El expediente por el homicidio del cantante permanece sin una resolución definitiva para aquella emboscada, que también cobró la vida de Mario Mendoza y Reynaldo Ballesteros Nava. (FOTO: CUARTOSCURO)

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La noche en la que Valentín Elizalde cantó por última vez en Reynosa todavía ocupa un lugar doloroso en la memoria de la música mexicana.

El “Gallo de Oro” dejó el palenque en la madrugada del 25 de noviembre de 2006, sin saber que el camino de regreso quedaría atravesado por una emboscada.

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La voz de Valentín Elizalde conserva su presencia en México en la radio, escenarios y redes sociales a dos décadas del crimen que hoy da origen a diversas hipótesis sobre su muerte. (@valentinelizalde_oficial)

A dos décadas de aquel ataque, su voz sigue presente en escenarios, radios y redes sociales, mientras el expediente conserva los mismos silencios. El asesinato dejó tres muertos, una cadena de hipótesis, imágenes que nunca debieron circular y una investigación sin una sentencia que cierre el caso.

Del último concierto en el palenque a la ráfaga que silenció al Gallo de Oro

La última presentación de Elizalde ocurrió la noche del 24 de noviembre de 2006 en la Expo-Feria de Reynosa. El cantante abandonó el lugar junto con su representante Mario Mendoza Grajeda, su chofer Reynaldo Ballesteros Nava y su primo Fausto “Tano” Castro Elizalde.

La camioneta Suburban en la que viajaban fue interceptada durante la madrugada. El ataque dejó tres muertos: Elizalde , Mendoza y Ballesteros .

Fausto “Tano” Castro Elizalde sobrevivió al atentado con una lesión en el brazo. Su condición de único sobreviviente alimentó especulaciones durante años, aunque no derivaron en una imputación penal en su contra.

Las primeras reconstrucciones contabilizaron decenas de disparos contra el vehículo. Diferentes medios de la época reportaron que las autoridades informaron después un total de 75 impactos de bala entre las víctimas.

En las primeras horas, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas no identificó a los agresores ni estableció una causa definitiva.

El ataque armado contra la camioneta Suburban causó la muerte del cantante, su representante y su chofer. (Infobae)

Así, aquel trayecto de pocos minutos entre el palenque y la salida de Reynosa separó el último aplauso de una escena que todavía no tiene responsables condenados dos décadas después.

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“A mis enemigos” quedó en el centro de las sospechas sobre el crimen

La canción A mis enemigos acompañó durante años una de las teorías más repetidas sobre el crimen. La versión apunta a que su interpretación en Reynosa habría sido tomada como una provocación dentro de disputas entre organizaciones criminales.

El compositor Alejandro Lira sostuvo que el corrido no fue escrito para Joaquín “El Chapo” Guzmán ni para un grupo delictivo.

Según relató en la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro , el tema nació de un conflicto personal.

La producción también recuperó relatos sobre advertencias previas para que Valentín evitara cantar la pieza. Esos testimonios forman parte de versiones surgidas después del homicidio y no constituyen una conclusión judicial.

Jaime González Durán , alias “El Hummer” , y Raúl Hernández Barrón , conocido como “El Flander I” , fueron vinculados con el caso en versiones periodísticas e investigaciones de la época, aunque ninguno enfrentó un juicio por el asesinato .

“El Hummer” fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2022 y recibió una condena de 35 años de prisión tres años después por delitos de narcotráfico. La pena no estuvo relacionada con la muerte del cantante.

Valentín Elizalde ofreció su última presentación en la Expo-Feria de Reynosa antes de la emboscada en noviembre de 2006. (Foto: Cuartoscuro)

Con los años, A mis enemigos pasó de ser uno de los corridos más reconocidos de Valentín Elizalde a quedar asociado con la explicación más repetida de su asesinato.

La canción sobrevivió al paso del tiempo, pero la teoría que la rodea nunca alcanzó el terreno de una sentencia: sigue siendo una pieza de un caso construido entre versiones, silencios y preguntas sin respuesta.

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El asesinato dejó una herida abierta y derivó en una batalla por su legado

El asesinato no fue el único episodio que dejó preguntas. Días después del ataque comenzó a circular un video que mostraba el cuerpo de Elizalde durante procedimientos posteriores a la autopsia, una grabación que provocó indignación entre sus seguidores.

En diciembre de 2006 , El Gráfico reveló que empleados de una funeraria fueron investigados por la filtración de las imágenes. No existen reportes públicos de una sentencia por la difusión del material.

La familia también atravesó diferencias por el patrimonio, las regalías y los derechos de imagen del artista. Dos hijas del cantante reclamaron en 2021 que no habían recibido bienes que consideraban parte de la herencia .

Otros integrantes de la familia y el exabogado Marco Tulio Fernández sostuvieron una versión distinta: afirmaron que los bienes, las joyas y las regalías ya se habían repartido entre las tres hijas del intérprete.

Cada aniversario luctuoso revive las interrogantes sobre el legado y los hechos de la última noche del Gallo de Oro que la justicia no resolvió. (Instagram)

El nombre de Valentín Elizalde vuelve cada noviembre a la misma madrugada en Reynosa: la del último concierto, tres víctimas, una camioneta bajo fuego y preguntas que nadie responde.