La Preposada Danzonera se realiza en la Alameda del Sur de Coyoacán con entrada libre y música en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Preposada Danzonera en Coyoacán se realizará el sábado 28 de noviembre, con entrada gratuita y música en vivo a cargo de Sebastián Cedillo y la Orquesta del Recuerdo. El baile será a partir de las 16:00 horas en la Alameda del Sur, ubicada sobre Canal de Miramontes s/n, en la zona de Coapa.

La convocatoria fue difundida por la Alcaldía de Coyoacán junto con el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. La actividad está dirigida a quienes buscan bailar danzón en un encuentro abierto al público durante la temporada decembrina.

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El evento llevará el nombre de Preposada Danzonera y reunirá dos expresiones que forman parte de la convivencia colectiva en la Ciudad de México: la música de salón y las celebraciones previas a Navidad.

La presentación de Sebastián Cedillo y la Orquesta del Recuerdo será el eje musical de la jornada. El anuncio no detalla un programa adicional ni establece condiciones de registro previo para asistir.

La sede será la Alameda del Sur, un espacio de Coyoacán situado en Coapa. Las personas interesadas podrán acudir durante las cuatro horas previstas para el baile, que comenzará a las 16:00 y concluirá a las 20:00 horas.

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La propuesta llega pocos días antes del inicio formal de las posadas, que tradicionalmente se celebran entre el 16 y el 24 de diciembre. Aunque el encuentro se realizará en noviembre, su nombre recupera la referencia a esta temporada de celebraciones comunitarias.

Las posadas reúnen tradiciones indígenas y religiosas

Las posadas mexicanas son una de las celebraciones decembrinas más representativas del país. Su origen se vincula con un proceso de sincretismo cultural que combinó costumbres prehispánicas con prácticas religiosas llegadas desde Europa durante la colonización.

Anuncio de la Pre Posada Danzonera en la Alameda del Sur de Coyoacán. (Alcaldía de Coyoacán)

La palabra “posada” se relacionaba inicialmente con los lugares de alojamiento para viajeros, en un tiempo en que no existían hoteles como los actuales. Esa idea quedó asociada al relato bíblico de María y José, quienes buscaron refugio antes del nacimiento de Jesús.

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Los colonizadores españoles utilizaron ese simbolismo para establecer el ritual de la petición de posada. A partir del siglo XVI, los frailes emplearon estas representaciones como un recurso didáctico para transmitir la historia del nacimiento de Jesús a los pueblos originarios.

En San Agustín Acolman, las escenificaciones teatrales y los actos litúrgicos tuvieron un papel central en ese proceso. La celebración, de todos modos, se desarrolló en un territorio donde ya existían calendarios agrícolas y rituales de larga tradición.

Las civilizaciones mesoamericanas realizaban festividades vinculadas con el nacimiento de Huitzilopochtli y el cierre de ciclos rituales. Las coincidencias temporales entre esos calendarios y las celebraciones europeas facilitaron el encuentro entre ambas tradiciones.

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Con el paso de los siglos, las posadas conservaron su raíz espiritual, aunque crecieron los componentes festivos y colectivos. La celebración dejó de concentrarse únicamente en el rito solemne y se convirtió en un espacio de reunión para familias, amistades y comunidades.

La forma de vivir las posadas presenta diferencias entre las zonas urbanas y rurales. En las ciudades, los costos de organización, las rutinas diarias y la fragmentación social pueden reducir la participación colectiva.

Las iglesias mantienen en muchos casos los aspectos litúrgicos. Aun así, algunas celebraciones comunitarias han perdido presencia o se realizan de manera más limitada que en otros años.

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El origen de las posadas mexicanas combina celebraciones prehispánicas a Huitzilopochtli con la evangelización virreinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pueblos y comunidades del interior del país, la tradición suele conservar una mayor participación vecinal. El rasgo que permanece en ambos escenarios es la convivencia como parte central de la fiesta.

La piñata también tiene un lugar reconocido dentro de este sincretismo. Desde la época colonial, los frailes la usaron como una herramienta pedagógica para representar valores religiosos.

Los siete picos de las piñatas tradicionales simbolizaban los pecados capitales. Romperla representaba la victoria de la virtud, mientras que los dulces y las frutas que caían se interpretaban como una recompensa por el buen comportamiento.

Esa lectura moralizante perdió fuerza con el tiempo. La piñata se consolidó como un elemento asociado al juego, la alegría y la reunión familiar en las fiestas de posada.

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El danzón fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México

El danzón ocupa un lugar propio en la vida cultural de la capital. El 16 de noviembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró esta práctica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México durante un Gran Baile de Danzón realizado en el Zócalo.

La declaratoria se realizó frente a cientos de bailadores y profesores de distintas alcaldías capitalinas. También asistieron participantes procedentes del Estado de México, Puebla y Querétaro.

“El danzón entra a la familia del patrimonio vivo de la capital”, afirmó Brugada durante la ceremonia. La mandataria sostuvo que la ciudad asumía el deber de cuidar, promover y compartir esta práctica cultural.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada declara al danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. (Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México)

El acto contó con la presencia de figuras ligadas a la historia de los salones de baile. Entre ellas estuvieron Miguel Nieto, del Salón Los Ángeles, y Simón Jara, fundador del Salón Colonia.

La jefa de Gobierno reconoció a danzoneras, orquestas, agrupaciones y a niñas y niños que mantienen vigente la práctica. También destacó el papel de los espacios que preservan el baile en distintas zonas de la capital.

Brugada describió al Zócalo como “un gran salón a cielo abierto” durante el Gran Baile de Danzón. La expresión buscó resaltar al centro de la ciudad como un lugar de encuentro y convivencia mediante la música y el baile.

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La funcionaria agradeció a las comunidades que han sostenido la tradición en salones históricos como Los Ángeles y Colonia. También mencionó espacios públicos como La Ciudadela, el Kiosco Morisco, el Monumento a la Revolución y los quioscos de barrio.

El danzón tiene origen en Cuba, aunque se convirtió en un ritual para numerosos habitantes de la Ciudad de México. Su presencia en plazas, salones y encuentros públicos explica que la Preposada Danzonera de Coyoacán se sume a una práctica que conserva una dimensión social y cultural en la capital.