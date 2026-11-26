La entrada al taller es libre y sin costo para todos los asistentes. REUTERS/Kim Soo-hyeon

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El Centro Cultural Xavier Villaurrutia ofrece un taller gratuito de porta photocards de K-pop y anime el próximo sábado 28 de noviembre de 2026, a las 12 horas, en su sede ubicada en Glorieta de los Insurgentes, local 25, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La actividad es impartida por Gabriela García Almazán y está dirigida a fans que desean crear sus propios porta tarjetas con los personajes de sus series o grupos musicales favoritos.

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La entrada es completamente libre y sin costo para todos los asistentes.

El taller forma parte de la programación cultural que el recinto ofrece de forma periódica a la comunidad.

El recinto se ubica en Glorieta de los Insurgentes, local 25, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Instagram/@ccxaviervillaurrutia.

Es una oportunidad para que fans del K-pop y el anime se reúnan, compartan su pasión y aprendan una técnica creativa con la que podrán exhibir sus colecciones.

Qué se hará en el taller y qué materiales llevar

Durante el taller se elaborarán distintos modelos de porta tarjetas pensados para guardar photocards.

Los asistentes podrán trabajar con una variedad de materiales para personalizar sus creaciones según sus gustos y los personajes que coleccionan.

El recinto contará con materiales básicos para todos los participantes.

Se pueden llevar materiales adicionales como cadenas, llaveros o colgantes decorativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes deseen agregar elementos adicionales —como cadenas, llaveros u otros accesorios decorativos— pueden llevar sus propios materiales el día del evento para hacer sus porta photocards más personales y únicos.

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La instructora Gabriela García Almazán guiará a los participantes paso a paso en el proceso de elaboración.

No se requiere experiencia previa en manualidades para asistir, por lo que el taller es apto para cualquier persona interesada, sin importar su nivel de habilidad.

El taller está dirigido a fans del K-pop y el anime sin importar su nivel de experiencia en manualidades. Foto: Facebook/Centro Cultural Xavier Villaurrutia.

La actividad está pensada tanto para coleccionistas que ya cuentan con photocards y quieren protegerlas mejor, como para quienes apenas se están introduciendo en la cultura del K-pop o el anime y desean explorar sus posibilidades creativas.

El Centro Cultural Xavier Villaurrutia: espacio de arte y cultura en la Roma Norte

El Centro Cultural Xavier Villaurrutia forma parte de la Red de Faros de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.

Su misión es acercar las artes y la cultura a la ciudadanía a través de talleres, exposiciones, presentaciones escénicas y actividades de formación artística con acceso gratuito o de bajo costo.

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Lleva el nombre del escritor y poeta mexicano Xavier Villaurrutia, figura destacada de la literatura del siglo XX en México.

Los asistentes podrán elaborar distintos modelos de porta tarjetas según sus gustos y personajes favoritos. Foto: Facebook/Centro Cultural Xavier Villaurrutia.

Villaurrutia fue parte del grupo literario Contemporáneos y es reconocido por su obra poética y dramática, que marcó una época en las letras mexicanas.

El recinto opera como un punto de encuentro cultural en la colonia Roma Norte y ofrece regularmente actividades para toda la comunidad.

Entre su programación habitual destacan talleres de artes visuales, teatro, danza y expresión creativa, dirigidos a distintos grupos de edad e intereses.

Las photocards son objetos coleccionables comunes entre la comunidad aficionada al K-pop. REUTERS/Henry Romero

Su ubicación en la Glorieta de los Insurgentes lo convierte en un espacio accesible para habitantes de distintas colonias de la Ciudad de México, con conexión a varias líneas del Metro y del Metrobús.

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Qué son las photocards y los porta photocards

Las photocards son tarjetas coleccionables del tamaño de una carta de juego que incluyen fotografías de artistas de K-pop o ilustraciones de personajes de anime.

Se distribuyen como artículos incluidos en álbumes físicos, productos oficiales o ediciones especiales, y se han convertido en uno de los objetos de colección más populares entre los fans de estas culturas en todo el mundo.

Su valor para los coleccionistas varía según la rareza de la tarjeta, el artista o personaje que aparece en ella y la edición a la que pertenece.

Hacer porta photocards de forma artesanal es una tendencia dentro de las comunidades de fans que los intercambian, regalan o venden. EFE/ Elvis González

Algunas photocards alcanzan precios elevados en el mercado de intercambio entre fans, lo que hace aún más importante su correcta conservación.

Los porta photocards son accesorios diseñados para guardar, exhibir y transportar estas tarjetas de forma segura y decorativa.

Pueden adoptar distintas formas: fundas individuales, llaveros, cadenas o carteras especiales.

El centro cultural pondrá a disposición de los asistentes materiales básicos para su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser funcionales, muchos fans los personalizan como una forma de expresión y de mostrar su vínculo con sus artistas o personajes favoritos.

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Hacer porta photocards de forma artesanal se ha vuelto una tendencia dentro de las comunidades de fans, que los intercambian, regalan o venden como parte de la cultura de colección que rodea al K-pop y al anime.