México

Cómo preparar flan napolitano sin horno: una opción fácil, práctica y deliciosa

Este postre destaca por su sencillez y textura suave, logrado mediante un método al baño María fácil de realizar

Guardar
Flan con Gansito, postre cremoso, combinación dulce, sabor nostálgico, repostería mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El flan napolitano sin horno destaca por su textura cremosa y fácil preparación usando baño María en la estufa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan napolitano es uno de los postres más tradicionales por su sabor y consistencia. Esta versión sin horno permite prepararlo de forma accesible, utilizando utensilios básicos y una técnica que conserva su textura característica.

A diferencia de otras recetas, aquí el proceso se realiza en estufa mediante baño María. Esto facilita su elaboración sin sacrificar calidad, siempre que se controle bien la temperatura y los tiempos de cocción.

El resultado es un postre cremoso con un ligero toque de vainilla y una base de caramelo dorado. Ideal para reuniones o para disfrutar en casa, su preparación requiere atención, pero no experiencia avanzada.

El secreto está en el caramelo y la mezcla

Flan con Gansito, postre cremoso, combinación dulce, sabor nostálgico, repostería mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La versión casera del flan napolitano requiere utensilios básicos y resulta ideal para reuniones o consumo familiar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar el caramelo con azúcar y un poco de agua. Es importante no mover la mezcla al inicio y después hacerlo con cuidado, manteniendo el fuego bajo para evitar que se queme y adquiera un sabor amargo.

Una vez que alcanza un tono dorado, se vierte en el molde cubriendo el fondo. Este paso define el sabor final, por lo que debe hacerse con paciencia y precisión.

Por otro lado, la mezcla del flan se prepara en licuadora. Se integran los ingredientes solo por un minuto, evitando sobrebatir para que no se formen burbujas que afecten la textura.

Receta de flan napolitano sin horno

El secreto del sabor en el flan napolitano está en el correcto preparado del caramelo dorado y la mezcla uniforme. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El secreto del sabor en el flan napolitano está en el correcto preparado del caramelo dorado y la mezcla uniforme. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 taza de azúcar
  • 2 cucharadas de agua
  • 1 queso crema
  • 6 huevos
  • 1 taza de leche entera
  • 2 latas de leche evaporada
  • 2 latas de leche condensada
  • Un chorrito de vainilla

Preparación

  • Calentar el azúcar con el agua hasta formar un caramelo dorado
  • Verter el caramelo en un molde de diez pulgadas
  • Licuar el queso crema, huevos, leche entera, leche evaporada, leche condensada y vainilla por un minuto
  • Colar la mezcla y vaciarla en el molde
  • Cubrir con papel aluminio, sellando bien
  • Colocar el molde en una olla con agua caliente y un paño en el fondo
  • Cocinar a baño María durante aproximadamente 1 hora y 20 minutos
  • Verificar cocción con un cuchillo; si sale limpio, está listo.
  • Enfriar a temperatura ambiente y refrigerar al menos 4 horas o toda la noche

Tiempo y reposo: claves para un buen resultado

El reposo a temperatura ambiente y la refrigeración por varias horas consolidan la firmeza y presentación del flan napolitano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reposo a temperatura ambiente y la refrigeración por varias horas consolidan la firmeza y presentación del flan napolitano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción lenta permite que el flan adquiera su consistencia firme y uniforme. Revisarlo después de una hora ayuda a evitar que se sobrecocine.

El enfriado es igual de importante. Primero debe reposar fuera del refrigerador para estabilizarse antes de pasar al frío, donde terminará de compactarse.

Al desmoldarlo, el caramelo se integra con la superficie, creando una capa brillante y suave. Así se obtiene un postre equilibrado, listo para servirse en cualquier ocasión.

Temas Relacionados

FlanPostresRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de abril

Sheinbaum anuncia decreto presidencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los beneficios del programa?

La presidenta informó que el nuevo esquema permitirá atenderse en cualquier institución pública de salud y avanzará con credencialización nacional

Sheinbaum anuncia decreto presidencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los beneficios del programa?

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Tal y como ocurrió en el año 2018, los influencer, youtubers y la cantante mexicana son tendencia

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: carga vehicular en avenida Monterrey

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: carga vehicular en avenida Monterrey

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, uno de los fundadores del CJNG, se declarará culpable ante una corte federal en Washington como parte de un acuerdo con fiscales, según diversos medios

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Operación Enjambre: policía municipal de Toluca es procesado por secuestro exprés y presuntos vínculos con cártel de Michoacán

Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de abril

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

DEPORTES

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut

Exjugador de Chivas pronostica problemático cierre de temporada para el rebaño, esta es la razón

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

Querétaro vs Juárez: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido pendiente del Clausura 2026

Liga MX: así va la tabla de goleadores del Clausura 2026 previo a la Jornada 14