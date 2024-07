Ana Gabriela Guevara defiende la polémica decisión de Conade sobre retirar las becas a atletas acuáticos

La velocista asegura que los atletas acuáticos jugaron mal al recuperar su becas. (Ilustración: Jovani Pérez)

Una de las grandes polémicas que ha marcado la gestión de Ana Gabriela Guevara como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es la decisión de retirar las becas a los atletas de Deportes Acuáticos. Estas becas han sido recuperadas recientemente gracias al amparo de un juez, lo que ha generado un debate en torno a la actuación de Conade.

En una entrevista, Ana Gabriela Guevara defendió la actuación de la institución, señalando que actuaron “de buena fe” y siempre apegados a la normativa y reglamento. No obstante, manifestó su desacuerdo con el uso de los amparos por parte de los atletas.

La ex atleta de Exatlón celebró a recuperar su beca deportiva- (Instagram @caromsunshine_)

“Es un juego mediático, nosotros estamos atrás de la garantía, de primero los deportistas y se ha vuelto un golpeteo para la institución y para mí, diciendo ‘le ganaron’. No, no me ganaron, es un derecho que tiene cualquier mexicano y que está facultado en la constitución. Es un amparo que lo faculta un juez, no respetando la normativa, el reglamento (…) si lo tropicalisamos al deporte, no es un juego limpio”, comentó Guevara en entrevista con Fox Sports.

La directora de Conade subrayó que, pese a los amparos, ninguna autoridad les ha emitido alguna responsabilidad por retirar las becas: “Conade está tan apegado a las normas, que ninguna autoridad nos ha emitido alguna responsabilidad por ‘quitarles’ la beca. Considera que el amparo es un derecho, pero que su institución ha actuado ‘de buena fe’.”

El equipo de natación artística volverá a unos Juegos Olímpicos después de varios años. (Facebook: COM_ México)

Guevara también se refirió al tema presupuestal, indicando que, aunque se pidiera más dinero para los atletas, los resultados no siempre acompañan esta inversión. Comparó la situación actual con la de sexenios pasados donde, a pesar de tener “3 veces más dinero”, los resultados no fueron necesariamente mejores.

“Si tú pones en el número duro, de cuántas pruebas convocan los JJOO, en hombres, mujeres y mixto, y a cuántas asiste México, nuestro margen de participación es muy menor (…) Siempre vendrá la incógnita de si es suficiente el presupuesto. En el pasado se tuvo en un sexenio, 3 veces más dinero, pues la lógica dice que el dinero no es la solución”, finalizó.