“También fue cantante”; ésta es la otra faceta de Carlos Salcedo alejada del futbol

Durante los últimos días, el ‘Titán’ ha estado en el ojo del huracán por problemas personales y familiares. Foto: Jovani Pérez

Conocido en el mundo del fútbol por su tenacidad y destreza en la defensa, Carlos Salcedo ha demostrado ser mucho más que un jugador talentoso. Alejado de los reflectores del campo, el aún atleta del Cruz Azul, cuenta una faceta completamente diferente, llena de creatividad y compromiso social que muchos desconocen: la música.

Fuera de su labor y nivel como futbolista, a mediados del 2021, “El Titán” Salcedo optó por darle cierta prioridad a su carrera como músico, pues desde una temprana edad, tenía el gusto por la música y siempre mantuvo esa espina clavada para lanzar sus propios hits.

Primer sencillo de Carlos Salcedo en su faceta como artista. Foto: Youtube.com

Desde antes de la Pandemia Covid-19, el actual central de la Máquina Celeste de la Cruz Azul ya había mencionado su gusto por la música y que tenía ese sueño de poder grabar al menos una canción. Para mediados del 2021, en entrevista para TUDN, ‘El Titán’ señaló que su primer sencillo titulado “Hoy se va”, surgió durante una carne asada que llevó a cabo en su casa y en donde estaba acompañado por el cantante regional mexicano, Chayín Rubio, artista con el que tiene una buena relación.

Según señala el ex defensa de las Chivas, la idea de grabar una canción con Chayín, nació desde el día ya mencionado, revelando que incluso, ya habían grabado otra canción pero que, por diferentes temas, no pudo salir y que, en su lugar, salió “Hoy se va”, melodía que hasta el momento, cuenta con 188 mil reproducciones en la plataforma de Youtube.

Carrera artística de Carlos Salcedo. foto: Youtube.com

Dentro de las cosas para destacar, es que, aunado a su entusiasmo y emoción por su primer sencillo, Salcedo mencionó que sus intenciones eran las de seguir en el mundo de la música y que no iba a parar simplemente con tener un par de canciones. No obstante, el sencillo “Hoy se va” no resultó tener el éxito deseado en sus primeros días de lanzamiento, pues el video musical no generó tanto revuelo.

A pesar de ello, el ex jugador de la Fiorentina se mantuvo optimista y después de cuatro años, ya cuenta con 19 videos en su canal oficial y teniendo su primer canción como su proyecto con más reproducciones.