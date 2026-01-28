Mini chocoflan en forma de corazón, una receta para conquistar en San Valentín

El Día del Amor y la Amistad o San Valentín es una fecha muy especial en México.
Si quieres sorprender a tu pareja o amigos con un regalo especial, te recomendamos una receta de mini chocoflanes en forma de corazón u otro diseño.
Mini chocoflan | Receta
El chocoflan mini es un postre compuesto por una base de pastel de chocolate y una capa de flan de vainilla, cocidos juntos en moldes individuales con forma de corazón. El resultado es un bocado con doble textura: un bizcocho húmedo abajo y un flan cremoso arriba, que se invierte al desmoldar.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora 30 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 1 hora 5 minutos (incluye enfriado y desmolde)
Ingredientes
- 3 huevos
- 120 gr de azúcar
- 100 gr de harina
- 30 gr de cacao amargo en polvo
- 60 gr de mantequilla
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 lata (395 gr) de leche condensada
- 400 ml de leche entera
- 4 cucharadas de azúcar (para el caramelo)
- Un molde de corazones
Preparación
- Caramelo: colocar cuatro cucharadas de azúcar en una sartén a fuego bajo, espera a que se funda y tome color dorado. Apaga el fuego y distribuye rápidamente el caramelo en la base de cada molde de corazón.
- Masa para el pastel de chocolate: En un bol, echa un 1 huevo, 60 gr de azúcar y una cucharadita de vainilla. Bate hasta espumar e incorpora una cucharada de mantequilla derretida. Tamizar harina, cacao y sal e integrar con movimientos envolventes. Colocar una capa fina de la mezcla de chocolate en cada molde (solo cubriendo el fondo).
- Mezcla para flan: bate 2 huevos con el resto del azúcar (60 gr), la leche condensada y la leche entera hasta lograr una mezcla homogénea y sin burbujas grandes. Vierte la mezcla de flan sobre la masa de chocolate en cada molde (llena hasta 3/4 de la capacidad).
- Baño María: coloca los moldes sobre una fuente profunda, agregar agua caliente hasta llegar a la mitad de la altura de los mismos.
- Hornear: Cocina en horno precalentado a 160°C durante 50-60 minutos. El flan debe estar firme, pero no seco.
- Enfriar y desmoldar: Deja entibiar, pasa un cuchillo fino por el borde y desmolda con cuidado para que el caramelo bañe la superficie.
- Conservación: Refrigera por al menos 2 horas antes de consumir para mejor textura.
Consejos técnicos clave
- El agua del baño María nunca debe hervir intensamente.
- Al desmoldar, hacerlo siempre con los postres fríos para evitar que se rompan.
- Rinde 6 mini chocoflanes (corazones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 45 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los chocoflanes se conservan en refrigeración hasta por 4 días, ya sea tapados o en un recipiente hermético.