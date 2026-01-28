Mini chocoflan en forma de corazón, una receta para conquistar en San Valentín

Chocoflan en forma de corazón, con capas de flan y pastel de chocolate, presentado como un postre casero para ocasiones especiales. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Amor y la Amistad o San Valentín es una fecha muy especial en México.

Si quieres sorprender a tu pareja o amigos con un regalo especial, te recomendamos una receta de mini chocoflanes en forma de corazón u otro diseño.

Mini chocoflan | Receta

El chocoflan mini es un postre compuesto por una base de pastel de chocolate y una capa de flan de vainilla, cocidos juntos en moldes individuales con forma de corazón. El resultado es un bocado con doble textura: un bizcocho húmedo abajo y un flan cremoso arriba, que se invierte al desmoldar.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 1 hora 5 minutos (incluye enfriado y desmolde)

Ingredientes

3 huevos

120 gr de azúcar

100 gr de harina

30 gr de cacao amargo en polvo

60 gr de mantequilla

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 lata (395 gr) de leche condensada

400 ml de leche entera

4 cucharadas de azúcar (para el caramelo)

Un molde de corazones

Preparación

Caramelo: colocar cuatro cucharadas de azúcar en una sartén a fuego bajo, espera a que se funda y tome color dorado. Apaga el fuego y distribuye rápidamente el caramelo en la base de cada molde de corazón. Masa para el pastel de chocolate: En un bol, echa un 1 huevo, 60 gr de azúcar y una cucharadita de vainilla. Bate hasta espumar e incorpora una cucharada de mantequilla derretida. Tamizar harina, cacao y sal e integrar con movimientos envolventes. Colocar una capa fina de la mezcla de chocolate en cada molde (solo cubriendo el fondo). Mezcla para flan: bate 2 huevos con el resto del azúcar (60 gr), la leche condensada y la leche entera hasta lograr una mezcla homogénea y sin burbujas grandes. Vierte la mezcla de flan sobre la masa de chocolate en cada molde (llena hasta 3/4 de la capacidad). Baño María: coloca los moldes sobre una fuente profunda, agregar agua caliente hasta llegar a la mitad de la altura de los mismos. Hornear: Cocina en horno precalentado a 160°C durante 50-60 minutos. El flan debe estar firme, pero no seco. Enfriar y desmoldar: Deja entibiar, pasa un cuchillo fino por el borde y desmolda con cuidado para que el caramelo bañe la superficie. Conservación: Refrigera por al menos 2 horas antes de consumir para mejor textura.

Consejos técnicos clave

El agua del baño María nunca debe hervir intensamente.

Al desmoldar, hacerlo siempre con los postres fríos para evitar que se rompan.

Rinde 6 mini chocoflanes (corazones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 290 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 45 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los chocoflanes se conservan en refrigeración hasta por 4 días, ya sea tapados o en un recipiente hermético.