Hari lloró de emoción al conocer a los jugadores de Pumas UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La magia del futbol es tan grande que un día normal se puede convertir en el momento más especial en la vida de un niño. Hari Quintan, de 8 años, cumplió el sueño de conocer a los jugadores de Pumas de la UNAM antes de recibir un trasplante de médula ósea.

En un video publicado por LA Ambulancia de los Deseos, se observa a Hari muy contento al descubrir que su destino era La Cantera, lugar donde entrenan los Pumas de la UNAM. Antes del encuentro, la emoción recorrió su parte más sensible que rompió en llanto al saber que su sueño de conocer a los jugadores estaría por suceder.

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Hari, acompañado por su mamá, Edith Tovar, acudió a las instalaciones auriazules y ahí convivió con Keylor Navas, César “Chino” Huerta, Uriel Antuna, Juninho y varios integrantes de Pumas que lo abrazaron, se tomaron fotos con él y también le firmaron su playera del club.

El fan de 8 años se emocionó al conocer La Cantera (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Conocí a los Pumas y me gustó mucho. También estaba muy emocionado. Gracias, Ambulancia de los deseos, por cumplirme este sueño”. expresó Hari Quintan tras vivir uno de los mejores días de su vida a lado de los futbolistas de Pumas UNAM.

La grabación ha conmovido a cientos de aficionados de Pumas de la UNAM, pues la historia de Hari Quintan refleja cómo el futbol puede regalar momentos de alegría y esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.

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¿Cuándo volverá a jugar Pumas de la UNAM en la Liga Mx?

Los Universitarios fueron eliminados a manos de Rayados de Monterrey. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concluyeron su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx al sufrir la eliminación en la fase regular.

La plantilla universitaria se quedó sin opciones de volver a jugar la final del Futbol Mexicano tal como ocurrió en el Clausura 2026, donde fueron subcampeones al perder el título en casa contra su similar del Club de Futbol Cruz Azul.

El equipo dirigido por Esteban Solari no pudo clasificar a la Liguilla tras quedar en la undécima posición con 21 puntos, fruto de 5 triunfos, seis empates y seis derrotas. El club de la capital regresará al terreno de juego hasta enero del 2027.

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Aunque el organismo rector del balompié nacional todavía no publica de manera oficial el calendario de encuentros —el cual se daría a a conocer en diciembre, una vez que la mayoría de los equipos hayan concluido su participación en la Fiesta Grande—.

Los Capitalinos tendrán que esperar un torneo más para volver a la búsqueda del título. REUTERS/Eloisa Sanchez

La fecha tentativa para el inicio del Clausura 2027 es el 9 de enero, de acuerdo con el periodista David Medrano. La Liga MX no ha publicado el calendario oficial de la Jornada 1, por lo que el regreso de los universitarios permanece sujeto al anuncio que se espera para diciembre.

El cuadro auriazul tendría cerca de siete semanas sin partidos oficiales entre el cierre de su participación en el Apertura 2026 y el comienzo del siguiente certamen. El periodo incluirá vacaciones, pretemporada y la planeación deportiva antes de su debut en el 2027.

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Resultados de los Pumas UNAM a lo largo del Apertura 2026 de la Liga Mx

La UNAM finalizó en el undécimo lugar del Apertura 2026 de la Liga Mx. REUTERS/Luis Cortes

Jornada 1: Pumas 0-3 Pachuca — Estadio Olímpico Universitario.

Jornada 2: Toluca 1-2 Pumas — Estadio Nemesio Díez.

Jornada 3: FC Juárez 1-5 Pumas — Estadio Olímpico Benito Juárez.

Jornada 4: Pumas 0-0 Querétaro — Estadio Olímpico Universitario.

Jornada 5: Pumas 1-1 Necaxa — Estadio Olímpico Universitario.

Jornada 6: Tijuana 2-0 Pumas — Estadio Caliente.

Jornada 7: Pumas 3-1 León — Estadio Olímpico Universitario. El partido se juega el 10 de septiembre tras ser reprogramado.

Jornada 8: Guadalajara 3-0 Pumas — Estadio Akron.

Jornada 9: Atlas 1-1 Pumas — Estadio Jalisco.

Jornada 10: Pumas 2-3 Atlético de San Luis — Estadio Olímpico Universitario.

Jornada 11: Pumas 3-3 Cruz Azul — Estadio Olímpico Universitario.

Jornada 12: Atlante 1-2 Pumas — Estadio Banorte.

Jornada 13: Santos Laguna 2-0 Pumas — Estadio TSM Corona.

Jornada 14: Pumas 1-1 Tigres — Estadio Olímpico Universitario.

Jornada 15: Puebla 1-2 Pumas — Estadio Cuauhtémoc.

Jornada 16: Pumas 2-2 América — Estadio Olímpico Universitario.

Jornada 17: Pumas 0-2 Monterrey — Estadio Olímpico Universitario.