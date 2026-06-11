Fotos y video: Con fervor por el Mundial 2026, aficionados llegan al Estadio Ciudad de México pese a bloqueos y restricciones

La explanada del Estadio Ciudad de México ya cuenta con aficionados a unas horas de que inicie el partido inaugural del Mundial 2026 (Foto: Luz Coello | Infobae México )

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano ha entrado en su fase final. A pocas horas de que ruede el balón en el partido inaugural entre México vs Sudáfrica, las calles de la capital comienzan a transformarse en un escenario dominado por camisetas, banderas y aficionados que buscan ser parte de un momento histórico.

La emoción se percibe en los alrededores del Estadio Ciudad de México, sede de la ceremonia inaugural y del primer encuentro del torneo. Desde temprano, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la zona para asegurar su ingreso al recinto y presenciar el inicio de una de las competencias deportivas más importantes del planeta.

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El entusiasmo parece imponerse a cualquier obstáculo. Aunque la movilidad en distintos puntos de la ciudad ha enfrentado complicaciones derivadas de bloqueos y restricciones, los seguidores del futbol continúan llegando para sumarse a una celebración que promete quedar marcada en la memoria colectiva.

Testimonios de aficionados previo a la inauguración

Los seguidores del Tri llegan a darle su apoyo a los jugadores en el partido inicial, incluso con férula. (Jesús Beltrán | Infobae México)

Con una férula en la pierna, una aficionada relató a Infobae México los pormenores de la obtención de su boleto mientras aguardaba en el Estadio Ciudad de México para alentar a la Selección Mexicana.

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Aficionados originarios de Tlaxcala

Por primera vez, un grupo de aficionados originarios de Tlaxcala que residen en Los Ángeles, California, pisó el Estadio Ciudad de México tras viajar expresamente para el encuentro.

La cultura mexicana se hace presente en el partido inaugural. (Luz Coello | Infobae México)

Procedentes del Estado de México, algunos asistentes lucieron máscaras representativas de la cultura mexicana previo a su ingreso al Estadio Ciudad de México.

El momento exacto, en el que los aficionados entran al estadio Ciudad de México

Aficionados comienzan a ingresar al inmueble.

Las filas crecen mientras se acerca la apertura de puertas

A pocos minutos de que se abran las puertas, las filas ya rodean el Estadio Ciudad de México. (Luz Coello | Infobae México)

A medida que avanzan las horas, la actividad alrededor del Estadio Ciudad de México aumenta de forma constante. Los aficionados han comenzado a ocupar las vialidades cercanas con la intención de ingresar lo antes posible y asegurar un lugar dentro del inmueble.

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A media hora de la apertura de puertas ya era visible una extensa fila que rodeaba el estadio sobre Circuito Azteca. La imagen refleja la expectativa que genera el arranque del torneo y la disposición de miles de personas para vivir de cerca el espectáculo.

El colorido ambiente también ha comenzado a tomar forma con grupos de seguidores que portan los colores de la Selección Mexicana. Entre fotografías, cánticos y muestras de entusiasmo, la zona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes esperan el silbatazo inicial.

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La pasión futbolera comienza a apoderarse de la capital

El operativo policiaco ya está controlando la entrada de los asistentes al partido inaugural. (Jesús Beltrán | Infobae México)

La llegada de aficionados a distintos puntos de la ciudad confirma que el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en el ambiente.

La expectativa por el debut de México frente a Sudáfrica ha generado una movilización que trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una celebración colectiva.

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Con el reloj avanzando hacia la inauguración, la capital vive horas de intensa emoción. Entre largas filas, calles llenas de aficionados y una creciente expectativa, todo apunta a que la gran fiesta del futbol ya empezó antes de que se escuche el primer silbatazo.