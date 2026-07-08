Bicarbonato o polvo para hornear: en qué se diferencian y por qué no son intercambiables

¿Sabías que el bicarbonato y el polvo para hornear no se pueden intercambiar libremente en tus recetas? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos de repostería como pasteles, muffins, galletas y hot cakes dependen del uso de bicarbonato de sodio o polvo para hornear para lograr volumen y textura, pero estos ingredientes no son intercambiables.

La diferencia reside en su composición y en la forma en que generan dióxido de carbono durante el horneado, un punto que destacan tanto Healthline como la University of Illinois Extension.

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El polvo para hornear de doble acción mantiene el levado durante más tiempo

La mayoría de las recetas que especifican polvo para hornear se refieren a la variante de doble acción.

Según Healthline, este producto provoca dos reacciones químicas: la primera ocurre cuando se mezcla con líquidos a temperatura ambiente y la segunda, al exponerse al calor durante la cocción.

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Esta característica permite que la masa conserve su capacidad de elevarse en dos etapas.

Este mecanismo se diferencia del bicarbonato, que solo reacciona una vez y de inmediato al entrar en contacto con un ácido y un líquido.

La publicación de Healthline señala que una reacción extendida suele favorecer a muchas recetas porque evita que todo el gas se libere en un solo momento, lo que puede provocar que la masa se desinfle antes de hornearse.

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En consecuencia, masas preparadas con polvo para hornear de doble acción pueden mantener su levado por más tiempo antes de entrar al horno, mientras que las que utilizan bicarbonato deben hornearse enseguida para evitar la pérdida de volumen.

Masas preparadas con polvo para hornear de doble acción pueden mantener su levado por más tiempo antes de entrar al horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato necesita un ácido, el polvo para hornear ya lo incorpora

El bicarbonato de sodio es un polvo cristalino de naturaleza básica. Solo se activa al combinarse con un ácido y un líquido, liberando dióxido de carbono que da ligereza a los productos horneados.

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Por eso, las recetas que lo incluyen también agregan ingredientes como jugo de limón, suero de leche, vinagre, yogur, azúcar morena o cremor tártaro, de acuerdo con la University of Illinois Extension.

El polvo para hornear, en cambio, es un agente leudante completo porque ya contiene el ácido necesario para la reacción. Healthline explica que este producto incluye bicarbonato de sodio y uno o más ácidos secos, además de almidón de maíz que actúa como amortiguador y evita una reacción prematura durante el almacenamiento.

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La University of Illinois Extension precisa que el polvo para hornear suele incorporar cremor tártaro y su potencia es menor que la del bicarbonato.

Este dato es relevante para las sustituciones, ya que la equivalencia no es directa y afecta tanto la textura como el sabor del producto final.

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La proporción y el sabor varían al sustituir uno por otro

En términos prácticos, una receta con ingrediente ácido generalmente requiere bicarbonato, mientras que una sin ácido suele necesitar polvo para hornear.

Hay preparaciones que incluyen ambos, como señala Healthline: esto sucede cuando la receta contiene ácido suficiente para que el bicarbonato actúe, pero no para obtener el levado total que se busca.

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El polvo para hornear entra entonces para aportar un impulso adicional y, en algunos casos, conservar parte de la acidez en el sabor.

Sustituir estos ingredientes exige ajustes precisos. Healthline advierte que usar polvo para hornear en lugar de bicarbonato no requiere añadir otros componentes, pero el resultado puede dejar un sabor químico o amargo.

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Si la situación es al revés y solo se cuenta con bicarbonato, la mezcla necesita un ácido adicional para activarse.

La University of Illinois Extension recomienda una guía práctica para estos casos: una cucharadita de polvo para hornear equivale a un cuarto de cucharadita de bicarbonato.

Para una sustitución más exacta, sugiere combinar un cuarto de cucharadita de bicarbonato con media cucharadita de cremor tártaro para reemplazar una cucharadita de polvo para hornear.

Si solo hay polvo para hornear y falta bicarbonato, la institución indica que puede intentarse con polvo, pero triplicando la cantidad.

Ambas fuentes coinciden en que añadir más bicarbonato no garantiza mayor volumen.

Si no hay suficiente ácido para reaccionar, el producto puede adquirir un sabor metálico y poco agradable.

Una cucharadita de polvo para hornear equivale a un cuarto de cucharadita de bicarbonato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el agente leudante adecuado depende de la receta

La elección entre bicarbonato y polvo para hornear depende de la presencia de ingredientes ácidos y del resultado que se espera en textura y sabor.

Las recetas tradicionales de hot cakes y galletas suelen especificar cuál usar.

Modificar la fórmula sin ajustar proporciones puede alterar el sabor e incluso la apariencia del producto final, como advierten Healthline y la University of Illinois Extension.