México

Marcha de conductores de apps hoy 30 de marzo en CDMX: horarios, rutas y vialidades afectadas

La concentración de los contingentes iniciarán desde las 8:00 horas del lunes

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Conductores de plataformas digitales marcharán hoy 30 de marzo en la CDMX desde el Ángel de la Independencia. (Cuartoscuro)
Conductores de plataformas digitales marcharán hoy 30 de marzo en la CDMX desde el Ángel de la Independencia. (Cuartoscuro)

Conductores de plataformas digitales como Uber y DiDi realizarán hoy lunes 30 de marzo una protesta masiva en la Ciudad de México para exigir condiciones laborales justas y denunciar comisiones consideradas excesivas.

La movilización, convocada por el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas (MCTP), se realizará la mañana de este lunes y se prevé que cause afectaciones viales en distintos puntos de la capital hasta después del mediodía.

Cronograma y rutas: así avanza la movilización

La acción del MCTP se organiza en dos contingentes principales. El primero se dirigirá desde Paseo de la Reforma hacia el Centro, con destino en las oficinas de Uber (Hamburgo 205, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc).

(X/Tlalpanvecinos)
(X/Tlalpanvecinos)

El segundo grupo toma Reforma hacia Periférico para manifestarse en la zona corporativa de Polanco y Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo. Los organizadores detallaron el itinerario de la jornada:

  • 8:00 horas: Concentración en el Ángel de la Independencia
  • 9:00 horas: Salida de los contingentes hacia sus destinos
  • 10:30 horas: Llegada aproximada a oficinas de Uber y zonas corporativas

Las rutas y puntos de afectación principales serán según lo previsto:

  • Paseo de la Reforma (desde el Ángel de la Independencia)
  • Oficinas de Uber (Hamburgo 205, colonia Juárez)
  • Periférico
  • Zona corporativa de Polanco
  • Lomas de Chapultepec
  • Calles del Centro y vías aledañas

Hasta el momento, el gobierno capitalino no ha emitido un comunicado sobre alternativas viales.

Qué exigen los conductores de plataformas

(X/Tlalpanvecinos)
(X/Tlalpanvecinos)

La protesta está motivada por semanas de reclamos de los conductores, quienes argumentan que las plataformas han reducido sus ingresos mediante el aumento de comisiones —en algunos casos superiores al 25%— y la aplicación de tarifas que consideran injustas.

Los manifestantes también planean denunciar bloqueos arbitrarios para operar en aeropuertos y retenciones consideradas excesivas.

La jornada no solo contemplará la presencia física en las calles. Se prevé que los conductores inicien con una desconexión masiva de las aplicaciones, dejando de aceptar viajes para visibilizar la dependencia del servicio hacia los conductores. Esta acción podría provocar que cientos de usuarios enfrenten menos unidades disponibles, incrementos en las tarifas dinámicas y tiempos de espera más largos.

Si las demandas no son atendidas, las manifestaciones podrían escalar, advierten. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Si las demandas no son atendidas, las manifestaciones podrían escalar, advierten. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Además, la movilización se da en un contexto de creciente malestar tanto para conductores como para usuarios, debido a recientes alzas en las tarifas de aplicaciones de taxi en la capital.

Las organizaciones de conductores han señalado que la protesta de hoy forma parte de una jornada internacional y advierten que, si sus demandas no son atendidas, las movilizaciones podrían escalar en las próximas semanas.

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