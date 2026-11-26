La influencer prefiere acudir con un médico antes de confirmar el presunto embarazo y descarta resolver la duda frente a cámaras de televisión. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Daniela Alexis, La Bebeshita, rechazó hacerse una prueba de embarazo frente a cámaras y respondió a través de sus redes sociales que prefiere acudir con un médico antes de confirmar su estado.

“Estoy en tour de medios y la verdad es que ya llevo dos entrevistas que me dan prueba de embarazo”, explicó la influencer, luego de que su salida de La Granja VIP 2026 desatara la controversia sobre un presunto embarazo de Kevyn “Bicolor” Contreras.

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La negativa llega después de que el programa Todo para la mujer le ofreciera realizarse la prueba durante la transmisión en vivo. “Que me dicen: ‘Oye, hazte la prueba de embarazo ahorita’. O sea, como que todo mundo quiere esa exclusiva y la verdad siento que no, no lo voy a hacer así”, dijo en el video publicado en su perfil.

La conductora insistió en que necesita un diagnóstico clínico antes de cualquier anuncio. “Quiero ir con el doctor, bien, o sea, con mi mamá”, afirmó, descartando la opción de resolver la duda con una prueba casera frente a la audiencia.

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Durante la entrevista en Todo para la mujer, los conductores le entregaron una prueba de embarazo comprada minutos antes en una farmacia. “Tenemos aquí una prueba de embarazo y de una vez eso se puede resolver y ya en un minuto”, le dijeron, a lo que ella respondió entre risas sin aceptar.

Daniela Alexis evitó la prueba casera que le ofrecieron en entrevista. (Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside)

Bebeshita explicó que una prueba rápida no le ofrece la certeza que busca. “Yo quisiera hacerme una de sangre, ir al ginecólogo, que me cheque. Esto tal vez diga que sí, tal vez que no”, señaló, y agregó que necesitaría repetir el procedimiento varias veces para confiar en el resultado.

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La controversia se originó el lunes 23 de noviembre, horas después de que La Bebeshita abandonara La Granja VIP 2026 como la onceava eliminada. Antes de salir del set lanzó la frase que detuvo la transmisión: “Te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses”, le dijo a Kevyn Contreras, quien respondió “no es verdad” mientras ella se retiraba.

Daniela Alexis había presentado mareos, náuseas y un retraso menstrual durante su estancia en el reality, síntomas que comentó en varias ocasiones con Manelyk y Kunno. Hasta el momento no existe confirmación médica del embarazo; la versión se sostiene únicamente en esos reportes y en su declaración de despedida.

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El equipo de Kevyn “Bicolor” exigió una disculpa pública

El equipo de Kevyn “Bicolor” Contreras respondió en redes sociales con un comunicado dirigido a la producción del reality y a la propia influencer. “Como Equipo Bicolor, pedimos a la producción y a Daniela que ofrezca una disculpa pública a nivel nacional por la manera en que se abordó un tema tan delicado en el programa”, escribieron, según Infobae.

El comunicado también pidió consideración para la familia del comediante, padre de seis hijos con distintas parejas. “Pedimos respeto para los niños y sus familias, así como para Kevyn y la imagen que ha construido dentro del reality”, señala el texto, que cierra con una advertencia sobre posibles acciones legales si la situación no se resuelve por la vía del diálogo.

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Tras su salida de La Granja VIP, la conductora aclara que no se someterá a exámenes públicos pese a la insistencia de varios programas. (La Granja VIP México)

Días después, durante el tour de medios, Daniela Alexis negó haber coordinado con la producción de La Granja VIP el anuncio de su presunto embarazo y aseguró que no tiene certeza sobre si continuará con el proceso en caso de confirmarse, en entrevista con Vaya Vaya TV tras su salida del reality.

“Yo nunca he hecho esto más que una vez que tuve un susto hace diez años con mi novio Oski en un programa de unas relaciones, Enamorándonos”, respondió al ser cuestionada sobre señalamientos de que utiliza la carta del embarazo en varias ocasiones. “Si yo iba a estar embarazada, yo hubiese salido embarazada de cualquier novio y la verdad, yo me cuido mucho”, agregó.

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La influencer respondió de forma directa cuando se le preguntó si continuaría con el embarazo en caso de confirmarse. “No sé”, dijo, y aceptó que existe la posibilidad de no tenerlo. “Porque no quiero una vida así, bebé. Yo no quiero una vida que tenga tres mil mujeres, porque yo voy a ser una en su camino y después va a tener otras”, explicó.

Finalmente, Bebeshita condicionó cualquier decisión a cambios en la relación con Kevyn Contreras. “Él tendría que cambiar muchas cosas, él tendría que vivir conmigo, vivir juntos, sin nadie que se meta en una relación. Que se haga al cien por ciento responsable de eso”, afirmó, y abrió la posibilidad de mudarse a Monterrey o de que él se trasladara a la Ciudad de México.

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