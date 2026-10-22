Un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

Ficha de búsqueda de Domingo Atanacio Quirino. (FGE Guerrero)

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Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, es el único de ocho campesinos del ejido El Balcón que continúa sin ser localizado tras el secuestro ocurrido el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

De acuerdo con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, las últimas pistas que se tienen de su paradero es que el hombre se enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del plagio.

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El dato más reciente sobre su paradero surgió en un hospital, donde un sobrino de Domingo —también enfermo durante el cautiverio— fue hospitalizado y recibió una respuesta vaga al preguntar por él.

“Cuando él estaba en el hospital preguntó si sabían algo de él y le dijeron simplemente que se estaba recuperando, pero pues no hay señales de él”, relató el sacerdote en entrevista con Azucena Uresti. “Eso es muy preocupante”, advirtió.

El secuestro y liberación de los campesinos

Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Los hechos se remontan al 24 de septiembre, cuando un comando armado interceptó a 11 pobladores del ejido El Balcón mientras realizaban labores de pesca, siembra y pastoreo cerca de la comunidad de La Lajita. Los agresores soltaron de inmediato a dos mujeres y a un menor, pero retuvieron a los ocho hombres restantes, entre ellos Atanacio Quirino.

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Según el relato del padre Velázquez, Domingo se enfermó y fue apartado del resto de los secuestrados alrededor del 28 de septiembre, cuatro días después de la captura.

El 4 de octubre fue liberado un menor de edad, identificado como Jordi Alberto. Los siete campesinos restantes permanecieron en cautiverio durante más de tres semanas, periodo en el que fueron trasladados constantemente entre distintos puntos de la Tierra Caliente para evadir los operativos de búsqueda, de acuerdo con el testimonio de Velázquez.

El 7 de octubre circuló en redes sociales una grabación de cinco minutos en la que los campesinos, maniatados y con los ojos vendados, aparecen interrogados por una voz masculina. En el video, los hombres declaran pertenecer a Los Granados, grupo rival de La Nueva Familia Michoacana activo en la Costa Grande. Atanacio Quirino no figura en esa grabación ni en otra fotografía que circuló.

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Fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Crédito: Especial

Fuerzas federales y estatales localizaron con vida a seis de los siete campesinos el 16 de octubre, mediante un operativo de búsqueda terrestre en el camino que conecta Ajuchitlán, Cuevitas, Puerto Grande, El Balcón y Agua Vicente, dentro del mismo municipio.

Las víctimas liberadas fueron identificadas como Nicolás Atanacio González, de 75 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano López, de 24, y Everardo León Atanacio, de 17 años.

De acuerdo con versiones de pobladores de la región, los integrantes del grupo criminal habrían optado por liberar a los hombres ante la presión de las corporaciones de seguridad. El padre Velázquez planteó además una segunda hipótesis: que el caso habría atraído demasiada atención hacia los propios líderes del grupo criminal, lo que pudo resultarles inconveniente.

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Hijo de Domingo suplica su liberación

Un niño pide en video que liberen con vida a su padre, Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos que continúa secuestrado en la sierra de Guerrero. "Es un campesino, no es de pleito", dice el menor. Se cree que La Familia Michoacana está detrás del secuestro. (Redes sociales)

A 26 días de la desaparición de Domingo Atanacio, su hijo, un niño, compartió un video en redes sociales en el que suplica a quienes lo tienen retenido que lo liberen con vida, pues padece una enfermedad.

El menor describe a su padre como un hombre dedicado exclusivamente al trabajo del campo, sin vínculos con grupos armados ni conflictos. “Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo”, dice en el video, difundido el 19 de octubre en un perfil de Facebook de reciente creación.

“Está enfermo, por favor, tráiganmelo con vida. Es un campesino, no es de pleito”, repite en distintos momentos de la grabación, visiblemente afectado. La descripción que acompaña la publicación dice: “Por favor, compartan; yo quiero a mi papá sano y salvo; sus hijos lo esperan”.

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene activa una ficha de búsqueda bajo el folio HVAGRO/0220/2026, registrada el 30 de septiembre. El documento describe a Atanacio Quirino como un hombre de 1.60 metros de estatura, tez morena clara, cabello negro corto y ojos pequeños y negros, con vitíligo en ambas manos y en los pies, además de una cicatriz en la cabeza del lado izquierdo.

El Centro Minerva Bello denuncia tortura y falta de atención a los liberados

(Facebook: José Filiberto Velázquez Florencio)

Los seis campesinos liberados el 16 de octubre denunciaron haber sido sometidos a golpes, tortura, privación de alimentos y otras condiciones que atentaron contra su integridad física y psicológica durante el cautiverio, de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, fechado el 21 de octubre.

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La organización señaló que las víctimas han tenido que cubrir por sus propios medios su atención y recuperación, sin respaldo institucional adecuado. El comunicado denunció además la ausencia del subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, a una reunión pactada ese mismo día con los campesinos liberados y la familia de Domingo Atanacio Quirino.

En representación del funcionario asistió Juan Méndez, delegado de Gobernación en la Costa Grande. De acuerdo con el Centro Minerva Bello, el encuentro se limitó a “escuchar y registrar peticiones, sin ofrecer soluciones concretas, compromisos verificables ni una ruta clara de atención a las víctimas”.

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La organización también señaló a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, encabezada por Enedina Medrano Serrano, por no haber brindado hasta el momento la atención médica y psicológica que corresponde a las víctimas conforme a la Ley General de Víctimas. “La liberación de las personas privadas de su libertad no significa que sus derechos hayan sido restituidos ni que las obligaciones del Estado hayan concluido”, señala el comunicado.

El Centro Minerva Bello exige, entre otros puntos, la búsqueda inmediata, efectiva y coordinada de Domingo Atanacio Quirino, con participación de las instituciones competentes y comunicación permanente con su familia. “No basta con que las víctimas regresen con vida. Es obligación del Estado garantizar su recuperación, protección, acceso a la justicia y reparación integral”, agrega el documento.

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La Nueva Familia Michoacana estaría detrás

Foto: Facebook / Tecuani.tv

Los habitantes de la comunidad y el padre Filiberto Velázquez han mencionado que detrás del plagio estaría La Nueva Familia Michoacana, organización que disputa el control territorial de la Costa Grande.

El padre Velázquez explicó que el objetivo del grupo armado habría sido el instalar una base de operaciones permanente en territorio de El Balcón.

Por otro lado, el sacerdote señaló que el caso de Domingo no es un hecho aislado: “Hay otras personas de la región que han sido secuestradas de la misma manera, que han sido desaparecidas”, apuntó al revelar que los campesinos también habrían convivido con otros 100 secuestrados.

La Nueva Familia Michoacana fue designada organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025. La organización opera en al menos 35 municipios del sur del país, de acuerdo con registros sobre su expansión territorial.