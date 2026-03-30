La advertencia de Javier Aguirre tras los abucheos en el México vs Portugal: “Que el jugador no se esconda” (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana estrenó el nuevo Estadio Banorte de cara al Mundial 2026, en el partido amistoso contra Portugal, el Tri empató sin goles, lo que generó una reacción inmediata de la afición. A lo largo del partido, las gradas del Estadio Ciudad de México corearon a la selección rival, además, el grito homofóbico sonó cuando Raúl Tala Rangel despejó el esférico.

Javier Aguirre reaccionó ante los abucheos que la Selección Mexicana recibió tras empatar sin goles con Portugal en el Estadio Azteca. En conferencia de prensa advirtió que la presión de la afición exige carácter y que los jugadores deben estar preparados mentalmente para afrontar escenarios complicados antes de la Copa Mundial.

El Vasco compartió su postura ante el comportamiento hostil de la afición mexicana y dejó en claro su postura por este escenario, por lo que lanzó un fuerte llamado de atención a los jugadores que aspiran a quedar en la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Así reaccionó Javier Aguirre a los abucheos al Tri

Javier Aguirre reaccionó ante los abucheos que la Selección Mexicana recibió tras empatar sin goles con Portugal (REUTERS/Henry Romero)

Javier Aguirre respondió en conferencia de prensa que los futbolistas deben asumir la exigencia del público y mostrar fortaleza pese a críticas y manifestaciones de descontento. Subrayó que estar en la Selección Nacional implica competir bajo presión y tolerar la permanente exigencia de la afición.

“Tuvimos el mejor escenario posible realmente. Lo he dicho hasta el cansancio, aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente, y nos pide ganar y jugar bien”, sentenció.

El director técnico reiteró que su objetivo es formar un equipo con identidad, capaz de afrontar críticas y competir hasta el último minuto, incluso frente a adversarios que históricamente han tenido mejores resultados.

“Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Para mí, es un resultado justo”.

Javier Aguirre afirma que está satisfecho con el trabajo de su equipo ante Portugal (Video Jesús F. Beltrán)

Por último, pidió a sus jugadores no “esconderse” ante los momentos de presión o en partidos de importancia: “Quiero que el jugador no se esconda, que pida la pelita, que no pida el cambio porque le dio un calambre. Quiero que muestren personalidad y la demostraron, jugaron, intentaron hasta el final y enfrente estaba Portugal, que nos había ganado 5 de 6 y no es fácil, son equipos de top 10″, finalizó.

Selección Mexicana regresa al Estadio Azteca

El regreso del Tricolor al Estadio Azteca tras más de dos años generó expectativas entre más de 80 mil asistentes. Durante el partido, se escucharon abucheos y el grito homofóbico en las gradas, esta vez dirigido de forma inusual al portero Raúl Rangel.

Habitualmente, ese grito se dirige al portero rival, pero en esta ocasión, la afición apuntó al propio guardameta mexicano. Además, los asistentes corearon “¡olé!” a favor de Portugal, una situación poco habitual en partidos de la selección en territorio nacional.

Estos actos provocaron rechazo por parte de medios y usuarios en redes sociales. Algunos consideraron que, aunque puede entenderse la molestia tras el empate, las expresiones ofensivas no son aceptables.