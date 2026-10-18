México

Exigen localizar al séptimo campesino ‘levantado’ por hombres armados en Ajuchitlán tras más de 20 días de su desaparición

Más de 300 comunidades ya preparaban una marcha rumbo a Palacio Nacional para solicitar la búsqueda de sus compañeros, privados de la libertad presuntamente por miembros de la Familia Michoacana

Desaparecidos en Ajuchitlán, Guerrero
Domingo Quirino es el séptimo campesino 'levantado', y de quien no saben nada luego de la liberación de seis de sus compañeros. Foto: Facebook / Tecuani.tv
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El ejido El Balcón, perteneciente al municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, exigieron la localización con vida del último campesino que sigue desaparecido tras la privación de la libertad de ocho de sus vecinos, presuntamente por miembros de la Familia Michoacana.

Fue este viernes cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron con vida a seis de los siete campesinos que fueron ‘levantados’ en distintos puntos mientras se dirigían a sus labores en el campo cerca de la comunidad de La Lajita.

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Al respecto, el ejido informó que Domingo Atanacio Quirino, de 50 años de edad, es el último de los hombres que falta por localizar, por lo que exhortaron a las autoridades a redoblar esfuerzos y garantizar que las labores de búsqueda se lleven a cabo de manera “efectiva, coordinada y sin demora”.

“Por nuestra parte, seguiremos tocando puertas, alzando la voz y agotando todos los recursos a nuestro alcance. No descansaremos hasta encontrar a nuestro compañero Domingo y lograr que regrese con su familia y su comunidad”, detallaron en un comunicado.

Centro de Derechos Minerva Bello explicó que los hombres fueron liberados, no localizados por las autoridades

Desaparecidos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Cinco de los campesinos privados de la libertad aparecieron en un video en el que se les observó con ropa táctica y afirmado que eran parte de Los Granados; defensores de derechos humanos rechazaron el material afirmando que se les quería criminalizar. Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” esclareció que, de acuerdo con sus datos, las seis personas fueron liberadas en un sitio conocido como Puerto Grande -cercano al lugar donde fueron retenidos-, y fue en la zona donde los militares los localizaron de manera posterior.

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Ante los hechos, reconocieron la intervención de las fuerzas armadas en su localización y posterior asistencia médica, pero señaló que la información que obtuvieron refiere que antes de conocerse su posible liberación, no se habría desplegado un operativo formal de búsqueda “con la oportunidad requerida”.

Derivado de esto, solicitaron a las autoridades que informen cuáles fueron las acciones realizadas desde los primeros avisos, “cuáles se omitieron o retrasaron y por qué”. Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero explicar por qué abrió una carpeta por privación de la libertad y no por desaparición de personas cometida por particulares.

Personal militar continúa con las labores de búsqueda para localizar al último de los desaparecidos. Crédito: Especial

El Centro, que ha brindado apoyo legal a las familias del ejido El Balcón en la desaparición de los campesinos, también exigió la localización inmediata y con vida de Domingo Atanacio Quirino mediante una búsqueda urgente y sostenida con participación e información efectiva a su familia.

“El Centro ha promovido el juicio de amparo 412/2026, con el objetivo de procurar la protección judicial de los derechos de Domingo Atanacio Quirino y de su familia, así como de impulsar las medidas necesarias para su pronta localización”, detallaron.

Los antecedentes: del secuestro de 8 personas a la liberación de un niño de 12 años con un mensaje de la Familia Michoacana

Un total de ocho campesinos de la comunidad de El Balcón fueron privados de la libertad el pasado 24 de septiembre, cuando se dirigían a sus labores de campo.

El caso comenzó cuando hombres armados los interceptaron en distintos puntos y los privaron de la libertad, entre ellos a un niño de 12 años de edad. Según relató un vecino consultado por El Sur de Acapulco, los agresores “iban agarrando” a quienes se cruzaban en su camino o regresaban de ordeñar.

Desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Los pobladores de El Balcón denunciaron que el grupo fue privado de la libertad presuntamente por integrantes de la Familia Michoacana. Entre las ocho víctimas había un adolescente, un niño y un adulto mayor, todos identificados por la comunidad como trabajadores del campo.

Los habitantes del ejido insistieron en que ninguna de las personas desaparecidas tenía vínculos con actividades violentas. “Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias”.

La comunidad también advirtió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, de no recuperar con vida a los ocho pobladores, tomarían “las acciones que considere necesarias” para exigir su regreso, entre las que se encontraba una mega marcha rumbo a Palacio Nacional, la cual no se concreta hasta el momento.

Desaparecidos en Ajuchitlán
Foto: Facebook / Tecuani.tv

Once días después de la privación de la libertad de los hombres, el grupo armado liberó a un niño de 12 años que había sido retenido junto a los otros siete pobladores. De acuerdo con El Sur de Acapulco, la liberación se produjo presuntamente con un mensaje de la Familia Michoacana, que utilizó al menor como intermediario de sus exigencias.

Según la reconstrucción de los hechos, los integrantes del cártel plantearon a la comunidad y a localidades cercanas condiciones para la liberación de los demás retenidos: “el libre tránsito, que queden bajo su control y el uso de sus tierras forestales”. Los pobladores de El Balcón rechazaron de inmediato esas exigencias y anunciaron que buscarían otras vías para lograr el regreso de sus vecinos.

Luego de varios días de exigir la localización de los campesinos, y de acusar falta de resultados por parte de las autoridades, la comunidad anunció que comenzaría a recurrir a organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal de cualquier situación que pueda desencadenarse ante la falta de atención y resultados”, señaló el ejido, al tiempo que advirtió un incrementó de sus acciones para presionar la búsqueda y localización.

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