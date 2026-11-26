El legislador Ricardo Monreal ofrece declaraciones ante los medios desde la tribuna de la Cámara de Diputados. Durante su intervención, aborda la situación legal que enfrenta la conductora Inés Gómez Mont, en el contexto de los procedimientos y solicitudes de extradición formulados por la Fiscalía General de la República.

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La situación legal de Inés Gómez Mont volvió a colocar su nombre en la conversación pública, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formalizara ante España una solicitud de extradición para que la conductora enfrente en México las acusaciones que pesan en su contra.

Previo a que la FGR hiciera oficial la solicitud del procedimiento internacional, el morenista Ricardo Monreal habló sobre el caso y expresó su solidaridad con la presentadora.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados lamentó el momento que atraviesa Gómez Mont y aseguró que no piensa distanciarse de ella por los problemas judiciales que enfrenta.

“Lamento mucho lo que le está pasando a Inés Gómez Mont. La conocí hace años y siempre tuve una buena opinión de ella. Deseo que supere esta etapa. Sé que cuando las personas están en desgracia, se van todos: amigos, familiares, vecinos y todos huyen. Yo no soy así”, declaró.

Sus palabras adquieren relevancia debido a que en 2025 también surgieron señalamientos sobre una presunta cercanía entre Monreal y Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora, después de que circulara una fotografía en la que aparentemente ambos coincidían en un evento social.

La Fiscalía General de la República de México detalla las gestiones legales y la solicitud de extradición a España para Inés N. (X: FGR)

FGR solicita extradición de Inés Gómez Mont ante España

El 25 de noviembre, la FGR confirmó que inició formalmente el procedimiento para solicitar la extradición de Inés Gómez Mont, quien llegó a Madrid después de permanecer aproximadamente tres semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, Estados Unidos.

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La dependencia informó que la conductora enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dos por posible defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía explicó que Gómez Mont pudo abandonar Estados Unidos voluntariamente y trasladarse a España, por lo que México recurrió al tratado bilateral de extradición para solicitar su entrega.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga Foto: Instagram/@inesgomezmont

Uno de los obstáculos del procedimiento es que la presentadora también cuenta con nacionalidad española. El artículo 7 del tratado entre ambos países contempla la posibilidad de rechazar la extradición de sus propios ciudadanos, aunque no obliga a España a tomar esa decisión.

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A este escenario se suma que INTERPOL retiró en septiembre la ficha roja de Gómez Mont y rechazó en octubre una nueva solicitud mexicana. La FGR considera que esta determinación impidió su detención al llegar a territorio español.

¿Qué relación tiene Ricardo Monreal con el esposo de Inés Gómez Mont?

El nombre de Ricardo Monreal también apareció en la conversación pública en 2025, cuando el creador de contenido @vampipe difundió una fotografía en la que presuntamente aparece Víctor Manuel Álvarez Puga junto al político morenista.

La imagen habría correspondido al bautizo de María, la hija menor del matrimonio, celebrado en 2019. La reunión congregó a distintas figuras del espectáculo, la política y el ámbito empresarial, entre ellas Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias, quienes fueron los padrinos de la niña.

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La fotografía provocó comentarios sobre la supuesta cercanía entre el abogado y Monreal. Sin embargo, la publicación en redes sociales no acredita por sí misma una relación de amistad ni las acusaciones que acompañaron su difusión.

En 2025, el creador de contenido @vampipe difundió una fotografía en la que presuntamente aparece Víctor Manuel Álvarez Puga junto a Ricardo Monreal. (X)

Las acusaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La investigación contra el matrimonio está relacionada con un presunto esquema de desvío y lavado de recursos públicos mediante empresas factureras.

El expediente apunta a contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos vinculados con servicios para centros penitenciarios federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Mientras la FGR busca que Inés Gómez Mont sea trasladada a México, la conductora anunció en Instagram que prepara un espacio en el que utilizará inteligencia artificial para responder a los señalamientos en su contra.

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Por ahora, la solicitud de extradición deberá ser examinada por las autoridades españolas. En tanto, las órdenes de aprehensión mexicanas continúan vigentes.