Una médica atiende a un paciente en su consultorio decorado con adornos y motivos navideños durante las fiestas de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas con diabetes pueden participar de las cenas y comidas decembrinas sin abandonar el control de su glucosa. Instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de México difundieron pautas para organizar los platos festivos sin eliminar por completo las comidas tradicionales.

Las recomendaciones apuntan a mantener la rutina habitual de alimentación, repartir el plato según el tipo de alimento y moderar el consumo de azúcares y alcohol durante las reuniones de fin de año.

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Mantener horarios y monitoreo de glucosa

Para quienes conviven con diabetes, la clave durante las fiestas decembrinas no es evitar los platos tradicionales, sino planificar con anticipación los horarios de comida, las porciones de carbohidratos y el monitoreo de glucosa, según indican los CDC. La entidad desaconseja saltarse comidas previas para “reservar espacio” en la cena festiva.

Los CDC recomiendan conservar horarios cercanos a los habituales durante las celebraciones. El objetivo es evitar variaciones bruscas que compliquen el control de la glucosa.

En México, el funcionario Roberto Baeza Díaz declaró para medios locales de Coahuila que las personas con diabetes y otros padecimientos crónicos deben mantener hábitos de alimentación saludables durante las fiestas de fin de año.

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Baeza Díaz invitó a quienes padecen enfermedades crónicas a aprovechar los servicios médicos disponibles y a mantener el seguimiento de sus tratamientos durante la temporada, cuando suelen modificarse los hábitos alimenticios.

Tres ensaladas con frutas frescas, frutos secos y aderezos componen una propuesta culinaria para las celebraciones de fin de año sobre una mesa decorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método del plato para armar la cena

Los CDC proponen revisar primero todas las opciones disponibles en la mesa o el bufé antes de servirse. A partir de esa revisión, recomiendan elegir uno o dos alimentos preferidos y completar el resto del plato con opciones acordes al plan alimentario.

La guía plantea destinar la mitad del plato a vegetales sin almidón: brócoli, pimientos, ejotes, zanahorias, repollo, berenjena o espinaca, preferentemente frescos o al vapor y con poco aderezo.

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Un cuarto del plato puede incluir alimentos con carbohidratos, como arroz, pan, papas o arvejas. Los CDC recomiendan priorizar granos con fibra, entre ellos arroz integral y panes de grano entero, y limitar preparaciones con mantequilla, salsas espesas o queso.

El cuarto restante corresponde a proteínas magras. Entre las opciones que cita la entidad figuran pollo sin piel, pescado, frijoles, camarones y cortes de carne de res sin grasa visible.

El método del plato saludable según el IMSS

En un comunicado sobre las cenas de Navidad y Año Nuevo, el IMSS difundió en México una versión propia de esta estrategia. La licenciada en Nutrición Itzel Valtierra Martínez, adscrita a la División de Promoción a la Salud del instituto, recomendó usar un plato de 23 centímetros de diámetro para adultos y de 19 centímetros para preescolares y escolares.

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El plan consiste en servir verduras crudas, asadas, al vapor o a la plancha en la mitad del plato, como ensalada navideña, pepino, jícama o zanahoria rallada. Una cuarta parte debe destinarse a cereales como pan integral, arroz, tortillas o pasta.

El resto del plato corresponde a alimento de origen animal, como pollo, res, pescado, lomo, bacalao o pavo. Valtierra Martínez sugirió usar poco aceite de oliva, ajo picado, cebolla y hierbas de olor para dar sabor a los guisados sin recurrir a cremas ni quesos gratinados.

La especialista recomendó comer las frutas frescas y con cáscara, no en almíbar ni cristalizadas, y evitar jugos, refrescos o jarabes. En su lugar, propuso agua simple, agua de jamaica sin azúcar o limón.

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Sobre el ponche, Valtierra Martínez indicó no superar una taza por persona y recordó que el sabor característico de la bebida proviene de la canela, la jamaica y la fruta concentrada, sin necesidad de endulzarlo.

Varias personas brindan alrededor de una mesa decorada con pozole, tamales y motivos festivos en una ilustración en acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos a evitar y recomendaciones del Hospital Juárez de México

El IMSS recomendó evitar el consumo de embutidos, ahumados, enlatados y bebidas azucaradas, tanto en la población general como en personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o colesterol alto.

En una entrevista difundida en un boletín de la Secretaría de Salud, la nutrióloga clínica Yuritzi Luna Camacho, adscrita al Servicio de Apoyo de Nutrición y Metabolismo del Hospital Juárez de México, señaló que las personas con diabetes deben ingerir pequeñas porciones de alimentos y respetar los horarios establecidos de comida durante las festividades. Durante la cena, recomendó evitar preparados que aumenten los niveles de azúcar en la sangre y no interrumpir el tratamiento farmacológico.

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Luna Camacho precisó que, con base en un plan estructurado según valoración nutricional, peso y talla, las personas con diabetes pueden comer alimentos de los siete grupos: leche y derivados, verduras, carnes, pescados y huevos, tubérculos y legumbres, cereales, pan y pasta, y grasas. La especialista aclaró que deben evitarse los atracones, es decir, la ingesta excesiva de alimentos en una sola ocasión, ya que pueden propiciar complicaciones de salud.

Durante la cena, recomendó evitar preparados que aumenten los niveles de azúcar en la sangre y no interrumpir el tratamiento farmacológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postres, bebidas y alcohol

Los postres y otros alimentos con alto contenido de azúcar o grasa pueden consumirse en porciones pequeñas, según los CDC. La recomendación es concentrarse en los platos festivos que la persona realmente desea comer y dejar para otro momento los excedentes.

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Para las bebidas, la entidad aconseja agua, té o café sin azúcar como primeras opciones. En caso de consumir alcohol, los CDC indican no hacerlo con el estómago vacío y evitar bebidas preparadas con jugos o gaseosas azucaradas.

Para las bebidas, la entidad aconseja agua, té o café sin azúcar como primeras opciones. En caso de consumir alcohol, los CDC indican no hacerlo con el estómago vacío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos en la mesa y actividad física

Comer despacio también integra las sugerencias de los CDC. La entidad explica que el cerebro puede tardar al menos 20 minutos en percibir la sensación de saciedad, por lo que recomienda esperar antes de repetir una porción.

Después de una comida abundante, los CDC sugieren caminar al menos 10 minutos. La actividad física posterior a la cena se suma a las recomendaciones generales para sostener el control de la glucosa durante la temporada de festejos.

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El IMSS coincidió en ese punto al recomendar bailar, caminar o andar en bicicleta durante la temporada decembrina, con el objetivo de disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad asociado a las comidas festivas. Luna Camacho, del Hospital Juárez de México, agregó que, posterior a las celebraciones, es recomendable realizar actividad física, hidratarse con agua simple e incrementar la ingesta de verduras.