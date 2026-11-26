Parte de los detenidos en el operativo. Crédito: Defensa

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Luego del enfrentamiento armado entre elementos del Ejército Mexicano e integrantes de una célula del Cártel de los Reyes comandada por Fernando “N”, alias “El Maniaco”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el saldo de la operación, enmarcada en la estrategia “Erandi” del Plan Michoacán.

Este 25 de noviembre, siete agresores murieron y 10 personas fueron detenidas en una brecha entre Peribán de Ramos, Michoacán, y la localidad Doctor Villa Gómez, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

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Según el comunicado de la dependencia, los militares realizaban reconocimientos en la zona cuando fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de la célula delictiva. Tanto los siete fallecidos como los 10 detenidos pertenecían a ese grupo. En el operativo, las fuerzas federales aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora Mínimi calibre 5.56 milímetros, 33 armas de fuego con cargadores y cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación y cuatro vehículos.

En estos municipios opera el Cártel de Los Reyes

El comunicado de la Defensa no precisó si Fernando “N”, alias “El Maniaco”, se encuentra entre las 10 personas detenidas o si logró evadir el operativo.

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La Defensa identificó al Cártel de los Reyes como el principal generador de violencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Tingüindín, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, todos en Michoacán.

Los detenidos, los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Zamora, Michoacán, para las investigaciones periciales correspondientes. La dependencia señaló que las acciones se realizaron con apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.

Pickup asegurada tras el enfrentamiento. Crédito: Defensa

Reportes previos de Infobae México documentaron que, antes del enfrentamiento, habitantes de la localidad de Tazumbos alertaron la presencia de drones sobrevolando la zona el domingo 22 de noviembre. Un día después, autoridades estatales anunciaron el refuerzo de la vigilancia con presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la región.

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La estructura de mando general del cártel fue debilitada por dos golpes previos

El Cártel de los Reyes, como organización completa, llegó al enfrentamiento de este 25 de noviembre con su cúpula ya fracturada por dos intervenciones militares anteriores, distintas a la realizada contra la célula de “El Maniaco”. El comunicado de la Defensa recordó que la organización fue liderada por Alfonso Fernández, alias “Poncho” o “La Quiringua”, detenido por el Ejército y la Guardia Nacional el 1 de agosto de 2026.

Fernández Magallón contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín en México, además de una acusación en el Distrito de Columbia por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego. El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó esa detención a través de su cuenta de X. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, escribió en redes sociales: “Hoy dimos un golpe fundamental contra la delincuencia organizada con la detención de Alfonso ‘N’, presunto líder del Cártel de los Reyes y objetivo prioritario de alto impacto”. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que la captura enviaba “un mensaje más: los delincuentes no tienen dónde esconderse”.

A la izquierda, Alfonso Fernández Magallón, "Poncho la Quiringua", detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. A la derecha, Luis Enrique Barragán Chávez, "R5" o "El Güicho", abatido el 30 de agosto de 2026 en el mismo estado. Crédito: Especial

Según el comunicado reciente de la Defensa, tras el arresto de Alfonso, el mando de la organización pasó a Luis Enrique Barragán, alias “Güicho” o “R5”, quien falleció el 30 de agosto en Tocumbo, Michoacán, después de agredir a personal militar. Su abatimiento derivó de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar con apoyo de la Guardia Nacional, la Guardia Civil de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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En ese enfrentamiento de agosto murió también uno de los acompañantes de Barragán Chávez, y las autoridades aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos, cargadores de diversos calibres y una cuatrimoto. García Harfuch identificó en ese momento al “R5” como el principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate en la región de Los Reyes. El comunicado de la Defensa concluyó que, con la muerte de este segundo líder, la organización quedó “significativamente debilitada en su estructura de mando”.

La organización fue vinculada con extorsión a productores de limón y aguacate y ataques con explosivos

La Defensa vinculó este 25 de noviembre al Cártel de los Reyes con la extorsión a productores de limón y aguacate, narcotráfico, homicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículos en los municipios bajo su influencia. La dependencia también atribuyó a la organización agresiones contra personal militar mediante artefactos explosivos improvisados el 19 de enero de 2025 en el municipio de Cotija, y el 15 de junio y el 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona.

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Cárteles Unidos se identifica como una alianza de organizaciones criminales entre las que se encuentran Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y el propio Cártel de los Reyes, entre otros, para oponerse a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

El 20 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designada.