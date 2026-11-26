El jefe de la DEA compartió los números para comunicarse en caso de tener información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 25 de noviembre, el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, anunció la habilitación de canales directos para recibir denuncias sobre funcionarios corruptos y narcoterroristas con operaciones en el estado de Sinaloa. El mensaje, difundido a través de su cuenta de X, llegó en medio de la ofensiva que Estados Unidos mantiene contra los llamados narcopolíticos mexicanos y los cárteles de la droga.

Cole anunció que fueron activados canales de las plataformas WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico para que cualquier persona pudiera reportar de forma anónima y confidencial información sobre estas redes, sin que su identidad quedara expuesta.

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El Cártel de Sinaloa fue designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) el 20 de febrero de 2025 por el secretario de Estado Marco Rubio, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157 que el presidente Donald Trump firmó un mes antes. Esa designación es el fundamento legal que respalda los cargos de narcoterrorismo contra operadores del cártel y el llamado de Cole a denunciar a sus aliados políticos.

Los números telefónicos ya operaban desde febrero como línea de denuncia de Los Mayos

Los contactos destinados exclusivamente al caso de Sinaloa son: para WhatsApp y Signal el teléfono +1-858-298-5670, el identificador de Threema con la clave PTJ4HS3J y el correo MFSinaloaTipLine@dea.gov.

Cole precisó que el próximo jueves 26 de noviembre se publicarían los canales dedicados a denuncias sobre el estado de Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Cabe señalar que estos contactos no son nuevos. Estados Unidos los usó en febrero para pedir información sobre René Arzate García, alias “La Rana”, y su hermano Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, operadores de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa en Tijuana, con una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno.

La DEA habilitó esos medios de contacto para otros casos. Crédito: DEA

El 30 de septiembre, la DEA reutilizó los mismos medios en la búsqueda de información para localizar a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, líder de Los Mayos, con una recompensa de 15 millones de dólares. De ese caso proviene el prefijo “MF” del correo MFSinaloaTipLine@dea.gov, reservado antes para recibir pistas sobre su paradero.

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EEUU ofrece hasta 15 millones de dólares por información que sirva en la captura o sentencia de El Mayito Flaco. (FOTO: DEA)

Terry Cole solicitó este 25 de noviembre información sobre tres frentes:

Miembros y asociados de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas

Funcionarios de gobierno que brindaron apoyo material a esos grupos

Redes criminales que lavaron dinero para financiar el narcoterrorismo

“Su información importa. Su identidad y seguridad importan”, escribió el jefe de la DEA en la publicación.

Publicación del jefe de la DEA, Terry Cole. Crédito: X - @DEATerryCole

El mensaje etiquetó a periodistas y medios mexicanos como El Universal, Reforma, Milenio y Excélsior, entre otros, en lo que representó una posible estrategia para ampliar el alcance de los canales de denuncia entre la audiencia mexicana. También incluyó menciones a comunicadores como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha, Paola Rojas y Joaquín López Dóriga.

Cole cerró la publicación con un llamado directo: “Juntos, podemos exponer la corrupción, desarticular redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”.

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