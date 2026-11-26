Una Asamblea cargada de enfrentamientos modificó la lista inicial de la semana 12 en el reality. (TV AZteca/Captura de pantalla)

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La Granja VIP llevó a cabo este miércoles 25 de noviembre una nueva Asamblea de nominación, la correspondiente a la semana 12, en la que los granjeros protagonizaron fuertes confrontaciones que terminaron por modificar por completo la lista inicial de nominados.

La dinámica arrancó luego de la salida de La Bebeshita, quien se convirtió en la eliminada número 11 de la competencia. Antes de abandonar la casa, la participante tuvo como última jugada el poder del Legado, una herramienta que le permitió colocar directamente en la placa a uno de sus compañeros.

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Esa decisión modificó el panorama de la semana y abrió paso a una serie de movimientos estratégicos durante la transmisión, entre ellos el uso del Huevo de Oro, un poder que también influyó en el resultado final de la Tabla de Nominados.

Tras los cruces y las votaciones de la noche, la lista quedó conformada por Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Manelyk y Niurka Marcos como los cuatro nominados de la semana 12.

Julio Camejo fue el primer nombre en aparecer en riesgo, luego de que La Bebeshita lo colocara directo en la placa con su poder del Legado. La decisión lo dejó en una posición complicada frente al resto de sus compañeros.

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Una Asamblea cargada de enfrentamientos modificó por completo la lista inicial de la semana 12 en La Granja VIP. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Manelyk también se sumó como nominada al perder durante el juego de nominación, lo que ubicó a ambos granjeros como los primeros en enfrentar la posibilidad de salir del reality esta semana.

El rumbo cambió cuando Manelyk ganó el Huevo de Oro, un poder que le permitió sacar a uno de los nominados de la lista. Fue entonces que la influencer decidió retirar a Julio de la placa, con lo que el actor quedó a salvo de la eliminación de este domingo.

Niurka Marcos y Kunno protagonizan los enfrentamiento más tensos de la Asamblea

Niurka Marcos se convirtió en una de las figuras centrales de la noche luego de que Mario “Mono” Osuna la nominara directamente, lo que derivó en gritos entre ambos durante la transmisión en vivo.

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Kunno también encaró a la actriz, a quien acusó de ser irrespetuosa, en un intercambio que sumó tensión a una Asamblea marcada por réplicas entre los equipos de “La Resistencia” y “Los Disfuncionales”.

Otro de los enfrentamientos se dio entre Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras, luego de que el primero nominara al segundo, lo que provocó gritos entre los integrantes de ambos grupos dentro de la producción.

Gritos entre equipos y cruces directos entre participantes marcaron la Asamblea de la semana 12, que terminó con una Tabla de Nominados distinta a la que arrancó la noche. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Cabe señalar que la lista todavía puede sufrir modificaciones conforme avancen otras dinámicas de la semana, entre ellas el Juego de la Salvación y el tradicional Viernes de Traición, mecanismos que en ediciones anteriores han alterado la Tabla de Nominados antes de la eliminación dominical.

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Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Kunno — Creador de contenido y tiktoker Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

Nominados de la semana 12 en La Granja VIP

Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Manelyk

Niurka Marcos