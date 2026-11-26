Tras el divorcio confirmado en abril de 2026, el actor se mantiene enfocado en disdrutar de sus hijas, su madre y su relación actual con Marietta Garza. (Fotos: Redes Sociales)

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Después de cerrar una historia que pasó de los foros en la televisión mexicana al altar, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio volvieron a estar en el centro de la conversación por sus nuevos caminos sentimentales.

La actriz confirmó que se dio otra oportunidad en el amor y fue relacionada con el empresario ganadero Hugo Martínez Manterola.

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Alexis Ayala descarta conflictos laborales si coincide con Cinthia Aparicio en futuros proyectos dentro de Televisa. (Especial)

A siete meses de anunciar su separación, en abril de 2026, ambos parecen haber encontrado una nueva forma de mirar hacia adelante. Mientras Aparicio disfruta una relación que busca mantener lejos del ruido, Ayala comparte su presente con Marietta Garza y asegura que vive una etapa de paz.

Cinthia Aparicio abrió un nuevo capítulo tras su divorcio y una relación de años

Aunque evitó identificar a su pareja frente a las cámaras, la actriz explicó que se trataba de un hombre ajeno al medio artístico y que su decisión es cuidar su privacidad mientras la relación avanza.

Aparicio no ocultó el momento personal que atraviesa. Al describir cómo se siente después de su divorcio, aseguró: “Estoy dándome una oportunidad en el amor. Estoy muy feliz, en paz, viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida”.

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La relación, según contó, no nació de un encuentro reciente. Explicó que ella y su pareja comparten una historia fuera de los escenarios que viene de años atrás: “Nos conocemos prácticamente de toda la vida, nuestras familias se conocen”.

La actriz vincula su romance con Hugo Martínez Manterola, quien es ajeno a los escenarios y comparte su gusto por los caballos y el campo. (Instagram/ @cinthiaparicio)

Además, mencionó que los une el gusto por los caballos y la vida de campo, coincidencia que alimentó las versiones sobre su vínculo con Hugo Martínez Manterola.

La protagonista de telenovelas también habló del factor inesperado de esta historia: “La vida nos unió. No me lo esperaba, me sorprendió la vida y me sorprendió para bien”.

Así, entre la reserva con la que habla de su nueva etapa sentimental y la felicidad que reconoce, la actriz parece haber encontrado un espacio para volver a ilusionarse después de su historia con Alexis Ayala.

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“Cada oveja con su pareja”: la reacción de Alexis Ayala al nuevo amor de su expareja

La confirmación de la relación de Aparicio provocó cuestionamientos para Alexis Ayala durante un encuentro con reporteros. Evitó entrar en detalles sobre el nuevo novio de quien fue su esposa, pero dejó claro cómo recibe la noticia: “La vida es muy sabia, cada oveja con su pareja y bendiciones para todos”.

Para Alexis, el fin de una relación no tendría por qué impedir que cada parte siga adelante: “Después de un trabajo hay otro trabajo, después de un amor viene otro amor, después de una puerta cerrada se abre otra puerta”.

El actor reaccionó con bendiciones ante la nueva pareja de su exesposa y sostiene que cada quien debe seguir su camino. (Instagram/ @alexisayala)

El actor también insistió en que no guarda sentimientos negativos por la ruptura: “Hay que vivir bonito, nunca desearle el mal a nadie, vivir en empatía, paz y tranquilidad”.

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Ayala aseguró que hoy disfruta de su familia, sus hijas, su madre y de su relación actual: “Yo tengo una paz ahorita maravillosa de todo y, como siempre, apuntando hacia el mañana, pero viviendo mi hoy”.

Con esa respuesta, dejó claro que no busca quedarse en el capítulo compartido. Mientras Cinthia comienza una nueva relación, el actor asegura que encontró estabilidad junto a Marietta Garza y que prefiere mirar hacia el futuro sin rencores.

El divorcio no cerró la posibilidad de coincidir en Televisa

Aunque los dos mantienen actividad en televisión, Alexis contó que todavía no ha coincidido con Aparicio desde que anunciaron el final de su matrimonio. El actor no descartó que ese momento ocurra en algún foro o proyecto futuro.

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El actor sostuvo que no tendría problema en compartir espacios profesionales con Cinthia : “Lo laboral nunca es personal” .

También aseguró que, si vuelven a encontrarse, mantendrá una actitud respetuosa: “Yo siempre seré amable, caballeroso y agradecido con la vida que he tenido, pero sobre todo con la que tengo hoy” .

La relación entre ambos incluyó una boda civil en junio de 2023 y una ceremonia religiosa en noviembre de ese mismo año. En abril de 2026, confirmaron el fin del matrimonio.

La pareja formalizó su matrimonio por la vía civil y religiosa en 2023 antes de acordar su separación en abril de 2026. (Instagram: @cinthiaparicio)

Entre los reflectores y las historias que aún los vinculan, Cinthia Aparicio comparte señales de la nueva etapa de su vida, mientras Alexis Ayala afirma mantener su calma actual y mirar hacia adelante.