Esto dijo Uriel Antuna sobre su decisión de firmar con Tigres

Uriel Antuna ofreció sus primeras palabras como jugador de Tigres (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Es oficial, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) confirmaron el arribo de Uriel Antuna como su refuerzo para el Apertura 2024 de la Liga MX. El extremo derecho dejó a Cruz Azul para viajar a San Nicolás de los Garzas e iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva.

Luego de su inesperada y rápida salida, el Brujo llegó este miércoles 28 de agosto a Nuevo León, en el aeropuerto ofreció sus primeras palabras sobre lo que significa este cambio en su carrera deportiva, así como los retos que tiene por delante.

Pero, algo que sobresalió en sus declaraciones fue que se animó a aclarar algunas razones para dejar La Máquina y para convertirse en felino de la UANL. En un encuentro con diferentes medios, Uriel Antuna ofreció sus primeras palabras como el nuevo jugador de Tigres y explicó su sentir.

¿Por qué Uriel Antuna se fue a Tigres?

Tigres le dio la bienvenida a Uriel Antuna (X/ @TigresOficial)

Lo primero que compartió el futbolista de 27 años fue que se siente alegre de este nuevo reto deportivo, y agregó que ya ha tenido la oportunidad de convivir con algunos de los futbolistas de la plantilla de Tigres. Por ello, insistió en que se siente feliz con la decisión.

Reconoció la gran plantilla que hay en Tigres, por lo que mostró cierta ilusión de compartir la cancha con ellos.

“Contento por este nuevo reto en mi vida. con excelentes jugadores, excelentes personas. Con varios de ellos he platicado anteriormente en algunas ocasiones, contento de estar acá”, compartió Uriel Antuna ante varios medios.

Pero, cuando fue cuestionado sobre la razón de dejar a La Máquina para firmar con Tigres, Antuna fue breve y se refirió a que la afición fue uno de los motores que lo animaron a tomar la oferta de la directiva de Nuevo León.

Calificó a la afición de los felinos como una de las mejores que tiene el futbol mexicano, por lo que sentenció que Tigres es una gran institución que tiene la Liga MX.

“Creo que es una institución muy grande, por lo grande que es la afición, me entusiasma mucho la afición, ‘los incomparables’, creo que es la mejor afición de México”.

Uriel Antuna ya llegó a Nuevo León y explicó por qué eligió a los Tigres como su nuevo club. | Crédito: X@Hablemosdelazul

Pese a que anteriormente se filtró que el mismo jugador pidió salir de Cruz Azul, el Brujo no expresó nada al respecto de ese tema, y es que también surgió el rumor de que Antuna no se sentía seguro en la Ciudad de México.

En su lugar, Antuna optó por recordar las ocasiones en las que visitó el Volcán y reconoció lo que significa este estadio, así como su público, por lo que habló de lo que ahora significa para él ser jugador de esta plantilla. Aseguró que dará lo mejor de sí para complacer a la afición.

“La vez que me tocó venir como rival se me ponía la piel chinita de venir a jugar acá, y bueno ahora me toca estar acá y espero entregar lo mismo que ellos me van a entregar”, confirmó Antuna.

Por último, cuando los reporteros insistieron en preguntar las razones de esta decisión tan pronta para cambiar rápidamente de equipo en el cierre de fichajes, el reciente campeón de goleo se limitó a exponer que hay cosas que no dependen de él, pero se siente satisfecho con lo que tiene por delante.

La razón por la que Antuna dejó Cruz Azul habría sido porque sintió que la CDMX ya no es un lugar seguro para vivir (AP Photo/Erik Verduzco)

“Hay cosas que no dependen de mi, pero ahorita estoy contento de estar acá, feliz, y nada, entregar lo mejor de mi dentro y fuera de la cancha”.

La razón por la que Antuna dejó Cruz Azul habría sido porque sintió que la CDMX ya no es un lugar seguro para vivir, priorizó a su familia y a sus hijos. A pesar de que estaba viviendo un buen momento con el equipo y la afición, aspectos de su vida personal le hicieron pensar en el futuro de su familia, según reportes de W Deportes.