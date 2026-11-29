Domingo Atanacio no fue liberado junto al grupo de campesinos. Su búsqueda, denuncian familiares, se encuentra detenida. Foto: Facebook / Tecuani.tv

Guardar

Organizaciones civiles y habitantes del ejido El Balcón, ubicado en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, preparan una marcha por la paz de sus comunidades y el regreso del campesino Domingo Atanacio Quirino, quien fue secuestrado junto a siete hombres más el pasado 24 de septiembre por presuntos miembros de la Familia Michoacana.

Domingo Atanacio es el único del grupo de hombres que no fue liberado por sus captores, lo último que se supo de él fue que presentó malestares durante el cautiverio y lo separaron del grupo para que recibiera atención médica. A poco más de 2 meses de los hechos, ocurridos cuando los campesinos se dirigían a sus labores, aún no se ha logrado su localización.

PUBLICIDAD

Las comunidades realizaron una manifestación para exigir que los campesinos fueran localizados con vida. Foto: Facebook / Tecuani.tv

Es así que el ejido, del que son originarios, convocó a colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas, organizaciones sociales, instituciones y a la población en general a sumarse a la manifestación para exigir justicia, paz y que el campesino sea localizado, la cual llevarán a cabo el próximo 2 de diciembre en la comunidad de Tecpan de Galeana.

“Realizaremos una marcha pacífica para exigir la búsqueda y localización de nuestro compañero, visibilizar la problemática de la desaparición de personas y hacer un llamado a las autoridades para que garanticen las condiciones de paz, tranquilidad y seguridad que merecen nuestras comunidades”, detallaron en un comunicado.

PUBLICIDAD

Marcha comenzará en la Expo Tecpan y contará con un foro informativo sobre personas desaparecidas

El hijo de Domingo Atanacio ha realizado cuatro videos en los que ha exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, que localicen a su padre. (Captura de pantalla/FGE Guerrero)

El ejido explicó que el punto de encuentro será la Expo Tecpan, ubicada en la colonia Las Tunas del municipio de Tecpan de Galeana, en Guerrero. La hora en que comenzará la movilización será a las 09:00 de la mañana del miércoles 2 de diciembre.

Al concluir la marcha, los integrantes realizarán un foro informativo sobre personas desaparecidas, en el que compartirán herramientas e información sobre cómo actuar ante una desaparición, a qué autoridades se debe acudir y cuáles son los mecanismos de búsqueda, atención y acompañamiento disponibles.

A los asistentes los invitaron a vestir de blanco como un símbolo de paz y solidaridad, como un llamado a las autoridades a buscar al campesino y a todas las personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

Foto: Ejido El Balcón

“Hacemos un llamado a la unidad, a la solidaridad y a la participación ciudadana. Porque ninguna familia debería enfrentar sola la desaparición de un ser querido, porque toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada y porque todas y todos tenemos derecho a vivir en paz y sin miedo. Que nuestra voz colectiva sea una expresión de esperanza, una exigencia de justicia y un compromiso con la construcción de la paz en nuestras comunidades”, señalaron.

Así fue el secuestro de los ocho campesinos: un menor fue el primer liberado

Domingo Atanacio Quirino, campesino de 50 años, fue privado de la libertad junto a siete habitantes más del ejido El Balcón cuando se encontraban la comunidad de La Lajita para dirigirse a sus actividades labores.

PUBLICIDAD

Según los propios habitantes, el secuestro se cometió alrededor de las 09:00 horas del 24 de septiembre, cuando un grupo de sujetos armados los “levantó” en distintos puntos, a quienes identificaron como presuntos miembros de la Familia Michoacana. Entre las víctimas había menores de edad y un adulto mayor.

Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Once días después de los hechos, el grupo armado liberó a un niño de 12 años que entregó un mensaje de los miembros del crimen organizado, quienes exigían libre tránsito y el uso de sus tierras forestales; sin embargo, los habitantes se negaron.

El 16 de octubre, fueron liberados siete hombres más, quienes denunciaron haber recibido golpes y privación de alimentos durante su cautiverio; sin embargo, Domingo no estaba entre ellos.

PUBLICIDAD

A más de 50 días de los hechos, el hijo menor de Domingo, de nombre Víctor, publicó un video en redes sociales en el que pidió la intervención del gobierno de Estados Unidos para localizar a su padre, luego de solicitudes previas a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En el mismo material, el menor también acusó a la presidenta y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de haber detenido la búsqueda de Domingo Atanacio.