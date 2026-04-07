Cómo preparar flan napolitano sin horno: una opción fácil, práctica y deliciosa

El flan napolitano sin horno destaca por su textura cremosa y fácil preparación usando baño María en la estufa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan napolitano es uno de los postres más tradicionales por su sabor y consistencia. Esta versión sin horno permite prepararlo de forma accesible, utilizando utensilios básicos y una técnica que conserva su textura característica.

A diferencia de otras recetas, aquí el proceso se realiza en estufa mediante baño María. Esto facilita su elaboración sin sacrificar calidad, siempre que se controle bien la temperatura y los tiempos de cocción.

El resultado es un postre cremoso con un ligero toque de vainilla y una base de caramelo dorado. Ideal para reuniones o para disfrutar en casa, su preparación requiere atención, pero no experiencia avanzada.

El secreto está en el caramelo y la mezcla

La versión casera del flan napolitano requiere utensilios básicos y resulta ideal para reuniones o consumo familiar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar el caramelo con azúcar y un poco de agua. Es importante no mover la mezcla al inicio y después hacerlo con cuidado, manteniendo el fuego bajo para evitar que se queme y adquiera un sabor amargo.

Una vez que alcanza un tono dorado, se vierte en el molde cubriendo el fondo. Este paso define el sabor final, por lo que debe hacerse con paciencia y precisión.

Por otro lado, la mezcla del flan se prepara en licuadora. Se integran los ingredientes solo por un minuto, evitando sobrebatir para que no se formen burbujas que afecten la textura.

Receta de flan napolitano sin horno

El secreto del sabor en el flan napolitano está en el correcto preparado del caramelo dorado y la mezcla uniforme. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de azúcar

2 cucharadas de agua

1 queso crema

6 huevos

1 taza de leche entera

2 latas de leche evaporada

2 latas de leche condensada

Un chorrito de vainilla

Preparación

Calentar el azúcar con el agua hasta formar un caramelo dorado

Verter el caramelo en un molde de diez pulgadas

Licuar el queso crema, huevos, leche entera, leche evaporada, leche condensada y vainilla por un minuto

Colar la mezcla y vaciarla en el molde

Cubrir con papel aluminio, sellando bien

Colocar el molde en una olla con agua caliente y un paño en el fondo

Cocinar a baño María durante aproximadamente 1 hora y 20 minutos

Verificar cocción con un cuchillo; si sale limpio, está listo.

Enfriar a temperatura ambiente y refrigerar al menos 4 horas o toda la noche

Tiempo y reposo: claves para un buen resultado

El reposo a temperatura ambiente y la refrigeración por varias horas consolidan la firmeza y presentación del flan napolitano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción lenta permite que el flan adquiera su consistencia firme y uniforme. Revisarlo después de una hora ayuda a evitar que se sobrecocine.

El enfriado es igual de importante. Primero debe reposar fuera del refrigerador para estabilizarse antes de pasar al frío, donde terminará de compactarse.

Al desmoldarlo, el caramelo se integra con la superficie, creando una capa brillante y suave. Así se obtiene un postre equilibrado, listo para servirse en cualquier ocasión.