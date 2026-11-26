Un fotomontaje reúne a la escritora Ximena Santaolalla, la sede de Grupo Radio Centro y a Francisco Aguirre tras las denuncias públicas presentadas contra el empresario. (Instagram)

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Grupo Radio Centro fijó su postura luego de que la escritora mexicana Ximena Santaolalla hiciera públicas graves acusaciones de presunto abuso sexual contra su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, quien encabezó durante 27 años el conglomerado de medios de comunicación.

A través de un comunicado difundido el 25 de noviembre de 2026, la compañía confirmó que el empresario ya no ocupa ningún cargo directivo y evitó pronunciarse sobre los señalamientos específicos, al considerar que corresponden a su ámbito personal.

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La respuesta llegó después de que EL PAÍS publicara un reportaje en el que Santaolalla relató los abusos que, según su testimonio, sufrió de manera sistemática durante su infancia y adolescencia.

Grupo Radio Centro rompe el silencio tras las acusaciones contra Francisco Aguirre

En su posicionamiento, Grupo Radio Centro manifestó su solidaridad con las personas que hayan sido víctimas de violencia y abuso sexual. También reiteró su compromiso con una cultura institucional basada en el respeto, la integridad y la dignidad.

“Grupo Radio Centro reitera su compromiso con una cultura institucional basada en el respeto, la integridad, la dignidad de las personas y la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o abuso”.

Sin embargo, uno de los puntos centrales del documento fue la aclaración sobre la situación de Francisco Aguirre Gómez dentro de la empresa.

“El Lic. Francisco Aguirre Gómez renunció a la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre de 2026, y no ocupa cargo directivo alguno”, precisó.

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La compañía también estableció que, por tratarse de acusaciones relacionadas con la vida personal del empresario, se abstendría de emitir juicios o comentarios sobre los hechos denunciados.

El posicionamiento provocó cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios comenzaron a exigir pronunciamientos de figuras vinculadas con la empresa, entre ellas Mariano Osorio, Toño Esquinca y Carmen Aristegui.

Ximena Santaolalla escritora de “A veces despierto temblando"

Ximena Santaolalla acusa a su padrastro de abusar sexualmente de ella durante nueve años

En el reportaje publicado por EL PAÍS, Ximena Santaolalla, escritora de 43 años, aseguró que fue víctima de agresiones sexuales por parte de Francisco Aguirre desde que tenía cinco años hasta los 14.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez”, declaró al periódico español.

La autora calculó que los ataques ocurrieron aproximadamente en 2,500 ocasiones, descontando los días en que el empresario viajaba o existían circunstancias extraordinarias.

Santaolalla explicó que decidió revelar públicamente la identidad de su presunto agresor después de décadas de silencio y ante la preocupación de que continuara conviviendo con menores de edad.

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“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad”, afirmó.

También sostuvo que había comunicado lo sucedido a integrantes de su entorno familiar desde que era niña. Su madre, Adriana Abdó, confirmó al medio que recibió tres advertencias de su hija, aunque reconoció que en aquel momento no actuó como debía.

La escritora también señaló que identificó a otras cuatro mujeres que habrían sido víctimas de su padrastro.

Ximena Santaolalla también señaló que identificó a otras cuatro mujeres que habrían sido víctimas de su padrastro. (Instagram: Ximena Sanataolalla)

La denuncia contra Francisco Aguirre y el acuerdo de confidencialidad

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en abril de 2019, cuando Santaolalla denunció al empresario ante autoridades francesas. La escritora explicó que recurrió a ese país porque en México los delitos que denunciaba habían prescrito bajo el marco legal entonces vigente.

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Sin embargo, la justicia francesa desestimó la denuncia debido a que tanto ella como el señalado eran mexicanos y residían en México.

EL PAÍS también reveló la existencia de un contrato de confidencialidad firmado el 30 de mayo de 2026. Según el documento, Aguirre se comprometía a realizar donaciones a tres asociaciones infantiles, mantener la pensión de la madre de Santaolalla y promover acciones de prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro.

A cambio, la escritora debía abstenerse de denunciarlo penalmente y aceptar revelar los hechos únicamente en una entrevista para el grupo radiofónico. Santaolalla aseguró que el empresario incumplió los compromisos económicos establecidos.

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Tras la publicación de su testimonio, Juan Aguirre Abdo, medio hermano de la escritora, manifestó públicamente su respaldo y solidaridad hacia ella.

A través de su cuenta en la red social X, el exdirector general de Grupo Radio Centro publicó el mensaje: “Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena”.

¿Quién es Ximena Santaolalla?

Ximena Santaolalla (1983, Tlanalapa, Hidalgo), es escritora, abogada y psicoterapeuta especializada en la atención de sobrevivientes de violencia durante la infancia.

En 2025 publicó con Random House Un jardín al fondo de la noche, su segunda novela. El libro narra la historia de Guinea, una niña que sufre abuso sexual por parte de su padrastro y se refugia en un mundo de fantasía para sobrevivir.

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La trama también acompaña al personaje en su vida adulta, cuando enfrenta las secuelas de la violencia que vivió.

¿Qué se sabe de Francisco Aguirre?

Hasta el momento, Francisco Aguirre Gómez, de 85 años, no se ha pronunciado sobre los señalamientos. Tampoco se ha informado sobre la existencia de una denuncia formal ante las autoridades.