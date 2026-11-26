Los integrantes del Grupo Doble Blindaje figuran junto a la escena del ataque armado registrado durante la noche en Hermosillo. (Facebook)

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El vocalista del grupo de corridos alterados, Doble Blindaje, resultó gravemente herido durante un ataque armado registrado la noche del miércoles en Hermosillo, Sonora.

El joven, identificado como Francisco Javier “N”, de 23 años, recibió al menos siete impactos de bala cuando se encontraba tocando en la inauguración de un establecimiento comercial.

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La agresión ocurrió alrededor de las 21:07 horas en el cruce de las calles República de Panamá y Ramón Corona, en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de la ciudad.

La agrupación amenizaba la apertura de Legacy Men, una boutique de ropa para caballero, cuando dos sujetos vestidos de oscuro llegaron hasta donde estaba el cantante y dispararon en repetidas ocasiones.

Una publicación en redes sociales convoca a la inauguración de la tienda Legacy Men Boutique el miércoles 25 de noviembre. (Instagram)

Así fue el ataque armado contra el vocalista de Doble Blindaje

De acuerdo con el portal Obson, los agresores se dirigieron directamente contra el músico y abrieron fuego. Francisco Javier “N” recibió múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax y el cuello.

Después de la balacera, el joven quedó sentado en una silla de plástico mientras algunos presentes intentaban detener el sangrado de sus heridas. En la zona también quedaron varios indicios balísticos, mientras los responsables escaparon a pie con rumbo desconocido.

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El vocalista fue trasladado inicialmente en un vehículo sedán blanco al Hospital Infantil del Estado de Sonora. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente lo llevaron al Hospital General del Estado, donde recibió atención médica.

Elementos de distintas corporaciones policiales acudieron al sitio para atender la emergencia y comenzar las diligencias. La investigación ministerial busca establecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Entre los datos difundidos sobre la víctima también figura un presunto antecedente por fraude genérico. Sin embargo, esa información no establece, por sí misma, ningún vínculo con el ataque armado.

Integrantes de Doble Blindaje, una popular agrupación de narcocorridos del norte de México. (Instagram: Doble Blindaje)

¿Quién es Doble Blindaje, grupo musical originario de Hermosillo?

Doble Blindaje es una agrupación sonorense que combina sonidos de raíz tradicional mexicana con influencias contemporáneas. Su propuesta incorpora elementos de géneros como los corridos y las rancheras, con referencias a la identidad cultural de su lugar de origen.

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El grupo cuenta con cinco álbumes publicados y ha conseguido presencia en plataformas digitales. En Spotify registra 109 mil 769 oyentes mensuales, mientras que algunas de sus canciones acumulan millones de reproducciones: “Andamos enclincados” supera los tres millones y “El equipo del terror” rebasa los dos millones.

El ataque interrumpió la presentación de la agrupación durante un evento comercial y dejó a su vocalista hospitalizado por heridas de bala.

Mientras se desconoce el motivo de la agresión, las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar a los dos hombres que dispararon contra el músico en plena inauguración.