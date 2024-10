Rommel Pacheco y María José Alcalá se reúnen para apoyar a deportistas mexicanos rumbo a Los Ángeles 2028

Los exdeportistas quieren otorgarle todo el apoyo a los atletas mexicanos. (TW Conade)

Pese a que en la administración pasada salieron a la luz varios conflictos entre deportistas y la exdirectora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, parece que el cambio de timón será beneficioso para los atletas. Así lo dejó en claro Rommel Pacheco, titular de la Comisión, y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Con el objetivo de generar puntos de acuerdo que beneficien a todos aquellos aspirantes a las grandes ligas del deporte internacional, ambos se reunieron para hablar sobre el estado en el que se encuentran ambas instituciones y cuáles son sus áreas de oportunidad de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Aunque la relación entre el COM y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se mantuvo tensa durante el sexenio obradorista, con la llegada de Pacheco por nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum se aprecia que puede haber trabajo en equipo desde el inicio de la gestión de Pacheco.

La directora del COM mostró su admiración hacia el exclavadista mexicano. (TW Conade)

¿Qué dijeron?

El encuentro se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la propia Conade en donde ambos personajes visitaron cada uno de los pasillos analizando cuáles son las carencias del lugar para trabajar en ello durante los próximos años.

“Es un hombre inteligente, preparado y creo manejará muy bien la institución. Hemos hablado de hacer un gran equipo y de no pelear por colores”, indicó Alcalá quien se espera que pueda ser reelecta para presidir al COM y trabaje en compañía de Rommel Pacheco para mejorar la cosecha de medallas en Juegos Panamericanos y Olímpicos.

El exclavadista considera que es posible mejorar el nivel de los atletas con trabajo. Crédito: TW COM

Rommel Pacheco promete analizar situación con las becas

Previo a la instalación de la Comisión de Deporte en el Senado de México el 9 de octubre, Rommel Pacheco, nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), anunció su primera medida administrativa: revisar la asignación de becas para los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante los últimos días de la gestión de Ana Gabriela Guevara, varios deportistas, como Alejandra Valencia en tiro con arco, reportaron reducciones en sus apoyos económicos a pesar de sus destacados logros en París.

Pacheco instruyó a su equipo a detener la baja de becas y revisar cada caso individualmente para asegurar que los deportistas no sean perjudicados. En un encuentro con la prensa en el Senado, el ex clavadista olímpico confirmó que su gestión se centrará en mantener “puertas abiertas” y en establecer una comunicación directa con los deportistas. “Una de las políticas que vamos a tener son puertas abiertas con los deportistas. Aclarar que después de Juegos Olímpicos —por reglas de operación— que estamos revisando, hubieron reducciones de becas, y algunas personas deportistas causaron bajas; ya estoy en comunicación con algunos de ellos”, declaró.

Además, Rommel Pacheco instruyó al área de calidad, responsable de las becas, a no dar de baja a los deportistas hasta analizar cada caso en profundidad. “Ya di la instrucción en el área de calidad […] de que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno de los casos”, afirmó el director de la CONADE, asegurando así su compromiso de apoyo a quienes representaron a México en París 2024.