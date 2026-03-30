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Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Los recientes comentarios de la actriz han provocado indignación entre seguidores del reality, mientras aumenta la presión y continúan los debates en redes sociales

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Alfredo Adame, Laura Zapata, Ernestina Sodi
La polémica en La Casa de los Famosos aumentó después de que Alfredo Adame criticó a Laura Zapata por comentarios considerados racistas (Fotos: Cuartoscuro)

La controversia en La Casa de los Famosos Telemundo escaló tras las críticas de Alfredo Adame hacia Laura Zapata debido a sus comentarios considerados racistas contra otro participante.

Las declaraciones de Zapata provocaron indignación y demandas de expulsión por parte de la audiencia, generando un ambiente de fuerte tensión alrededor del reality.

Alfredo Adame criticó a Laura Zapata por utilizar términos considerados ofensivos hacia Eduardo Antonio “El Divo de Placetas”, cuestionando su ética personal y profesional. Sus palabras avivaron la discusión pública y señalaron que la trayectoria de Zapata está marcada por conflictos en distintos ámbitos.

“Es una mala persona y toda su vida está basada en escándalos (…) Es una buena actriz, es una cantante a medias y que a todos lados donde va sale de pleito. Yo tuve una pésima experiencia con ella en una obra, 70 personas las dejó sin trabajo por sus intrigas, le quería quitar el protagónico a Aylín Mujica, quería que me corrieran… es una tonta, es una persona que no vale la pena ni escucharla, puras sandeces, tonterías, anda metida en todo. No es nadie, no es nadie”, dijo el actor en un encuentro con los medios.

Laura Zapata, con cabello gris y blusa blanca, lleva el dedo índice a sus labios en señal de silencio, con el logo de La Casa de los Famosos superpuesto a la izquierda
Las palabras de Laura Zapata sobre la "raza negra" y la "raza blanca" generaron un debate sobre racismo en el reality show (@laurazapataoficial / Instagram)

Polémica por los comentarios de Laura Zapata en La Casa de los Famosos Telemundo

El conflicto se intensificó cuando Laura Zapata afirmó ante “El Divo”: “Cuando ofendieron a tu raza, porque tú eres de la raza negra, como yo soy de la raza blanca, como hay raza amarilla (…) tú fuiste incapaz de apoyar a los de tu raza”.

La reacción de la audiencia fue inmediata. Muchos calificaron las palabras de Zapata como racistas y exigieron su salida del programa.

En el mismo intercambio, Zapata también dijo: “Eres tan falso como todo lo que te pones”. Este comentario reforzó la percepción negativa sobre su comportamiento en el reality.

La ola de descontento se reflejó en redes sociales, donde abundaron las críticas a su actitud. Pese a la presión, la actriz mantuvo su postura y continuó con expresiones que generaron debate.

La audiencia exigió la expulsión de Laura Zapata de La Casa de los Famosos tras sus declaraciones polémicas contra Eduardo Antonio
La audiencia exigió la expulsión de Laura Zapata de La Casa de los Famosos tras sus declaraciones polémicas contra Eduardo Antonio

Racismo y el concepto científico de raza

La discusión evidenció la falta de validez científica de términos como “raza negra” y “raza blanca”. Estos conceptos han sido descartados por la genética y la antropología modernas por carecer de base biológica.

Actualmente, los expertos señalan que la diversidad genética humana es muy amplia, pero las variaciones son mayores dentro de cada grupo que entre grupos tradicionales. Todos los humanos comparten el 99,9% de su ADN y pertenecen a la única especie Homo sapiens.

La ciencia prefiere hablar de “poblaciones” para describir diferencias ligadas a la geografía y características locales, en vez de categorías rígidas como las empleadas por Zapata. Hay consenso en rechazar la existencia de razas humanas biológicamente distintas.

Alfredo Adame criticó a Laura Zapata luego de tildar de flojos a los mexicanos (Foto:Cuartoscuro/gettyimages)
Alfredo Adame cuestionó la ética de Laura Zapata, recordando conflictos previos en su trayectoria dentro del espectáculo (Foto:Cuartoscuro/gettyimages)

La respuesta de Adame y la polémica generada por los hechos resaltan la sensibilidad actual ante expresiones que perpetúan estereotipos y discriminación en espacios públicos.

En definitiva, para Adame la vigencia pública de figuras como Zapata queda limitada por sus propias acciones y la reacción social a ellas.

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