Domingo Atanacio no fue liberado junto al grupo de campesinos. Su búsqueda, denuncian familiares, se encuentra detenida. Foto: Facebook / Tecuani.tv

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El hijo de Domingo Atanacio Quirino, campesino de 50 años que permanece desaparecido tras ser privado de la libertad por un grupo de presuntos miembros de la Familia Michoacana en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, solicitó al gobierno de Estados Unidos apoyarlo en la búsqueda de su padre.

A través de un video compartido en redes sociales, el pequeño de nombre Víctor también acusó a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, de haber detenido la búsqueda a más de 50 días de los hechos.

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“Al gobierno de Estados unidos que nos apoyen para saber de él porque el gobierno de México no hace nada, la presidenta y la gobernadora Evelyn nada hacen, ayúdenos usted Donald Trump, apóyenos para saber de mi papá, por favor”, escribió el menor de edad en la publicación.

Víctor también señaló que la búsqueda de su padre no ha tenido resultados debido a que las jornadas estarían detenidas desde tiempo atrás: “No sabemos nada, ni un resultado de ellos, porque ellos no nos ayudan a la búsqueda. Ya pararon, ya tienen hace unos días que ya pararon de la búsqueda y no sabemos nada de él”, acusó.

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Es el cuarto video en el que Víctor pide ayuda; antes lo solicitó a Sheinbaum, Evelyn Salgado y Omar García Harfuch

(Captura de pantalla/FGE Guerrero)

La desaparición de Domingo Atanacio se cometió con un grupo de siete campesinos más, entre los que se encontraban menores de edad; sin embargo, días después fueron liberados, primero un niño de 12 años de edad, y luego seis hombres, pero de él no se sabe nada.

Se trata del cuarto video en el que el menor ha exigido a las autoridades que localicen a su padre, quien está enfermo. La única información que se tuvo de él fueron las declaraciones de los campesinos que lo vieron por última vez y uno de sus sobrinos.

De acuerdo con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, las únicas pistas de su paradero es que Domingo Atanacio enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del secuestro.

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Lo último que se supo fue por un sobrino del hombre que también enfermó durante el cautiverio, quien fue hospitalizado, y al preguntar por él, solo le dijeron que se estaba recuperando.

Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Ante la falta de información y la ausencia de su padre, el menor ha solicitado a sus captores que lo liberen en las condiciones en las que se encuentre, incluso que les digan dónde está para que ellos puedan recogerlo.

“A toda la gente de Tierra Caliente les pido de corazón que suelten a mi papá. Ya sabemos que él se encuentra grave (...) No sabemos nada de él, mis hermanitas y yo lo estamos esperando. Les pido de corazón, ya suelten a mi papá como esté, o díganos para ir a recogerlo donde se encuentre”, suplicó.

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Otro momento que ha marcado la preocupación de sus familiares es que previo a la última liberación de los hombres, circuló en redes sociales un video en el que aparecieron vestidos con ropa táctica y asegurando que pertenecían a un grupo criminal rival a la Familia Michoacana, pero Domingo no estaba entre ellos.

Ante la difusión del material, el padre Filiberto Velázquez y los habitantes de la comunidad de El Balcón acusaron que se trataba de un intento de criminalizar a los campesinos.

Cinco de los campesinos privados de la libertad aparecieron en un video en el que se les observó con ropa táctica y afirmado que eran parte de Los Granados; defensores de derechos humanos rechazaron el material afirmando que se les quería criminalizar. Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Los seis campesinos fueron liberados el 16 de octubre y denunciaron golpes, tortura y privación de alimentos durante su cautiverio. El Centro Minerva Bello señaló que las víctimas tuvieron que costear su atención médica sin respaldo institucional.

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A comienzos de noviembre, el sacerdote Velázquez hizo un llamado público para evitar que el caso cayera en el olvido. “No olvidemos el caso de Domingo, sigamos pidiendo justicia y su presentación con vida”, expresó.

A mediados de noviembre, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía de Guerrero relanzaron el operativo en puntos de la sierra como La Sidra y Puerto Grande, aunque el Centro Minerva Bello ha exigido que las autoridades expliquen qué acciones se realizaron desde los primeros avisos y cuáles se omitieron o retrasaron.