó una ola de respuestas de usuarios que encontraron divertido el contraste entre la intención de la mujer y la interpretación que pudo darle el comerciante.

Algunos internautas relacionaron la equivocación con la vida que la creadora de contenido llevó en Estados Unidos, mientras que otros bromearon con la posibilidad de que el encargado de la tienda hubiera pensado que estaba recibiendo una solicitud peligrosa.

Entre las reacciones que aparecieron en la publicación destacaron: “Podrás salir de Disparos Unidos, pero Disparos Unidos jamás saldrá de ti”; “MIJA si esto no es Walmart en los USA”; “chica, hasta yo me asusté”; “El señor así de por si las dudas no te voy a dar ningún tipo de pistola”; “JAJAJAJA aquí no vendemos armas en los supermercados”; “las pausas lo hacían cada vez peor. el señor respiro hasta que ella dijo resistol”.

Las respuestas reflejaron cómo una diferencia en el vocabulario puede provocar situaciones inesperadas cuando una persona se adapta a las expresiones de otro país. En este caso, el uso de la palabra “arma” en lugar de “pistola de silicón” convirtió una compra sencilla en una escena que muchos usuarios no tardaron en compartir.

El video también puso de manifiesto algunas de las diferencias lingüísticas que pueden surgir entre quienes crecieron en Estados Unidos y quienes están acostumbrados a las expresiones utilizadas cotidianamente en México.

Por ahora, la grabación continúa generando reacciones entre quienes se identifican con los choques culturales y las confusiones que pueden surgir al hablar español en diferentes contextos. Lo que comenzó como una visita a una tienda de abarrotes terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la creadora de contenido.

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