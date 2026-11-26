La infusión combina mandarina, canela, clavo de olor y jengibre para ofrecer una alternativa caliente y sin alcohol en las reuniones de diciembre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té navideño de mandarina combina cáscara y gajos de la fruta con canela, clavo de olor y jengibre en una infusión caliente que se popariza cada diciembre como alternativa sin alcohol en las reuniones familiares. La bebida se prepara en casa con ingredientes de cocina básicos y no requiere técnicas complejas.

La mandarina aporta vitamina C, un nutriente que participa en el funcionamiento del sistema inmunológico y en la formación de colágeno. Su cáscara concentra aceites esenciales cítricos que intensifican el aroma de la bebida sin necesidad de agregar azúcar adicional.

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La canela es uno de los ingredientes más asociados con las bebidas de temporada. Su aroma dulce y cálido proviene de compuestos como el cinamaldehído, que también le otorgan un sabor distintivo sin necesidad de endulzantes adicionales.

El clavo de olor, por su parte, se usa en proporciones pequeñas porque su sabor es intenso. Contiene eugenol, un compuesto presente en varias especias que se utiliza tradicionalmente en infusiones por su aroma penetrante y su capacidad de combinarse bien con los cítricos.

La mezcla de cítricos y especias aporta vitamina C y un aroma cálido que la distingue de otras bebidas navideñas más calóricas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas especias forman parte de mezclas tradicionales de té de invierno en distintas culturas, donde se combinan con frutas secas o frescas para lograr bebidas calientes de sabor profundo. Su presencia en el té de mandarina responde a esa misma lógica de maridaje entre lo cítrico y lo especiado.

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El jengibre suma un toque picante y complementa el perfil cítrico de la mandarina

El jengibre fresco agrega un matiz picante que contrasta con la dulzura natural de la mandarina. En la cocina tradicional se utiliza con frecuencia en infusiones calientes por su capacidad de aportar calidez al paladar durante los meses fríos.

Esta raíz se emplea en rodajas delgadas para que libere su sabor de forma gradual durante la cocción, sin dominar el resto de los ingredientes. Su combinación con la canela y el clavo es habitual en recetas de bebidas calientes de temporada en distintas tradiciones culinarias.

Algunas variantes de esta receta incorporan anís estrella o cardamomo para sumar complejidad aromática. Estos ingredientes opcionales permiten ajustar la bebida al gusto de quien la prepara sin alterar su estructura base.

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El toque picante de esta raíz contrasta con la dulzura de la mandarina y aporta calidez a la bebida durante los meses fríos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes prefieren una versión con cafeína pueden sumar bolsitas de té negro durante los últimos minutos de reposo. Para una opción sin cafeína, el rooibos es una alternativa habitual que mantiene el perfil cálido de la bebida sin alterar su sabor de fondo.

El conjunto de ingredientes convierte a esta infusión en una bebida de bajo aporte calórico cuando se prepara sin azúcares añadidos en exceso. La combinación de cítricos y especias también la distingue de otras bebidas navideñas más cargadas en grasas o azúcares, como el ponche tradicional.

Esta receta se adapta con facilidad a distintas preferencias: puede prepararse en una olla para varias porciones o en taza individual para consumo rápido. Su versatilidad la convierte en una opción recurrente durante las reuniones familiares de diciembre, tanto para adultos como para quienes evitan el alcohol o la cafeína.

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La combinación de mandarina, canela y clavo de olor se consolida como una opción ligera frente al ponche tradicional de estas fechas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el té de mandarina

Ingredientes para 4 tazas:

1 litro de agua

Cáscara de 2 mandarinas, bien lavada

Gajos de 1 mandarina

1 rama de canela

4 clavos de olor

4 a 6 rebanadas delgadas de jengibre fresco

1 anís estrella (opcional)

2 bolsitas de té negro o 2 cucharaditas de rooibos (opcional)

Miel o piloncillo, al gusto

Preparación:

Calentar el agua con la canela, los clavos, el jengibre y el anís estrella. Cuando rompa el hervor, bajar el fuego y dejar infusionar entre 5 y 7 minutos. Apagar el fuego y añadir la cáscara y los gajos de mandarina. Si se usa té negro, incorporar las bolsitas de 3 a 4 minutos. Con rooibos, dejar reposar 5 minutos. Colar la bebida, endulzar al gusto y servir caliente.