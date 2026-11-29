Una composición visual asocia la preparación de sustancias con una representación gráfica de la actividad neuronal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hasta 30% de los pacientes con trastornos mentales no responde a los medicamentos convencionales o presenta efectos secundarios significativos. Ante este panorama, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudian nuevas alternativas terapéuticas basadas en sustancias psicodélicas que podrían ayudar a personas con depresión resistente a los tratamientos.

Se trata de los neuroplastógenos, compuestos capaces de promover la neuroplasticidad cerebral, es decir, modificar la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales. Su posible aplicación también se investiga en pacientes con ansiedad, trastorno de estrés postraumático y problemas relacionados con el consumo de sustancias.

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El tema fue abordado durante el primer taller Terapia asistida con neuroplastógenos emergentes en psiquiatría: evidencia científica, bases biológicas, práctica clínica, seguridad ética e interculturalidad, realizado del 23 al 25 de noviembre en la Unidad de Seminarios Doctor Ignacio Chávez de la UNAM.

¿Qué son los neuroplastógenos y cómo podrían ayudar contra la depresión y ansiedad?

Los neuroplastógenos, también denominados psicoplastógenos, son sustancias psicoactivas que pueden favorecer cambios en las conexiones entre las neuronas. Algunos tienen efectos psicodélicos y actualmente son objeto de investigación por sus posibles aplicaciones en el tratamiento de trastornos mentales que no responden a las terapias convencionales.

Durante el encuentro, especialistas de áreas como psiquiatría, psicología, biología, antropología, derecho y medicina tradicional revisaron la evidencia disponible sobre sus efectos terapéuticos y los protocolos clínicos para su administración.

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Entre los padecimientos que concentran el interés científico se encuentran:

Depresión resistente al tratamiento: cuando los pacientes no presentan una mejoría suficiente con los medicamentos convencionales.

Trastornos de ansiedad: por el posible efecto de estas sustancias sobre los procesos de reorganización neuronal.

Trastorno de estrés postraumático: debido a su potencial para modificar determinados procesos cerebrales relacionados con las experiencias traumáticas.

Trastornos por consumo de sustancias: por su posible capacidad para intervenir en las vías neuronales relacionadas con las adicciones.

El exrector de la UNAM y fundador del Seminario de Estudios sobre la Globalidad (SEG), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, explicó que el objetivo es generar investigaciones con rigor científico para determinar cuáles de estos compuestos podrían beneficiar a pacientes que no han encontrado una respuesta satisfactoria en otros tratamientos.

De la Fuente Ramírez también advirtió que no todas estas sustancias están libres de riesgos, pues algunas tienen potencial de abuso. Por ello, subrayó que su administración debe realizarse bajo la supervisión de especialistas capacitados para identificar y prevenir posibles complicaciones.

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Ibogaína: la sustancia psicodélica que se investiga para tratar las adicciones

Uno de los compuestos revisados durante el taller fue la ibogaína, un neuroplastógeno al que se atribuye potencial terapéutico para aliviar los síntomas de abstinencia y reducir el deseo de consumir opioides y otros estimulantes.

Fernando Rivas y Emilio Montemayor, colaboradores del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, presentaron investigaciones sobre moléculas capaces de modificar la forma en que se conectan las neuronas y, con ello, intervenir biológicamente en las vías cerebrales relacionadas con las adicciones.

Rivas, quien también dirige Transcend Clinic, en Cancún, Quintana Roo, explicó que los tratamientos convencionales para los trastornos por consumo de sustancias tienen una eficacia limitada. Como consecuencia, algunos pacientes regresan al consumo de las sustancias problemáticas después de recibir atención.

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La propuesta que estudia su equipo consiste en utilizar moléculas que induzcan cambios en las conexiones neuronales para facilitar que los pacientes puedan desarrollar nuevamente hábitos saludables.

A diferencia de los procedimientos habituales de desintoxicación, que incluyen intervenciones multidisciplinarias como atención psicológica y terapia física, la administración de estos compuestos busca generar modificaciones biológicas que complementen el proceso de recuperación.

El especialista señaló que ya existe evidencia de laboratorio y estudios observacionales en seres humanos sobre el potencial de estas sustancias. Sin embargo, consideró necesario continuar con la investigación para establecer sus alcances y condiciones de seguridad antes de consolidarlas como alternativas terapéuticas aceptadas.

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UNAM advierte sobre los riesgos del uso de sustancias psicodélicas

Aunque los neuroplastógenos representan una línea de investigación prometedora, la UNAM destacó que su posible utilización en psiquiatría requiere una evaluación que considere tanto sus beneficios como sus riesgos.

Juan Ramón de la Fuente Ramírez señaló que el propósito del taller es generar conocimiento científico que permita establecer con precisión qué sustancias pueden ayudar a determinados pacientes y bajo qué condiciones deben administrarse:

“Hemos invitado a grupos que trabajan en estos temas para que puedan hacer estudios que nos permitan ir esclareciendo con precisión científica hasta dónde algunas de estas sustancias tienen posibilidades de ayudar a personas a quienes, en este momento, no les han sido útiles otras formas de tratamiento”, comentó Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

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En los trabajos también se abordó la importancia de reconocer el patrimonio biocultural de los pueblos originarios, que han utilizado algunas de estas sustancias con fines medicinales durante siglos.

Por ello, los participantes plantearon la necesidad de establecer diálogos interculturales que permitan incorporar ese conocimiento a la discusión científica sin dejar de lado los criterios de seguridad, ética y evidencia clínica.

El encuentro fue coordinado por el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, con la participación de la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

También colaboraron especialistas de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud y organizaciones civiles, además de médicos tradicionales.

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La iniciativa busca establecer una base de conocimiento interdisciplinaria que permita evaluar las posibilidades de los neuroplastógenos en la atención de trastornos mentales y adicciones, sin promover su consumo fuera de un contexto clínico.

Por ahora, estas sustancias continúan bajo investigación: su potencial terapéutico no significa que sean tratamientos aprobados o que puedan utilizarse sin supervisión médica. La prioridad de los especialistas es determinar científicamente su eficacia, seguridad y posibles aplicaciones en pacientes que no responden a las alternativas disponibles.