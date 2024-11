Tony Khan sueña con llevar AEW a la Arena México; “Sería un honor trabajar con CMLL”

El propietario de AEW asegura que pronto habrá una edición de Rampage, Dinamyte y Collision. (Ilustración: Jesús Aviles)

La colaboración entre All Elite Wrestling (AEW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa fortaleciéndose, y el fundador de AEW, Tony Khan, ha expresado públicamente su interés en realizar un evento de la promotora estadounidense en la icónica Arena México.

Durante una entrevista reciente en Q101, Khan habló sobre la estrecha relación entre ambas empresas, el éxito de los luchadores mexicanos en AEW y su entusiasmo por expandir la marca hacia territorio mexicano.

Desde que se estableció su alianza, AEW y CMLL han intercambiado talento de manera frecuente. Figuras como Bryan Danielson, Chris Jericho, Jon Moxley, Toni Storm, y Willow Nightingale han pisado el cuadrilátero de la Arena México, mientras que luchadores como Místico, Atlantis Jr., Máscara Dorada y Hechicero han representado al CMLL en los eventos de AEW.

Cartelera oficial entre luchadores de la AEW vs CMLL en la Arena México (Instagram @BluePantherOficial)

Tony Khan no ocultó su admiración por la empresa mexicana: ”Me encanta trabajar con CMLL. Salvador (Lutteroth Lomelí) y su familia han sido muy buenos con nosotros. Hay una razón por la que estas personas han estado en el negocio durante más de 90 años. Son grandes profesionales y grandes personas. Me siento honrado de haber construido una relación con Salvador y CMLL”, destacó Khan.

En el último año, varias estrellas del CMLL han brillado en los shows de AEW, enfrentándose a figuras principales de la empresa estadounidense. Khan enfatizó cómo estos luchadores han sido bien recibidos por el público estadounidense y cómo las estrellas de AEW también han tenido éxito en México:”Algunas de las estrellas más grandes de México han llegado a AEW, y hemos visto grandes resultados para ellos. Se han enfrentado a algunas de nuestras principales estrellas, y hemos visto a los luchadores de CMLL entrar en AEW y mantenerse realmente bien”.

Khan destacó especialmente la llegada de Místico a AEW, señalándolo como una de las figuras más relevantes de la lucha libre mexicana:”Como aficionado, estoy muy orgulloso de tener a Místico y a CMLL en AEW. Místico es una gran estrella y un gran reclamo para el público”.

Luchadores mexicanos que destacaron en WWE y AEW Crédito: Cuartoscuro

Tony Khan sorprendió al público al revelar su interés en llevar un evento de AEW a la Arena México: ”Me encanta, de verdad que me encanta. No puedo esperar para llevar AEW por primera vez en la historia a México. Bueno, nunca lo he dicho. Pero sí diré que, tarde o temprano, tiene que ocurrir”.

Además, expresó su admiración por la historia y prestigio de la Arena México, dejando clara su intención de trabajar directamente con CMLL para lograrlo: ”Si pudiera ir a cualquier parte de México y trabajar con cualquier persona en México, me encantaría ir a la Arena México, trabajar con CMLL y llevar AEW allí por primera vez en la historia. Sería increíble, y creo que Salvador estaría dispuesto a tenernos allí. Si nos aceptara, sería un honor ir a la Arena México y llevar a AEW allí en algún momento”.

Tony Khan resalta el éxito de los luchadores mexicanos en AEW y su deseo de llevar la promoción estadounidense a México. Crédito: Instagram / NutshellTheFanatic

La colaboración entre estas dos grandes empresas promete seguir rindiendo frutos, con luchadores de ambas partes ganando reconocimiento internacional. Un show de AEW en la Arena México no solo sería un hito histórico, sino también un homenaje a la lucha libre como fenómeno cultural que trasciende fronteras.