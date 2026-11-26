Laura Zapata ingresó un manifiesto por escrito en los juzgados de Barrientos para exigir que la enfermera de Eva Mange cumpla su condena en prisión. Crédito: Atypical Te Ve

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La actriz Laura Zapata impugnó la resolución judicial que libró de la cárcel a Jessica de Jesús Martínez, exenfermera sentenciada a cuatro años de prisión por negligencia y lesiones contra Eva Mange.

La determinación de tres magistrados modificó la sanción penal para permitir que la acusada cumpla su condena en libertad condicional.

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La sentenciada recibió el beneficio procesal tras promover un juicio de amparo contra la condena carcelaria dictada el 19 de junio de 2026.

Aquel fallo judicial determinó su culpabilidad por las lesiones físicas detectadas a la mujer de 104 años, quien murió días después en Edomex.

Zapata acudió personalmente al complejo judicial de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, para confrontar el fallo del tribunal de alzada. Los funcionarios del recinto le negaron una audiencia privada con los magistrados encargados de autorizar el beneficio a la enfermera.

Magistrados conceden libertad condicional a Jessica de Jesús Martínez

El tribunal colegiado resolvió sustituir la pena privativa de la libertad impuesta en primera instancia. La modificación procesal evitó que la acusada ingresara formalmente a un centro de reclusión para purgar los cuatro años de sanción dictados por el juez penal.

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La actriz expuso su postura ante los medios de comunicación y detalló los argumentos que le comunicaron las autoridades judiciales respecto a la imposibilidad de reunirse a solas con los juzgadores sin la presencia legal de la contraparte sentenciada.

“Me dicen que no me pueden recibir porque tienen que recibir a las dos partes. Tienen que llamar a la delincuente. La delincuente tiene que venir”, declaró Laura Zapata afuera de las salas orales de Barrientos.

En las declaraciones transmitidas la intérprete manifestó su inconformidad ante el criterio adoptado por los magistrados. Recriminó que una instancia superior desestimara el confinamiento penitenciario ordenado previamente por la autoridad de primera instancia.

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“Tres magistrados dan la orden de que no se cumpla la orden del juez. Modifican la sentencia del juez, porque el juez había dicho que estaría cuatro años en la cárcel”, sostuvo la actriz.

La actriz denunció irregularidades judiciales en el Estado de México luego de que tres magistrados permitieran libertad condicional a la sentenciada Jessica de Jesús Martínez. (Archivo)

Laura Zapata ingresa un manifiesto en juzgados de Barrientos

Ante la negativa de una audiencia privada inmediata, Zapata presentó un manifiesto por escrito ante el juzgado. En el documento asentó su rechazo a la concesión del beneficio y solicitó la fundamentación jurídica empleada por los magistrados.

“Hice un escrito, un manifiesto pidiendo que necesito hablar con los magistrados para que alguien me explique en qué se basan para pasarse la sentencia del juez por el arco del triunfo”, expresó Zapata ante los medios de comunicación presentes.

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La actriz advirtió sobre el riesgo que implica la continuidad laboral de la sentenciada en el sector salud. Cuestionó si las autoridades mexiquenses aplicaron alguna inhabilitación administrativa para impedir que siga prestando servicios a personas vulnerables.

“No hay reducción de sentencia. Ella tiene que cumplir los cuatro años de su sentencia en la cárcel. Espero que no siga ejerciendo con todas las violencias que tuvo en contra de mi abuela”, añadió la actriz en el juzgado.

La denuncia penal inició en enero de 2021, cuando Eva Mange requirió hospitalización de urgencia tras permanecer internada en la residencia privada Le Grand Senior Living, ubicada en Huixquilucan.

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Laura Zapata entregó un manifiesto por escrito en Barrientos luego de que funcionarios judiciales le impidieran reunirse en privado con los magistrados. (Foto: Instagram/@laurazapataoficial)

El antecedente clínico de la lesión en Le Grand Senior Living

Los peritajes médicos incorporados a la carpeta de investigación acreditaron la existencia de nueve lesiones por presión en el cuerpo de Mange. La lesión más severa presentó una profundidad de 9.0 centímetros, provocada por la falta de movilización y cuidados esenciales.

El 24 de junio de 2022, Eva Mange falleció a los 104 años tras un deterioro físico originado en el asilo privado. Durante el juicio oral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostuvo que la enfermera omitió curaciones y ocultó el avance de las heridas.

La defensa de Martínez alegó a lo largo del proceso que las lesiones derivaron del estado senil de la paciente y de órdenes de la propia familia. Esos argumentos resultaron desestimados en la sentencia condenatoria de junio pasado.

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A pesar de la condena firme de culpabilidad, el amparo otorgado por el tribunal mexiquense dejó sin efecto la orden de captura y traslado a prisión. Zapata confirmó que interpondrá un recurso de revisión para obligar a que la pena sea intramuros.

Eva Mange murió a los 104 años en junio de 2022 tras las lesiones y escaras profundas detectadas en el asilo privado Le Grand Senior Living de Huixquilucan. (Foto: Instagram/@laurazapataoficial)

El distanciamiento familiar persiste tras la visita de Thalía a México

Durante su encuentro con los reporteros en Barrientos, Zapata respondió a los cuestionamientos sobre el reciente viaje a México de su hermana, la cantante Thalía. La intérprete pop visitó el país para acompañar un concierto de Karol G.

Los periodistas cuestionaron si la cantante se comunicó con la familia o acudió a visitar el nicho con los restos de Eva Mange.

Afuera de las salas orales de Barrientos, Laura Zapata descartó algún acercamiento con Thalía durante su reciente estancia musical en el país. (Foto: Especial/Instagram @thalia//Twitter/Netflix)

Zapata desestimó el interés de su consanguínea en los asuntos legales y personales de la abuela que compartieron.

El conflicto en tribunales continúa abierto en el Poder Judicial del Estado de México a la espera de que los magistrados respondan al manifiesto promovido por la representación jurídica de Laura Zapata.

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