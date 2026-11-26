Orquídea Larragoiti acusa a diputado federal del PT de abuso sexual en Hidalgo (especial)

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La diputada local del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio, denunció públicamente haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte de Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado federal y comisionado político nacional de ese instituto político en la entidad.

La legisladora hizo público el señalamiento el miércoles 25 de noviembre, durante una actividad realizada en el Congreso de Hidalgo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.

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De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron aproximadamente dos meses y medio antes de su pronunciamiento. Larragoiti describió la experiencia como una situación humillante, denigrante y violenta, por lo que decidió romper el silencio y recurrir a las autoridades para exigir justicia.

La diputada identificó públicamente a Vázquez Calixto como la persona a quien señala por estos hechos. El legislador federal ocupa también una posición de dirección dentro del PT en Hidalgo, circunstancia que, según explicó la legisladora, representa un desafío adicional para llevar adelante el procedimiento.

Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado federal y comisionado político nacional del PT en Hidalgo

Diputada pide justicia y respaldo de su partido

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Orquídea Larragoiti solicitó apoyo para que su denuncia tenga difusión y llegue a las instancias correspondientes, al señalar que el legislador federal cuenta con fuero constitucional.

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La petista manifestó que espera que su partido la respalde durante el proceso, de la misma manera que ella ha acompañado a sus compañeros en otras circunstancias.

También aclaró que no ha renunciado ni tiene contemplado abandonar las filas del Partido del Trabajo, pese a que el señalado pertenece a la misma organización política.

“Espero recibir ese mismo respaldo de mi partido. Pero no he renunciado ni estoy renunciando, que quede claro”, expresó ante los representantes de los medios de comunicación.

La legisladora reconoció que tiene miedo ante las posibles consecuencias de hacer pública una acusación de esta naturaleza, pero sostuvo que permanecer en silencio le generaría una preocupación mayor, particularmente por la posibilidad de que otras mujeres pudieran atravesar una situación similar.

“Claro que tengo mucho miedo, pero creo que me daría más miedo que hubiera una víctima más”, afirmó.

Asimismo, dirigió un mensaje a las mujeres que pudieran haber sufrido algún tipo de violencia por parte del legislador señalado y las exhortó a no quedarse calladas y buscar acompañamiento para denunciar.

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Presenta denuncia ante autoridades de Hidalgo

Después de hacer pública la acusación, Larragoiti acudió a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Género de Hidalgo para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos.

La legisladora recibió el acompañamiento de diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal, quienes manifestaron su solidaridad y la respaldaron durante su traslado ante las autoridades ministeriales.

Por su parte, Marco Antonio Hernández, abogado de la diputada, adelantó que solicitarán medidas de protección para garantizar la integridad de su representada durante el desarrollo de las investigaciones.

La defensa también buscará que el procedimiento avance conforme a derecho y que la posición política del diputado federal señalado no represente un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos.

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El caso adquiere relevancia debido a que Vázquez Calixto ocupa una diputación federal, además de desempeñarse como comisionado político nacional del PT en Hidalgo. Esta condición ha llevado a la legisladora a mencionar públicamente el fuero constitucional del que goza el señalado.

PT pide esclarecer los hechos y llama a la prudencia

Denuncia PT Hidalgo abuso Sexual

Tras hacerse pública la denuncia, la dirigencia estatal del Partido del Trabajo emitió un posicionamiento en el que llamó a las autoridades competentes a conocer el caso y esclarecer los hechos.

En su comunicado, el partido pidió prudencia para evitar juicios anticipados que puedan sustituir la actuación de las instituciones por especulaciones públicas y afectar el debido proceso.

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Asimismo, sostuvo que la justicia debe prevalecer por encima de cualquier interés partidista, mediático o personal, y manifestó su respaldo institucional para que la diputada cuente con las herramientas necesarias para recibir atención ante las instancias legales.

La dirigencia también señaló que las denuncias deben atenderse con apego a la legalidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Larragoiti asegura que no dejará el PT

La diputada insistió en que su decisión de denunciar no significa que vaya a abandonar el partido, sino que espera recibir el acompañamiento de sus dirigentes y militantes durante el proceso.

Su pronunciamiento también estuvo relacionado con la jornada del 25 de noviembre, fecha en la que se busca visibilizar la violencia contra las mujeres y exigir condiciones para que puedan denunciar sin temor a represalias.

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Larragoiti sostuvo que decidió hablar pese al miedo que enfrenta y expresó su confianza en que las autoridades puedan garantizar justicia.

La legisladora concluyó su mensaje con un llamado a otras posibles víctimas para que denuncien cualquier situación de violencia y no permitan que el temor las obligue a guardar silencio.