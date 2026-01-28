México

Mini chocoflan en forma de corazón, una receta para conquistar en San Valentín

Sorprende a tus seres queridos en el “Día del amor y la amistad” con un postre casero

Chocoflan en forma de corazón,
Chocoflan en forma de corazón, con capas de flan y pastel de chocolate, presentado como un postre casero para ocasiones especiales. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Amor y la Amistad o San Valentín es una fecha muy especial en México.

Si quieres sorprender a tu pareja o amigos con un regalo especial, te recomendamos una receta de mini chocoflanes en forma de corazón u otro diseño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mini chocoflan | Receta

El chocoflan mini es un postre compuesto por una base de pastel de chocolate y una capa de flan de vainilla, cocidos juntos en moldes individuales con forma de corazón. El resultado es un bocado con doble textura: un bizcocho húmedo abajo y un flan cremoso arriba, que se invierte al desmoldar.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora 30 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 1 hora 5 minutos (incluye enfriado y desmolde)

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 120 gr de azúcar
  • 100 gr de harina
  • 30 gr de cacao amargo en polvo
  • 60 gr de mantequilla
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 lata (395 gr) de leche condensada
  • 400 ml de leche entera
  • 4 cucharadas de azúcar (para el caramelo)
  • Un molde de corazones
Chocoflan en forma de corazón, con capas de flan y pastel de chocolate, presentado como un postre casero para ocasiones especiales. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

  1. Caramelo: colocar cuatro cucharadas de azúcar en una sartén a fuego bajo, espera a que se funda y tome color dorado. Apaga el fuego y distribuye rápidamente el caramelo en la base de cada molde de corazón.
  2. Masa para el pastel de chocolate: En un bol, echa un 1 huevo, 60 gr de azúcar y una cucharadita de vainilla. Bate hasta espumar e incorpora una cucharada de mantequilla derretida. Tamizar harina, cacao y sal e integrar con movimientos envolventes. Colocar una capa fina de la mezcla de chocolate en cada molde (solo cubriendo el fondo).
  3. Mezcla para flan: bate 2 huevos con el resto del azúcar (60 gr), la leche condensada y la leche entera hasta lograr una mezcla homogénea y sin burbujas grandes. Vierte la mezcla de flan sobre la masa de chocolate en cada molde (llena hasta 3/4 de la capacidad).
  4. Baño María: coloca los moldes sobre una fuente profunda, agregar agua caliente hasta llegar a la mitad de la altura de los mismos.
  5. Hornear: Cocina en horno precalentado a 160°C durante 50-60 minutos. El flan debe estar firme, pero no seco.
  6. Enfriar y desmoldar: Deja entibiar, pasa un cuchillo fino por el borde y desmolda con cuidado para que el caramelo bañe la superficie.
  7. Conservación: Refrigera por al menos 2 horas antes de consumir para mejor textura.

Consejos técnicos clave

  • El agua del baño María nunca debe hervir intensamente.
  • Al desmoldar, hacerlo siempre con los postres fríos para evitar que se rompan.
  • Rinde 6 mini chocoflanes (corazones).
(Imagen Ilustrativa Infobae).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los chocoflanes se conservan en refrigeración hasta por 4 días, ya sea tapados o en un recipiente hermético.

