El efecto de capas invertidas ocurre por la diferencia de densidad entre las mezclas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chocoflan es un postre de dos capas que combina un pastel de chocolate esponjoso con un flan cremoso de vainilla, unidos por un espejo de caramelo.

Su nombre resume exactamente lo que es: mitad chocolate, mitad flan, en una sola rebanada.

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Durante la cocción, ambas mezclas intercambian su posición por diferencia de densidad, así que el flan termina arriba y el pastel abajo, al revés de como se vierten en el molde.

El baño maría es una técnica de cocción antigua usada en postres delicados como flanes y cuajados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las cocinas cuentan con un horno en buen estado, y eso no debería impedir preparar este postre, porque la técnica de baño maría en la estufa permite obtener el mismo resultado, garantizando suavidad.

Receta de chocoflan sin horno

Para lograrlo sin horno se necesita una olla grande con rejilla o una vaporera, además de un molde que resista el contacto directo con el agua caliente.

El vapor cocina ambas mezclas de forma pareja y evita que el flan se reseque o el pastel quede crudo.

El tiempo de cocción puede variar según la potencia de la estufa y el tamaño del molde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método también resulta práctico para quienes buscan ahorrar energía o evitar encender el horno en espacios pequeños.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 2 horas con 30 minutos.

1. Preparación de ingredientes y mezclas: 30 minutos.

2. Cocción al vapor o baño maría: 1 hora con 15 minutos.

3. Enfriado y refrigeración antes de desmoldar: 2 horas (idealmente toda la noche).

La refrigeración prolongada mejora la firmeza y el sabor del postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. ½ taza de azúcar (para el caramelo).

2. 2 cucharadas de agua (para el caramelo).

3. 1 lata de leche condensada (387 gramos aproximadamente).

4. 1 lata de leche evaporada (360 gramos aproximadamente).

5. 3 huevos (para el flan).

6. 1 cucharada de vainilla (para el flan).

7. 1 taza de harina de trigo.

8. ½ taza de cocoa en polvo sin azúcar.

9. ¾ taza de azúcar (para el pastel).

10. ½ taza de aceite vegetal.

11. 1 huevo (para el pastel).

12. ½ taza de leche.

13. 1 cucharadita de polvo para hornear.

14. ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

15. 1 cucharadita de vainilla (para el pastel).

16. ½ taza de agua caliente.

La leche condensada aporta la dulzura característica del flan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chocoflan sin horno, paso a paso

1. Calienta el azúcar con el agua a fuego medio en un sartén, sin dejar de mover, hasta lograr un caramelo color ámbar. Trabaja rápido al verterlo en el molde, pues se endurece en segundos.

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2. Vierte el caramelo en el fondo de un molde apto para baño maría y distribúyelo bien. Deja enfriar por completo.

3. Licúa la leche condensada, la leche evaporada, los 3 huevos y 1 cucharada de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Reserva esta mezcla de flan.

4. En un tazón mezcla la harina, la cocoa, ¾ taza de azúcar, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio.

El caramelo es lo primero que se vierte en el molde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Agrega el aceite, 1 huevo, la leche y 1 cucharadita de vainilla a los secos. Integra bien hasta que no queden grumos, esta es la mezcla del pastel.

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6. Añade el agua caliente poco a poco a la mezcla de pastel, mezclando hasta lograr una masa fluida.

7. Vierte la mezcla de pastel de chocolate sobre el caramelo frío del molde.

8. Con una cuchara, agrega muy lentamente la mezcla de flan encima del pastel, para que flote sin mezclarse de golpe. Ambas capas se acomodarán solas durante la cocción.

9. Cubre el molde completamente con papel aluminio, sellando bien las orillas para evitar que entre agua o vapor.

Las dos mezclas deben tener consistencias distintas, pues de ahí depende que intercambien capas correctamente durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Coloca agua caliente en una olla grande con rejilla o en una vaporera. El nivel de agua debe quedar por debajo de la mitad del molde.

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11. Pon el molde sobre la rejilla, tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante 1 hora con 15 minutos. Verifica con un palillo: debe salir limpio del centro.

12. Retira el molde del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente.

13. Refrigera al menos 2 horas, idealmente toda la noche, para que el chocoflan tome cuerpo antes de desmoldar.

14. Desmolda con cuidado pasando un cuchillo por las orillas y voltea sobre un platón. El flan quedará arriba y el caramelo formará un espejo brillante sobre el pastel.

El rendimiento depende directamente del tamaño del molde utilizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones, ideal para un molde de 18 a 20 centímetros de diámetro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal aproximadamente.

Proteínas: 7 gramos.

Carbohidratos : 42 gramos.

Grasas: 14 gramos.

Azúcares: 30 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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El flan puede acompañarse con trocitos de nueces arriba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El chocoflan se conserva en refrigeración, cubierto con plástico o en un recipiente hermético, hasta por 5 días.

No se recomienda congelarlo porque el flan pierde textura al descongelar.