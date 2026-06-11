México

Fotos y video: Con fervor por el Mundial 2026, aficionados llegan al Estadio Ciudad de México pese a bloqueos y restricciones

El ambiente previo al encuentro inaugural ya se siente en la capital, donde miles de personas comienzan a reunirse para vivir una jornada histórica marcada por la expectativa y la pasión deportiva

Guardar
Google icon
La explanada del Estadio Ciudad de México ya cuenta con aficionados a unas horas de que inicie el partido inaugural del Mundial 2026 (Foto: Luz Coello | Infobae México )
La explanada del Estadio Ciudad de México ya cuenta con aficionados a unas horas de que inicie el partido inaugural del Mundial 2026 (Foto: Luz Coello | Infobae México )

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano ha entrado en su fase final. A pocas horas de que ruede el balón en el partido inaugural entre México vs Sudáfrica, las calles de la capital comienzan a transformarse en un escenario dominado por camisetas, banderas y aficionados que buscan ser parte de un momento histórico.

La emoción se percibe en los alrededores del Estadio Ciudad de México, sede de la ceremonia inaugural y del primer encuentro del torneo. Desde temprano, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la zona para asegurar su ingreso al recinto y presenciar el inicio de una de las competencias deportivas más importantes del planeta.

PUBLICIDAD

El entusiasmo parece imponerse a cualquier obstáculo. Aunque la movilidad en distintos puntos de la ciudad ha enfrentado complicaciones derivadas de bloqueos y restricciones, los seguidores del futbol continúan llegando para sumarse a una celebración que promete quedar marcada en la memoria colectiva.

Testimonios de aficionados previo a la inauguración

Los seguidores del Tri llegan a darle su apoyo a los jugadores en el partido inicial, incluso con férula. (Jesús Beltrán | Infobae México)

Con una férula en la pierna, una aficionada relató a Infobae México los pormenores de la obtención de su boleto mientras aguardaba en el Estadio Ciudad de México para alentar a la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

Aficionados originarios de Tlaxcala

Por primera vez, un grupo de aficionados originarios de Tlaxcala que residen en Los Ángeles, California, pisó el Estadio Ciudad de México tras viajar expresamente para el encuentro.

La cultura mexicana se hace presente en el partido inaugural. (Luz Coello | Infobae México)

Procedentes del Estado de México, algunos asistentes lucieron máscaras representativas de la cultura mexicana previo a su ingreso al Estadio Ciudad de México.

El momento exacto, en el que los aficionados entran al estadio Ciudad de México

Aficionados comienzan a ingresar al inmueble.

Las filas crecen mientras se acerca la apertura de puertas

A pocos minutos de que se abran las puertas, las filas ya rodean el Estadio Ciudad de México. (Luz Coello | Infobae México)

A medida que avanzan las horas, la actividad alrededor del Estadio Ciudad de México aumenta de forma constante. Los aficionados han comenzado a ocupar las vialidades cercanas con la intención de ingresar lo antes posible y asegurar un lugar dentro del inmueble.

A media hora de la apertura de puertas ya era visible una extensa fila que rodeaba el estadio sobre Circuito Azteca. La imagen refleja la expectativa que genera el arranque del torneo y la disposición de miles de personas para vivir de cerca el espectáculo.

El colorido ambiente también ha comenzado a tomar forma con grupos de seguidores que portan los colores de la Selección Mexicana. Entre fotografías, cánticos y muestras de entusiasmo, la zona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes esperan el silbatazo inicial.

La pasión futbolera comienza a apoderarse de la capital

El operativo policiaco ya está controlando la entrada de los asistentes al partido inaugural. (Jesús Beltrán | Infobae México)

La llegada de aficionados a distintos puntos de la ciudad confirma que el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en el ambiente.

La expectativa por el debut de México frente a Sudáfrica ha generado una movilización que trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una celebración colectiva.

Con el reloj avanzando hacia la inauguración, la capital vive horas de intensa emoción. Entre largas filas, calles llenas de aficionados y una creciente expectativa, todo apunta a que la gran fiesta del futbol ya empezó antes de que se escuche el primer silbatazo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del MundoEstadio Ciudad de MéxicoEstadio AztecaEstadio Banortemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Han muerto más estadounidenses en México que en la guerra con Irán este año

Se han registrado también soldados de origen mexicano heridos luchando por EEUU en medio oriente

Han muerto más estadounidenses en México que en la guerra con Irán este año

Lo que debes hacer cada mañana al despertar para drenar y activar tu sistema linfático en 3 minutos

Hay algo que tu cuerpo necesita completar cada mañana y que la mayoría ignora aunque ocurre justo después de abrir los ojos

Lo que debes hacer cada mañana al despertar para drenar y activar tu sistema linfático en 3 minutos

México enfrenta el Mundial 2026 con un árbitro incómodo, advierte The Economist

Cualquier tropiezo de seguridad podría convertirse en munición para Donald Trump contra México

México enfrenta el Mundial 2026 con un árbitro incómodo, advierte The Economist

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 11 de junio

La divisa estadounidense experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 11 de junio

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La estrella pop sorprendió a residentes y a la prensa extranjera al caminar por Paseo de la Reforma previo al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Han muerto más estadounidenses en México que en la guerra con Irán este año

Han muerto más estadounidenses en México que en la guerra con Irán este año

Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Reportan la localización con vida de los 6 influencers de “Bola Costera”, desaparecidos en Sinaloa

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: SSC CDMX cerrará tramo de Calzada de Tlalpan por marcha de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México

Desaparecen 6 influencers de “Bola Costera” cuando viajaban de Nayarit a Sinaloa: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él

A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artistas

Lupita Infante, nieta de “El Ídolo de México”, sorprende con su voz y se viraliza en redes

Shakira manda mensaje final antes de cantar Dai Dai en el Mundial 2026: “Esto ya arrancó, mi gente”

DEPORTES

Mauricio Ymay, envuelto en la polémica por video viral donde sugiere el uso de balas de goma contra la CNTE y madres buscadoras

Mauricio Ymay, envuelto en la polémica por video viral donde sugiere el uso de balas de goma contra la CNTE y madres buscadoras

Elefantes predicen quién gana en partido México-Sudáfrica: resultado es unánime l Video

CDMX tendrá 18 sedes gratuitas para ver el Mundial 2026: dónde estarán y qué partidos transmitirán

Corea del Sur vs República Checa en VIVO: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026