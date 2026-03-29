FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Parte de las unidades incautadas (FGR)

Elementos de seguridad realizaron el aseguramiento de poco más de dos millones de litros de presunto huachicol, así como diversos vehículos en Tamaulipas.

Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de marzo. La institución destacó que el aseguramiento de las sustancias y las unidades fueron realizadas como resultado de un cateo en Reynosa.

De manera particular, fueron asegurados aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

Como resultado del cateo fueron asegurados diversos vehículos (FGR)

El sitio fue revisado luego de que fue iniciada una carpeta de investigación luego de que elementos de la Guardia Nacional notificaron a la Fiscalía Federal en Tamaulipas sobre la ubicación de un predio en donde al parecer era almacenado hidrocarburo.

Un breve video compartido por la institución encabezada por Ernestina Godoy muestra las diversas unidades en el sitio. El reporte indica que en el lugar había , 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

No hay registros de personas detenidas por el operativo, mientras que el material compartido muestra unidades de carga y contenedores en el sitio revisado.

“El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), el cual continúa con la investigación por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, para deslindar responsabilidades“, es parte del reporte de las autoridades.

En la revisión del inmueble participaron elementos de Policía Federal Ministerial (PFM), peritos de criminalística de campo, fotografía y química forense, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los agentes mantuvieron coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), efectivos estatales y personal de Pemex.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...