Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: Arnulfo Morales, el médico de la UNAM que dará vida a Jesús y cargará cruz de 90 kilos

Arnulfo Morales, médico egresado de la UNAM, será el encargado de representar a Jesús en la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026. CUARTOSCURO

La representación 183 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa tendrá como protagonista a Arnulfo Eduardo Morales Galicia, un médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que asumirá el papel de Jesús en una de las tradiciones más emblemáticas del país.

Originario del barrio de San Lucas, cargará una cruz de 90 kilos a lo largo de dos kilómetros durante el Viacrucis, en una edición que también marca el regreso del papel principal a su comunidad tras casi cuatro décadas.

¿Quién es Arnulfo Morales?

Arnulfo Morales tiene 25 años y desde niño ha estado involucrado en la tradición del viacrucis. “Desde que tengo conciencia, todas las Semanas Santas me las he pasado aquí en Iztapalapa. Ver la procesión como que te incita a decir: yo quiero estar ahí”, relató en entrevista con Telediario.

Su primera participación fue en 2017 como niño del tambor, avanzó en 2023 como apóstol Tomás y en 2025 como sacerdote del Domingo de Ramos, acumulando experiencia antes de alcanzar el papel principal.

El proceso de selección exige que los aspirantes sean originarios de alguno de los ocho barrios de Iztapalapa, tengan al menos 20 años y no presenten tatuajes ni perforaciones visibles. Además, deben gozar de buena salud y mantener una conducta social adecuada.

En la edición 2026, Morales compitió contra 22 jóvenes locales, resultando elegido tras un proceso que incluyó investigaciones de la Comisión de Honor y Justicia y evaluaciones físicas y sociales.

La representación también tiene un componente familiar. Un tío abuelo suyo interpretó a Jesús durante seis años en la década de los cuarenta, mientras que su hermana y su bisabuela materna han participado en papeles secundarios.

Pasión de Cristo Iztapalapa. (CUARTOSCURO)

En 2025, Morales intentó obtener el papel principal y quedó en segundo lugar, lo que lo motivó a continuar preparándose y buscar nuevamente la oportunidad para este año.

El entorno comunitario juega un papel central. Al ser seleccionado, varios vecinos comenzaron a pedirle que intercediera por causas personales. Morales señala que carga con esas peticiones y que siente que lleva “toda la cruz de mi pueblo” durante la representación. La relación entre barrios añade matices de identidad y pertenencia; aunque existe cierta rivalidad, Morales destaca que la escenificación es un esfuerzo colectivo para mantener viva la fe y la tradición.

Así se preparó física y mentalmente

Escenificación del viernes Santo de la representación número 172 de la Pasión de Cristo en los ocho barrios y el cerro de la estrella en la delegación Iztapalapa.FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

El reto de representar a Jesús en Iztapalapa va más allá de la actuación. Morales comenzó su preparación física cargando un tronco de entre 35 y 40 kilos, para ir perdiendo sensibilidad en el hombro derecho.

Posteriormente, utilizó una cruz de entrenamiento de entre 70 y 80 kilos, la cual trasladó entre dos y tres veces por semana a lo largo de un kilómetro. El Viernes Santo, deberá cargar una cruz de 90 kilos durante dos kilómetros bajo el sol del mediodía, uno de los momentos más exigentes de la tradición.

“La preparación más o menos dura dos meses y medio... complementábamos con ejercicios de fuerza, resistencia, además de que en la primera parte del entrenamiento asistía al gimnasio”, señaló el joven en otra entrevista con Radio Fórmula.

El plano mental y emocional ocupa un lugar central en la preparación. “Trato de convencerme de que soy capaz, de que voy a culminar exitosamente ese día”, afirmó Morales en declaraciones recogidas por Telediario. La preparación espiritual se vive en comunidad y en familia, con asistencia a misa y sesiones donde se abordan el contexto social y cultural de cada personaje.

Crédito: Cuartoscuro

Morales dedica la representación a su abuela Carmen, fallecida el año pasado, y llevará un pequeño relicario con su fotografía en la cinta durante el recorrido. “Desde el cielo, va a estar acompañándome en todo el recorrido, esta representación la hago con la mayor devoción para que ella esté contenta desde arriba”, explicó a N+.

Morales suma a su rutina diaria el cuidado de Filemona, la burrita que lo acompañó en la escenificación de este Domingo de Ramos, un detalle simbólico que destaca la conexión entre el personaje y la comunidad.

El compromiso de Morales no se limita a la representación: alterna los ensayos y entrenamientos con la preparación para su examen de especialidad médica y su trabajo en el laboratorio de investigación.

La magnitud de la Pasión de Cristo de Iztapalapa

ACOMPAÑA CRÓNICA: MÉXICO SEMANA SANTA. MEX8749. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 02/04/2021.- Ciudadanos participan en la representación de la Pasión de Cristo este Viernes Santo, en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México (México). La fe en superar la pandemia y la resignación por las restricciones sanitarias marcaron este Viernes Santo el viacrucis de Iztapalapa, el más grande de México y uno de las mayores del mundo, que por segundo año se realizó sin público. EFE/ José Méndez

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es considerada la celebración cultural más relevante de la alcaldía en CDMX. Convoca anualmente a un estimado de dos millones de personas y se transmite en vivo por televisión nacional.

El evento, organizado por el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa con el apoyo del gobierno local y de la Ciudad de México, cuenta con más de 135 actores con diálogo, 150 músicos y cerca de 2,000 personas en procesión, entre nazarenos y mujeres del pueblo. El recorrido total suma aproximadamente ocho kilómetros, con el trayecto principal desde la macroplaza hasta el Cerro de la Estrella.

La representación fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en 2012 y Patrimonio Cultural Inmaterial de México en 2023.

El 10 de diciembre de 2025, la UNESCO la inscribió en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La declaratoria destaca que es una tradición comunitaria que fomenta la cohesión y preserva el patrimonio cultural a través de la fe y las artes tradicionales.

Viacrucis 2026: ¿Cuándo es la Pasión de Cristo en Iztapalapa y cuántos días dura la representación?

CIUDAD DE MÉXICO, 29MARZO2026.- En el marco de la 182 representación de la Semana Santa en la alcaldía Iztapalapa, se llevó a cabo la escenificación de pasajes bíblicos del Domingo de Ramos en la Catedral del Señor del Santo Sepulcro de Iztapalapa. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La edición 183 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa comenzó este domingo 29 de marzo y durará hasta el domingo 5 de abril de 2026.

El evento principal, el Viacrucis y la crucifixión en el Cerro de la Estrella, tendrá lugar el Viernes Santo, 3 de abril de 2026.

La representación abarca todos los días santos, con el Viacrucis prolongándose entre cuatro y seis horas. Es una de las celebraciones más multitudinarias y emblemáticas de la capital mexicana, con una tradición que se remonta al año 1843 y que, desde sus orígenes, ha sido un reflejo de identidad, fe y cultura para los habitantes de Iztapalapa.